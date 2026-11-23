Сын Алексея Балабанова Федор и его жена Анастасия Кожевникова в этом году запустили собственную независимую кинокомпанию «Сирин». И уже объявили о запуске первого проекта — мультипликационной сказки «Морской Царь». Собака.ru поговорила с сооснователями студии о любимой анимации и сказочных сюжетах, а еще как без поддержки больших продюсеров решиться делать свои фильмы.
Федор Балабанов и Анастасия Кожевникова
Когда я рассказывал своим знакомым, что возьму у вас интервью по поводу независимой студии «Сирин», они сначала радостно говорили: «Супер! Желаем удачи, очень круто!». А потом так аккуратно спрашивали: а не самоубийственная ли это затея?
АНАСТАСИЯ: Мы пришли в эту точку нашей жизни от безысходности. Но это не так плохо, как звучит. Если обратить внимание на историю, то очень много хороших вещей начиналось с безысходности: по-старому действовать было невозможно, другого выхода не оставалось.
Началось все с того, что я, окончив институт кино и телевидения, хотела запустить свой полный метр. Написала сценарий и обошла 42 продюсера: не только локальных, но и крупных — из Москвы и Петербурга. Приключилось множество историй — в основном нехороших. И я оказалась вместе с супругом в такой точке, когда мы хотим творить не ради денег, а просто снимать, создавать проекты. Мы не можем по-другому.
Так и возникла студия «Сирин»? Почему именно сейчас?
АНАСТАСИЯ: Было три пути: первый — вообще уйти из профессии. Второй — сидеть и выпивать где-нибудь в баре на Некрасова, рассказывая, что индустрия прогнила, все плохо и ничего в этой стране никогда не получится сделать. Или третий путь — пытаться что-то сделать самим.
Больше всего мотивировало, что, как только мысли повернулись в эту сторону, мы начали встречать единомышленников. Одного за другим. Оказалось, есть много людей, которые шли на творческие специальности, горели и мечтали, но столкнулись с жестокой холодной машиной производства. То есть они чувствуют бешеную потребность в реализации: главное — дать им площадку, чтобы они могли творить и кто-то поверили в них как настоящих художников. Так все и началось.
ФЕДОР: Знаете, для меня главный показатель того, стоит ли делать проект такой: если проходит полгода-год, а ты все еще о нем думаешь и пытаешься найти какие-то опции и варианты. Если проект и мысли о нем не оставляют, значит, надо.
Отправной точкой стал мультипликационный фильм «Морской Царь» — тизер вы показали еще в феврале, но лишь в октябре объявили о полноценном запуске в производство. Насколько знаю, в его основу легли сказки бизнесмена Валерия Мамаева, который вышел на пенсию и стал писать для внуков. Как началось ваше знакомство?
ФЕДОР: Это вообще уникальный случай. Настин знакомый продюсер связался с ней с просьбой написать сценарий для первой серии мультсериала. Валерию, автору истории, было не очень понятно, как это реализовывать, как дальше идти по индустрии, с кем разговаривать. И меня позвали как консультанта: познакомиться с проектом, посмотреть материал. Была цель — сделать классный тизер, показать его лидирующим компаниям на рынке и вместе с ними снять большой мультфильм. Казалось бы, вполне реализуемый план. Практически все люди, которым я его показывал, говорили, что это очень здорово. Но дальше никто не торопился запускать новую анимацию. Очень большие риски: производство занимает много времени, все достаточно дорого.
По сюжету мудрый, веселый и справедливый царь подводного города решил жениться — и тогда-то и начались приключения. Чем вас зацепила эта история?
ФЕДОР: Очень понравилась эта сказка своей самобытностью на фоне бесконечных ремейков. В детстве я любил советские мультфильмы, но столкнулся с тем, что молодое поколение смотрит их с трудом: для современных детей там слишком медленный темп повествования. Но при этом в них были потрясающие посылы и смыслы, драматургия, музыка. И вот я для себя придумал цель: было бы изумительно, если бы мы смогли сделать такой мультик, который современные дети воспринимали бы так же активно и с таким же интересом, как мы когда-то советские мультфильмы.
АНАСТАСИЯ: Хочу добавить, что для меня советские мультфильмы не являются ориентиром при работе. Каждый, кто из нашей команды, когда читает сценарий, вспоминает свое детство. То есть для Федора это советский мультфильм, а для меня — мультфильмы моего детства вроде «Алеши Поповича и Тугарина Змея». Если обобщить нашу сверхзадачу, то дело не в отсылках к конкретным приемам или темпоритму. Скорее, хочется сделать так, чтобы и новое, и старое поколение с душой погрузились в этот мир. Чтобы им там было хорошо и комфортно.
А у кого какой был любимый мультфильм в детстве? И сказка, которая до сих пор вспоминается?
ФЕДОР: Без сомнения, «Бременские музыканты». До сих пор наизусть помню все песни оттуда. У меня даже была аудиокассета с ними — в 97-м мне подарили первый кассетный плеер, и я слушал ее постоянно. Со сказкой сложнее, но я очень любил и люблю Пушкина — так что, наверное, «Сказка о рыбаке и рыбке». Когда еще не умел читать, просил родителей почитать именно ее.
АНАСТАСИЯ: Первые мультфильмы компании «Мельница» (петербургская студия анимационного кино, созданная Сергеем Сельяновым и Александром Боярским, известна по франшизам «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Лунтик». — Прим. ред.) — «Богатыри», конечно — оставили во мне большой след. И сейчас, когда мы с ними работаем как коллеги (студия помогала со звуком для тизера), это вызывает очень трепетное чувство.
