Рэпер Моргенштерн впервые соберет стадион в Петербурге. Дикий слэм под Cadillac, ICE, Lollipop, El problema и другие бэнгеры Алишера ждем уже в декабре в «Юбилейном».
Моргенштерн впервые соберет стадион в Петербурге. Уже в декабре!
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Фотография предоставлена организаторами
«Главный папа страны» и возмутитель спокойствия, чьи клипы только за 2020 год набрали более 100 миллионов просмотров, Моргенштерн даст первый стадионный концерт в Петербурге в дворце спорта «Юбилейный». Обладатель премии «Женщина года» (мы не шутим, награду присудило рэперу жюри Topical Style Awards!) выступит 19 декабря — подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Morgenshtern наряду с Little Big, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлотом выдвинут в номинации «Музыкант года» по версии журнала GQ — «за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль"». Рэпер также планирует открыть собственный ресторан в Москве. Может себе позволить — Моргенштерн вошел в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса по версии Forbes.
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