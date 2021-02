Как звучит водопад из конструкторов и поиск одной детальки в море кубиков? Послушайте альбом White Noise от Lego

Процесс сборки конструктора Lego двумя людьми можно услышать в композиции Built for Two, поиск одной детальки в целом море кубиков — в треке Searching for the One (Brick). Даже можно узнать, как звучит водопад из конструкторов — его иллюстрирует трек под названием The Waterfall. Звучит так, будто кто-то высыпает огромную коробку Lego!