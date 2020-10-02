Morgenshtern номинирован на премию «Человек года»

Morgenshtern наряду с Little Big, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлотом выдвинут в номинации «Музыкант года».

«За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль"», – такие заслуги приписываются Алишеру.

В 2020 году Morgenshtern уже получил одну звездную премию: журнал Moda Topical признал его «Женщиной года», что вызвало крайне противоречивую реакцию в сети.

В различных категориях номинированы также Герман Греф («Бизнесмен года»), Кантемир Балагов («Режиссер года»), Ян Цапник и Александр Паль («Актер года»), Даня Милохин («Открытие года»), Борис Акунин, Михаил Елизаров, Владимир Сорокин («Автор года»), Антон Лапенко («Лицо с экрана»), Александр Поветкин («Спортсмен года») и многие другие известные личности.