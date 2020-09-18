Послушайте первый совместный альбом «Пасош» и «Увула» «Снова возвращаюсь домой»

Как рассказывает фронтмен группы «Пасош» Петар Мартич, релиз получился самым быстрым и спонтанным, но при этом целостным проектом — «музыка давно так легко не давалась, а все из-за абсолютного коннекта». «Парни, спасибо вам за этот незабываемый опыт. Он вывел меня из творческого застоя и, не постесняюсь этого слова, самой что ни есть депрессии. Наверное, это слышно на альбоме. В свои 27 лет я не знаю, где дом, но знаю что такое дом. И это то место, в которое я буду рад вернуться с вами всегда», — поделился он.