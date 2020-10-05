Joji — Nectar

До того, как стать одним из главных R&B исполнителей прямо сейчас, Джордж Миллер успел запустить масштабный флешмоб Harlem Shake, не участвовал в котором только ленивый. Спустя год, в 2014-ом, в этом же розовом трико он выпустит клип на песню Kill Yourself, а после еще пять треков, в которых Pink Guy делает странные вещи. В 2015 году Миллер начал выпускать треки под псевдонимом Joji, впервые сняв с лица маску треша и показав истинного себя.

Миллер дебютировал альбомом Ballads 1 в 2018 году, и пластинка быстро взошла на вершину чарта Billboard Top R&B/Hip Hop Albums. Nectar — второй полноформатник из 18 треков, в записи которых участвовали рэпер Lil Yachty, продюсер Diplo, новозеландская певица Benee, музыкант Yves Tumor и Rei Brown. Joji сопроводил релиз муд-видео и парочкой полноценных клипов. В них музыкант трудится над запуском ракеты в космос (Gimme Love), засыпает в самолете (Upgrade) и просто объедается (Tick Tock).

Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»