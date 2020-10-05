Рассекаем музыкальное гиперпространство на космическом корабле, снова возвращаемся домой (конечно, в Петербург!), рефлексируем все о «новой школе» и готовимся к наступлению холодов. Обо всем этом — в 10-ти главных музыкальных релизах сентября по версии «Собака.ru».
Музыкальные новинки сентября: от нового альбома Хаски до клипа Franchise Трэвиса Скотта. В восторге даже Нолан!
Joji — Nectar
До того, как стать одним из главных R&B исполнителей прямо сейчас, Джордж Миллер успел запустить масштабный флешмоб Harlem Shake, не участвовал в котором только ленивый. Спустя год, в 2014-ом, в этом же розовом трико он выпустит клип на песню Kill Yourself, а после еще пять треков, в которых Pink Guy делает странные вещи. В 2015 году Миллер начал выпускать треки под псевдонимом Joji, впервые сняв с лица маску треша и показав истинного себя.
Миллер дебютировал альбомом Ballads 1 в 2018 году, и пластинка быстро взошла на вершину чарта Billboard Top R&B/Hip Hop Albums. Nectar — второй полноформатник из 18 треков, в записи которых участвовали рэпер Lil Yachty, продюсер Diplo, новозеландская певица Benee, музыкант Yves Tumor и Rei Brown. Joji сопроводил релиз муд-видео и парочкой полноценных клипов. В них музыкант трудится над запуском ракеты в космос (Gimme Love), засыпает в самолете (Upgrade) и просто объедается (Tick Tock).
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
The Neighbourhood — Chip Chrome & The Mono-Tones
Четвертый альбом группы The Neighbourhood слушаешь и оказываешься в 1970-е куда-нибудь на побережье Калифорнии. Или прямиком во вселенную Зигги Стардаста. Музыканты берут космический корабль и отправляются в путешествие по жанрам — погружаются в альтернативный мягкий поп (Pretty Boy) и выныривают в хип-хоп (BooHoo), снова возвращаются к электро-попу (Lost In Translation) и берут пит-стоп современным фолком (Hell or High Water). Настроение Chip Chrome & The Mono-Tones американцы передают и ретро-клипом на песню Lost In Translation. В видео Джесси Разерфорд снова предстал в образе Чипа Хрома — вымышленный персонаж создавался по образу и подобию альтер-эго Дэвида Боуи, придуманного им для концептуального глэм-рок-альбома 1972 года.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
«Пасош» & «Увула» — «Снова возвращаюсь домой»
Главная коллаборация месяца (даже года!) вновь за двумя столицами. Инди-рокеры «Увула» и московское нойз-поп-трио «Пасош» объединили силы, приехали в Петербург и записали альбом «Снова возвращаюсь домой», в перерывах рассекая волны на Финском заливе и отрываясь на чисто петербургских вечеринках.
Результатом стали 7 треков, в которых гитарный драйв «Пасош» коррелирует с меланхоличными текстами в протяжном исполнении солиста «Увулы» Лека Августовского. Как вспоминал фронтмен «Пасош» Петар Мартич, релиз получился самым быстрым и спонтанным, но при этом целостным проектом — «музыка давно так легко не давалась, а все из-за абсолютного коннекта». Самому Петару работа над альбомом помогла выйти из творческого застоя и депрессии, для Августовского релиз стал «крайне знаковым событием, которое мы наверняка будем выделять на личных полках наших воспоминаний».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
New Order — Be a Rebel
Последний полноценный релиз группа New Order, образованная в 1980 году в Манчестере участниками Joy Division Бернардом Самнером, Питером Хуком и Стивеном Моррисом, выпускала в 2015 году — тогда свет увидел десятый студийный альбом Music Complete. Сингл Be a Rebel стал первым за пять лет релизом группы. Запись проходила удаленно, и, по признанию музыкантов, это был очень странный опыт. Странный, но необходимый — как рассказал NME Самнер, так New Order хотели поддержать слушателей в эти трудные времена.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Travis Scott — Franchise
Главный клип месяца, от которого в восторге даже Кристофер Нолан — Franchise Трэвиса Скотта. Выступив в качестве режиссера, рэпер снял на пленку, как отдыхает в поместье Майкла Джордана, играет в гольф и гоняет по Англии стада овец. На саппорте — Young Thug и британская певица M.I.A, танцующая посреди пустыни, окруженная этими самыми овцами, в комбинезоне из живых цветов.
