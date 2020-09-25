Олег Нестеров и группа «Мегаполис» выпустили новый альбом «Ноябрь». «Практически ничто, излет. Там, где нет уже осени, но еще нет зимы» — так говорят о предпоследнем месяце года музыканты. На пластинке собраны тексты последних ста лет двенадцати поэтов — от совсем неизвестных до Осипа Мандельштама.
Олег Нестеров и группа «Мегаполис» выпустили новый альбом «Ноябрь»
Как рассказывает Нестеров, весь альбом родился из «интуитивных погружений, или, говоря яснее, из спонтанных импровизаций, которые в дальнейшем обретали конечную форму и яснее проявлялись по инструментам». «Это напоминало вахтовый метод: короткие периоды совместной игры и долгая работа после. И как это всегда бывает — одномоментно, вдруг, пришло ощущение целостности, отдельные треки обрели смысл и альбом стал существовать как единый замысел, в дальнейшем уже самостоятельно подсказывая нам важные вещи. Он попросту повел за собой, подсказывая и с музыкальными решениями и с работой над текстами»», — говорит музыкант.
Понять, какие именно слова должны сочетаться с музыкой, помог Роман Либеров. Он собрал тексты последних ста лет авторства двенадцати поэтов — Всеволода Некрасова, Ивана Ахметьева, Алексея Ильичева, Григория Дашевского, Михаила Кузмина, Владимира Ханана, Сергея Шестакова, Жака Превера, Андрея Вознесенского, Георгия Иванова и Осипа Мандельштама.
Олег Нестеров
О «Ноябре»:
Ноябрь — это практически ничто, излет. Там, где нет уже осени, но еще нет зимы. Год закончен, партия сыграна. Ноябрь в жизни человека еще печальней декабря, близость к итогу, но близость еще неконкретная, ускользающая, как близость еще не наступившей зимы. Безвременье. Нет причин говорить хорошее о ноябре или вспоминать его добрым словом. Это абсолютный экстремум со знаком минус.
Но любое движение вверх начинается с этого замирания. Дальше пойдет новая история, новый круг. Наш «Ноябрь» раскрашен в яркие цвета, это замирание как предчувствие новой жизни, самое сладкое — впереди: еще не прожитая жизнь, еще не сыгранная музыка. И свобода, которую дает понимание, что все пути верны, все мы как ручейки и реки неизбежно закончим морем».
Презентация нового альбома «Ноябрь» группы «Мегаполис» пройдет в формате музыкального спектакля — 1, 2 и 3 октября в «Электротеатре».
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