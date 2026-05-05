Российский павильон на Венецианской биеннале начнет работу 5 мая с предпросмотра перформансов

Российский павильон на 61-й Венецианской биеннале современного искусства откроют 5 мая. Серия перформансов пройдет в формате предпросмотра по приглашениям. Проект российской делегации в этом году — трехдневный музыкально-поэтический фестиваль «Дерево укоренено в небе» — можно увидеть вживую лишь в дни превью: после открытия биеннале для широкой публики будут транслировать его документацию.

Тема предстоящей биеннале — «В минорных тонах». Представители российского павильона пробуют переосмыслить музыкальную бинарность «минор — мажор». Координатором проекта стала Российская академия музыки имени Гнесиных.

Внутреннее пространство павильона превратят в своеобразный музыкальный фестиваль, где выступят артисты из Латинской Америки, Африки и Европы. По замыслу организаторов «Дерево укоренено в небе», проект объединит более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов.

Среди прочих в делегации заявлен композитор-резидент Дома Радио Алексей Ретинский. В список участников также вошли композитор Олег Гудачев, музыкальный исполнитель и диджей из Мали DJ Diaki, аккордеонист и перформер Роман Малявкин, музыкальный исполнитель и продюсер из Аргентины Jaijiu и вокальный ансамбль Intrada под руководством выпускницы Московской консерватории Екатерины Антоненко.

Также участниками станут композитор и импровизатор Алексей Сысоев, художник Тимофей Дударенко, ансамбль «Толока», пианист Петр Мусоев, музыкальный проект Phurpa, мультиинструменталист Алексей Ховалыг, звуковая художница Татьяна Халбаева, проект Atosigado мексиканского продюсера и художника Оскара Ландграфа Ортеги, композитор Лукас Сухарев и продюсер и диджей JLZ.

В этом году Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Российская делегация принимает участие впервые после 2022 года. Комиссар павильона — Анастасия Карнеева, назначенная Минкультуры РФ на эту должность в 2021 году сроком на восемь лет.

30 апреля стало известно, что международное жюри биеннале во главе с бразильским куратором Соланжем Оливейром Фаркасом ушло в отставку в полном составе. Отставка подкрепила заявление о намерениях от 22 апреля: тогда эксперты заявили, что не будут рассматривать при голосовании за лучший национальный павильон проекты тех стран, «лидеры которых обвиняются Международным уголовным судом (МУС) в преступлениях против человечности».

Организаторы решили, что после отставки жюри голосовать за лучшего участника основного проекта и лучший национальный павильон будут посетители. Вместо «Золотых львов» на 61-й Венецианской биеннале вручат «Народных львов». Церемонию награждения перенесли с 9 мая на 22 ноября.

