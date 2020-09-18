Музыканты петербургской группы «Увула» и московское нойз-поп-трио «Пасош» выпустили первый совместный альбом «Снова возвращаюсь домой». Ставший результатом пьяного спора и записанный летом в Петербурге — о поиске себя и обретении чувства дома.
Послушайте первый совместный альбом «Пасош» и «Увула» «Снова возвращаюсь домой»
Как рассказывает фронтмен группы «Пасош» Петар Мартич, релиз получился самым быстрым и спонтанным, но при этом целостным проектом — «музыка давно так легко не давалась, а все из-за абсолютного коннекта». «Парни, спасибо вам за этот незабываемый опыт. Он вывел меня из творческого застоя и, не постесняюсь этого слова, самой что ни есть депрессии. Наверное, это слышно на альбоме. В свои 27 лет я не знаю, где дом, но знаю что такое дом. И это то место, в которое я буду рад вернуться с вами всегда», — поделился он.
Незадолго до выхода альбома «Пасош» и «Увула» презентовали клип на песню «Искать себя», премьера которого состоялась на «Собака.ru». Специально для нас музыканты рассказали о том, как зарождался проект, почему слияние двух казалось бы разных коллективов стало возможно в таком вдохновляющем и жизнеутверждающем ключе и чего ждать дальше. Спойлер — возможно, целый фильм об альбоме, запись которого проходила в Петербурге!
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