Смотрим тизер комедии «ФГУП ЛУЧ» с Сашей Бортич, Сергеем Гилевым, Тимофеем Трибунцевым и Ильей Соболевым

Вышел тизер комедийного сериала об охотниках за нечистью «ФГУП ЛУЧ». Главные роли в проекте исполнили Илья Соболев, Сергей Гилев, Тимофей Трибунцев и Саша Бортич.

Режиссером-постановщиком мистического драмеди выступил Александр Собичевский — в качестве режиссера он работал над сериалом «Нам кранты», а еще писал сценарий для сериала Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой «Обычная женщина». Сам Борис Хлебников вошел в команду продюсеров «ФГУП ЛУЧ».

По сюжету неудачник и подкаблучник Коля случайно сталкивается с оперативниками «Луча», и в нем узнают «избранного». Именно ему предстоит спасти мир от страшного зла, только в чем его суперсила и как ее проявить, не знает никто. Избранность разрушает обывательский уклад его жизни.