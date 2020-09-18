Lego начнет производить детали своих конструкторов из полностью переработанных материалов

По словам генерального директора Lego Нильса Кристиансена, компания получала множество писем от детей с просьбой позаботиться об окружающей среде и отказаться от одноразовой пластиковой упаковки. Альтернативные идеи упаковки, предложенные детьми, вдохновили компанию начать вносить изменения. Так, к 2023 году Lego начнет упаковывать детали в конверты из экологичной бумаги, а к 2030 году планирует полностью отказаться от пластика и производить конструкторы из полностью переработанных материалов.

«Мы не можем упускать из виду фундаментальные проблемы, с которыми столкнутся будущие поколения. Крайне важно сейчас принять срочные меры, чтобы позаботиться о планете. Как компания, которая считает детей образцом для подражания, мы вдохновляемся миллионами теми из них, кто призывает к срочным действиям в борьбе с изменением климата. Мы считаем, что у детей должен быть доступ к возможностям для развития навыков, необходимых для создания устойчивого будущего. Мы приложим все усилия, чтобы использовать ресурсы, связи, опыт и платформы и добиться положительных результатов», — заявил Кристиансен.