Хаски — «Хошхоног»
Хаски молчал больше трех лет, выпуская новые песни только «по праздникам» — так, как это было с «Седьмым октября». Слив в начале месяца трек «Аферист», анонсировать что-то большее, чем сингл, тоже не собирался. Только после «Бесконечного магазина» и «Люцифера» стало понятно, что нас ждет третий полноформатник — живой, кровоточащий «Хошхоног» сразу на 16 композиций.
Большую часть минусов на альбоме написал петербургский композитор Бхима Юнусов, пришедший к Хаски с багажом из саундтрека к документальному фильму Константина Кокорева «Прибой» и работой над балетными спектаклями хореографа Юрия Смекалова «Солярис» и «1234» в БДТ. Отличились на альбоме также протеже Хаски bollywoodFM и рэпер White Punk. Даже прислушиваться не надо — с первых минут понимаешь, как звучит изоляция, ненависть к себе и искупление.
«Твое далеко» и Владик Королев — «Собака»
«Мистический триллер с множеством недосказанного» — таким получился совместный сингл «Собака» группы «Твое далеко» и фронтмена OQJAV Вадика Королева. Очень в духе последнего. По признанию музыканта, это «фит не из разряда «давай что-нибудь сделаем вместе», а сразу конкретное и одновременно талантливое», близкое Королеву. Вызывающая тоску история об оставленной на улице собаке невпопад перебивается размышлениями исполниетля о том, какой клип бы снять, и переключается на рассказ о закончившейся любви. Абстрактно и лирично.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Feduk — «Краски»
«Я напишу грустную песню, когда наступит весна» — говорит Feduk и выпускает ее в начале сентября. С релизом рэпер обретает новое для себя, почти инди-рок-звучание, при этом сохраняя мелодичное послевкусие баллады — то, за что его и любят. В сентябре музыкант обещал выпустить новый полноформатный альбом, за музыкальный продакшн которого полностью отвечали Cream Soda, но релиз так и не состоялся. Подождем еще. По словам Феди, чего там только не будет — «и хаус, и трэп, и R&B, и, может, грайм будет. И будет еще совместка с Аней, солисткой Cream Soda».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
«Мегаполис» — «Ноябрь»
Олег Нестеров и группа «Мегаполис» выпустили новый альбом «Ноябрь» в конце сентября, и теперь мы знаем, какой саундтрек выбрать, когда наступят холода. «Практически ничто, излет. Там, где нет уже осени, но еще нет зимы» — так говорят о предпоследнем месяце года музыканты. На пластинке собраны тексты последних ста лет двенадцати поэтов — от совсем неизвестных до Осипа Мандельштама.
Как описывает «Ноябрь» сам Нестеров, весь альбом родился из «интуитивных погружений, или, говоря яснее, из спонтанных импровизаций, которые в дальнейшем обретали конечную форму и яснее проявлялись по инструментам». По настроению пластинка похожа на замирание перед стартом, и сами музыканты это подтверждают — напоминая, что «любое движение вверх начинается с этого замирания. Дальше пойдет новая история, новый круг».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
OSA — Replexia
Битмейкер OG Buda и Хаски Степан Озеров, известный как OSA, имеет за плечами классическое и джазовое музыкальное образование, а теперь и дебютную сольную пластинку. Пишет он просто, но с максимальным вниманием к слушателю, свой стиль видит в деталях и смешивании — на пластинке можно услышать как клауд-рэп и убаюкивающий R&B, так и вещи-интерлюдии, своим настроением отсылающие ко времени абстрактного хип-хопа. Replexia собрала и отрефлексровала почти все звучания новой школы, в этом стилевом разнообразии не заскучать — каждый найдет для себя то, что больше нравится.
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