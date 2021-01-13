По сюжету фильма, Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Напомним, о том, что Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», стало известно в мае 2019 года в рамках Каннского кинорынка. Главные роли в картине, которая станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова, а одну из ролей — певец Иван Дорн.

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова выйдет на большие экраны в 2021 году.