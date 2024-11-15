Узнаем, чем жили предки, и открываем традиционную Россию в современном исполнении.
Впервые за десятилетие Ансамбль Толока выпустил дебютный мини-альбом «мы домой летим» — сборник из пяти композиций, созданных на основе архивных (прямиком из прошлого века!) записей фольклористов России. Музыкальный коллектив собран из петербургских молодых исследователей, посвятивших свою жизнь изучению русской народной музыке. Они ездят по дальним краям страны, закрытым деревням и записывают аутентичных бабушек и дедушек, которые все еще сохранили национальные знания.
В основу альбома легли записи, сделаные еще в 1960-е года профессиональными этномузыкологами и фольклористами, которые успели записать голоса стремительно уходящего поколения носителей традиции из Томской, Харьковской, Курской и Смоленской губерний.
Музыканты о предстоящем релизе:
Этот альбом — не просто русская народная музыка, а живое напоминание о доме, о детстве, о тех, кто был рядом с нами и пел настоящие народные песни. Мы видим, как наши слушатели чувствуют это, часто со слезами на глазах. Дом — это не только место, это ощущение, которое мы переживаем, когда оказываемся в местах своего детства, гоняем на дедовском мотоцикле и слушаем песни наших бабушек и дедушек, которые они еще не так давно пели, сидя с нами за столом. мы домой летим - это начало новой жизни настоящих русских старинных песен в нашем исполнении.
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