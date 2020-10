The Neighbourhood — Chip Chrome & The Mono-Tones

Четвертый альбом группы The Neighbourhood слушаешь и оказываешься в 1970-е куда-нибудь на побережье Калифорнии. Или прямиком во вселенную Зигги Стардаста. Музыканты берут космический корабль и отправляются в путешествие по жанрам — погружаются в альтернативный мягкий поп (Pretty Boy) и выныривают в хип-хоп (BooHoo), снова возвращаются к электро-попу (Lost In Translation) и берут пит-стоп современным фолком (Hell or High Water). Настроение Chip Chrome & The Mono-Tones американцы передают и ретро-клипом на песню Lost In Translation. В видео Джесси Разерфорд снова предстал в образе Чипа Хрома — вымышленный персонаж создавался по образу и подобию альтер-эго Дэвида Боуи, придуманного им для концептуального глэм-рок-альбома 1972 года.

Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»