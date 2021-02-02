Как звучит водопад из конструкторов и поиск одной детальки в море кубиков? Послушайте альбом White Noise от Lego

Как пишет «Афиша», релиз музыкального альбома приурочен к запуску новой серии конструкторов Botanical Collection. Она состоит из наборов для сбора букетов цветов и дерева бонсай. Коллекция создана для взрослых и должна помочь избавиться от стресса с помощью творчества.

Напомним, к 2023 году Lego планирует начать использовать только экологичную упаковку из бумаги, а к 2030 году — полностью перейти на перерабатываемые материалы для изготовления деталей своих конструкторов. В модернизацию производства компания финансирует 400 миллионов долларов.

Недавно художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок. Теперь он предложил альтернативный бренд популярного конструктора. Первый набор OLEG City Unauthorized Holidays — по мотивам январских протестных акций.