Впервые за десятилетие Ансамбль Толока выпустил дебютный мини-альбом «мы домой летим» — сборник из пяти композиций, созданных на основе архивных (прямиком из прошлого века!) записей фольклористов России. Музыкальный коллектив собран из петербургских молодых исследователей, посвятивших свою жизнь изучению русской народной музыке. Они ездят по дальним краям страны, закрытым деревням и записывают аутентичных бабушек и дедушек, которые все еще сохранили национальные знания.

В основу альбома легли записи, сделаные еще в 1960-е года профессиональными этномузыкологами и фольклористами, которые успели записать голоса стремительно уходящего поколения носителей традиции из Томской, Харьковской, Курской и Смоленской губерний.