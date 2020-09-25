Хаски выпустил альбом «Хошхоног» — первый полноформатный релиз за 3,5 года

Дебютный альбом Хаски «сбчь жзнь» увидел свет в октябре 2013 года. В марте 2017-го вышла вторая пластинка «Любимые песни (воображаемых) людей», принесшая Диме Кузнецову известность — во многом благодаря трекам «Панелька», «Ай» и «Пуля-дура». За несколько часов до релиза новой работы рэпер выпустил мини-альбом «это всё ху», даже своим названием отсылающий к хитам-«визитным карточкам». Ремиксы на них написал битмейкер Dirty Move Beats.

Бхима Юнусов начинал с написания битов для рэп-исполнителей, экспериментировал с электронной музыкой и пришел к неоклассике. В 2018 году Юнусов написал музыку к документальному фильму Константина Кокорева «Прибой», тогда же дебютировал в качестве театрального композитора — создав партию к балетному спектаклю Юрия Смекалова «Солярис». В 2019 году Бхима вновь поработал со Смекаловым над новым спектаклем хореографа «1234».

Послушать альбом Хаски «Хошхоног» можно на всех цифровых площадках.

Напомним, в апреле 2018 года Хаски презентовал клип на песню «Иуда», снятый на 16-миллиметровую пленку. Позже большинство видеоработ рэпера, «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», снятый командой «Мальбэк» в 2017 году, прошли проверку по требованию РКН. В октябре Хаски презентовал клип на новый трек «Седьмое октября». Композиция стала идейным продолжением одноименной песни, выпущенной в 2011 году, и рассказывает об «обычном дне» в стране.