Когда я рассказывал своим знакомым, что возьму у вас интервью по поводу независимой студии «Сирин», они сначала радостно говорили: «Супер! Желаем удачи, очень круто!». А потом так аккуратно спрашивали: а не самоубийственная ли это затея?

АНАСТАСИЯ: Мы пришли в эту точку нашей жизни от безысходности. Но это не так плохо, как звучит. Если обратить внимание на историю, то очень много хороших вещей начиналось с безысходности: по-старому действовать было невозможно, другого выхода не оставалось.

Началось все с того, что я, окончив институт кино и телевидения, хотела запустить свой полный метр. Написала сценарий и обошла 42 продюсера: не только локальных, но и крупных — из Москвы и Петербурга. Приключилось множество историй — в основном нехороших. И я оказалась вместе с супругом в такой точке, когда мы хотим творить не ради денег, а просто снимать, создавать проекты. Мы не можем по-другому.

Так и возникла студия «Сирин»? Почему именно сейчас?

АНАСТАСИЯ: Было три пути: первый — вообще уйти из профессии. Второй — сидеть и выпивать где-нибудь в баре на Некрасова, рассказывая, что индустрия прогнила, все плохо и ничего в этой стране никогда не получится сделать. Или третий путь — пытаться что-то сделать самим.

Больше всего мотивировало, что, как только мысли повернулись в эту сторону, мы начали встречать единомышленников. Одного за другим. Оказалось, есть много людей, которые шли на творческие специальности, горели и мечтали, но столкнулись с жестокой холодной машиной производства. То есть они чувствуют бешеную потребность в реализации: главное — дать им площадку, чтобы они могли творить и кто-то поверили в них как настоящих художников. Так все и началось.

ФЕДОР: Знаете, для меня главный показатель того, стоит ли делать проект такой: если проходит полгода-год, а ты все еще о нем думаешь и пытаешься найти какие-то опции и варианты. Если проект и мысли о нем не оставляют, значит, надо.

Отправной точкой стал мультипликационный фильм «Морской Царь» — тизер вы показали еще в феврале, но лишь в октябре объявили о полноценном запуске в производство. Насколько знаю, в его основу легли сказки бизнесмена Валерия Мамаева, который вышел на пенсию и стал писать для внуков. Как началось ваше знакомство?

ФЕДОР: Это вообще уникальный случай. Настин знакомый продюсер связался с ней с просьбой написать сценарий для первой серии мультсериала. Валерию, автору истории, было не очень понятно, как это реализовывать, как дальше идти по индустрии, с кем разговаривать. И меня позвали как консультанта: познакомиться с проектом, посмотреть материал. Была цель — сделать классный тизер, показать его лидирующим компаниям на рынке и вместе с ними снять большой мультфильм. Казалось бы, вполне реализуемый план. Практически все люди, которым я его показывал, говорили, что это очень здорово. Но дальше никто не торопился запускать новую анимацию. Очень большие риски: производство занимает много времени, все достаточно дорого.