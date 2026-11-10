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Кино и сериалы

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Смотрим тизер комедии «ФГУП ЛУЧ» с Сашей Бортич, Сергеем Гилевым, Тимофеем Трибунцевым и Ильей Соболевым

Сериал расскажет об отделе по борьбе с вампирами, демонами и паранормальными явлениями.

Вышел тизер комедийного сериала об охотниках за нечистью «ФГУП ЛУЧ». Главные роли в проекте исполнили Илья Соболев, Сергей Гилев, Тимофей Трибунцев и Саша Бортич.

Режиссером-постановщиком мистического драмеди выступил Александр Собичевский — в качестве режиссера он работал над сериалом «Нам кранты», а еще писал сценарий для сериала Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой «Обычная женщина». Сам Борис Хлебников вошел в команду продюсеров «ФГУП ЛУЧ».

По сюжету неудачник и подкаблучник Коля случайно сталкивается с оперативниками «Луча», и в нем узнают «избранного». Именно ему предстоит спасти мир от страшного зла, только в чем его суперсила и как ее проявить, не знает никто. Избранность разрушает обывательский уклад его жизни.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Главного героя Колю сыграет звезда «Реальных пацанов» Алексей Базанов. Вместе с Соболевым, Гилевым, Трибунцевым и Бортич в кадре появятся Степан Девонин, Антон Филипенко, Владимир Симонов, Евгений Муравич, Ольга Лапшина и Евгения Калинец. Оператором-постановщиком стала Мария Фалилеева («Фрау», «Привет, мама»).

«ФГУП ЛУЧ» покажут скоро в онлайн-кинотеатре Okko. В сериале будет восемь эпизодов.

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