Олег Нестеров и группа «Мегаполис» выпустили новый альбом «Ноябрь»

Как рассказывает Нестеров, весь альбом родился из «интуитивных погружений, или, говоря яснее, из спонтанных импровизаций, которые в дальнейшем обретали конечную форму и яснее проявлялись по инструментам». «Это напоминало вахтовый метод: короткие периоды совместной игры и долгая работа после. И как это всегда бывает — одномоментно, вдруг, пришло ощущение целостности, отдельные треки обрели смысл и альбом стал существовать как единый замысел, в дальнейшем уже самостоятельно подсказывая нам важные вещи. Он попросту повел за собой, подсказывая и с музыкальными решениями и с работой над текстами»», — говорит музыкант.

Понять, какие именно слова должны сочетаться с музыкой, помог Роман Либеров. Он собрал тексты последних ста лет авторства двенадцати поэтов — Всеволода Некрасова, Ивана Ахметьева, Алексея Ильичева, Григория Дашевского, Михаила Кузмина, Владимира Ханана, Сергея Шестакова, Жака Превера, Андрея Вознесенского, Георгия Иванова и Осипа Мандельштама.