Если крупные компании не хотят рисковать, есть ли уже какие-то договоренности с вдохновившимися частными инвесторами?
АНАСТАСИЯ: У нас есть частный инвестор. Как только мы его нашли, сразу запустили производство. Хотим сразу сказать: это не благотворитель, а бизнесмен. У нас есть определенные договоренности с этим человеком, есть обязательства. Это серьезная задача.
ФЕДОР: В целом, основная команда у нас уже есть, но мы пока не будем ее афишировать. Чуть позже анонсируем состав участников. Прямо сейчас мы ищем актеров озвучания — заранее хотим, пока есть время, послушать разные голоса и, возможно, найти неограненный алмаз, о котором никто раньше не слышал.
АНАСТАСИЯ: Более того: у нас скоро будет объявлен открытый кастинг, в котором сможет поучаствовать абсолютно любой человек в России. Мы столкнулись с тем, что, оказывается, у очень многих актеров есть внутренняя мечта озвучивать персонажей в мультфильме: не строить драму, а немножко подурачиться, сделать что-то очень веселое, живое. Так что мы ищем таланты.
А в целом — о чем будет мультфильм «Морской Царь»?
АНАСТАСИЯ: Сложно ответить. Но мне бы очень хотелось, чтобы каждый увидел в нем что-нибудь свое. Потому что настоящее искусство — это зеркало. И надеюсь, что наш мультфильм сможет стать таким зеркалом.
Как насчет сроков производства — сколько вы примерно закладываете от старта до премьеры?
ФЕДОР: Мы хотим сделать мультфильм к следующей осени. Я знаю, что для нашей индустрии это достаточно короткий срок и очень высокий темп. Но нас получилось собрать отличную команду — поэтому справимся.
Мы уже поговорили об анимации, сказках из детства. А на что вы ориентируетесь в современных мультфильмах?
АНАСТАСИЯ: Если честно, мы ни на что не ориентируемся. Анимация — как минное поле. Допустим, у нас есть пингвин, а их уже нарисовали в трех мультфильмах. И очень сложно найти четвертый вариант: люди постоянно сравнивают, кто на кого похож. Поэтому у меня анимационный детокс: я вообще не смотрю мультфильмы, чтобы, не дай бог, какой-нибудь не отложился в подсознании.
А просто из фильмов что понравилось за последнее время?
АНАСТАСИЯ: Недавно вышел фильм, посвященный тому, как Жан-Люк Годар снимал свой фильм «На последнем дыхании» («Новая волна» Ричарда Линклейтера. — Прим. ред.). Очень живо и необычно.
ФЕДОР: А мне запомнились «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи — задела та самая душевность, о которой мы сегодня говорим. Там наглядно показана, как важно, чтобы все твои решения и поступки не заставляли тебя потом жалеть о них. Лучше мы сейчас рискнем с «Морским Царем»: даже если у нас не получится заработать, хочется просто попробовать своей кинокомпанией выпустить мультфильм. Всегда можно потом сказать: ну, смотрите, мы сделали все, что могли.
Если проект выстрелит и заработает — есть ли уже у вас какой-то горизонт планирования? Дальше — игровое кино?
ФЕДОР: Мы бы хотели бы запустить производство мультфильмов и не бросать «Морского Царя». Это франшиза, флагманский проект, с которого все началось. А параллельно да, у нас уже сейчас есть в разработке и документальный фильм, и игровое кино. Ну и, соответственно, если молодые талантливые ребята с интересными авторскими проектами будут искать возможность посотрудничать, мы готовы. Читаем все сценарные заявки.
Прямо как Сергей Сельянов в начале продюсерской карьеры!
АНАСТАСИЯ: Конкретно нашу кинокомпанию привлекают истории, которые будут смотреться легко, после них хочется жить. Они могут быть бесконечно глубокими, с авторскими и сложными мыслями, но должны быть увлекательными. У нас вот такие критерии отбора — хотелось бы, чтобы на каждого сценариста нашелся свой продюсер.
ФЕДОР: И очень не хотелось бы смотреть и снимать кино про безнадегу, потому что эта тема, мне кажется, и так достаточно хорошо освещается в России. Нужно действительно зрительское классное кино, после просмотра которого чувствуешь воодушевление и подъем. В прошлом году для меня, например, таким был «Сводишь с ума» — ощутил себя как в школе, когда первый раз посмотрел «Питер FM». Хотелось бы такого побольше.
Причем, когда фильм вышел в кино, первый кассовый уик-энд был очень слабый. Но потом благодаря сарафанному радио и огромной работе режиссера, которая через свои социальные сети смогла привлечь зрителя, это сработало. Мне кажется, раз мы с вами здесь сидим и разговариваем, это тоже часть пути к зрителю. Когда нас спрашивают: «Чем вам помочь? Может быть, вам куда-то надо перевести деньги, чтобы поддержать проект?» Отвечаем: нет. Единственная помощь, которую мы хотели бы от вас получить, — это если вы посмотрите кино и расскажете о нем своим друзьям. Это самая главная помощь, которую нам могут оказать.
И финал — почему «Сирин»?
АНАСТАСИЯ: Это мой самый любимый мифологический персонаж. Дело в том, что птица Сирин прилетала к людям и приносила им истории. И люди очень сильно ее ждали и всегда приходили послушать. Истории бывали веселые, бывали грустные. Но обычно Сирин считалась предвестником хороших новостей. Вот так.
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