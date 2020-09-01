Morgenshtern откроет собственный ресторан

25 июня 2020 года «Моргенштерн Алишер Тагирович» вместе с неким Эдуардом Поповым учредил ООО «Кайф».

Компания зарегистрирована в Москве, основной вид деятельности – рестораны и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерии, рестораны быстрого питания и самообслуживания и так далее.

Morgenshtern не скрывал, что планирует заняться общепитом: в последнее время в Instagram он выкладывал различные вакансии. Характер заведения и дата запуска этого проекта пока неизвестны.