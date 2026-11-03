Лучшие сериалы ноября 2026-го: Иван Янковский и Паулина Андреева в «Тяжелом люксе», «Бегущий по лезвию 2099» и финал «Шершней»

А также — байопик о Мухаммеде Али «Величайший», фэнтези «Тайный город», мистический детектив «Улей», криминальная драма «Айда!», новые сезоны «Властелина колец: Кольца власти», «Позолоченного века» и «Института» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в ноябре.
ГЛАВНОЕ
«Тяжелый люкс», премьера (18+)
Брат и сестра оказываются втянутыми в мир торговли фальшивыми люксовыми вещами. Криминальная драма с Иваном Янковским и Паулиной Андреевой.
Жена девелопера Ксения (Паулина Андреева) по случайности попадает в темный бизнес, связанный с торговлей дорогими фальшивками — в нем ее помогает вышедший из тюрьмы брат Серега (Иван Янковский). Также в сериале снялись Юрий Чурсин, Антон Васильев, Яна Поплавская и Олеся Судзиловская, а режиссером выступил Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»).
С 13 ноября, Wink
«Шершни» / Yellowjackets, 4 сезон (18+)
Остросюжетный сериал о выживании школьной команды после авиакатастрофы. Этот сезон станет заключительным.
Финальный сезон лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом.
В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Элайджа Вуд и Хиллари Суонк.
С 20 ноября, Paramount+, «Амедиатека»
«Бегущий по лезвию 2099» / Blade Runner 2099, премьера (18+)
Новая история о людях и репликантах во вселенной Blade Runner. В главных ролях — Мишель Йео и Хантер Шафер.
Продолжение картин Ридли Скотта и Дени Вильнева. Новая история о людях и репликантах развернется спустя 50 лет после событий последнего фильма, в главных ролях — Мишель Йео, Уил Кобан и Хантер Шафер.
Шоураннером сериала стала Силка Луиза (Halo).
С 25 ноября, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Позолоченный век» / The Gilded Age, 4 сезон (18+)
Девушка-сирота осваивается в высшем обществе. Продолжение популярной костюмной мелодрамы.
Продолжение костюмной мелодрамы создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Напомним, по сюжету главная героиня, сирота Мариан Брук (дочь Мерил Стрип Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански). Также в касте нового сезона звезда «Белого лотоса» Кэрри Кун.
С 1 ноября, HBO
«Падение и взлет Реджи Динкинса» / The Fall and Rise of Reggie Dinkins, 2 сезон (18+)
Комедия о футболисте-лудомане, спасающем свою репутацию. В одной из главных ролей — Дэниэл Рэдклифф.
Околоспортивная комедия об игроке в американский футбол Реджи Динкинсе (Трэйси Морган) — тот попался на ставках и получил пожизненное отстранение от матчей. Однако не сдался и нанял известного документалиста Артура (Дэниэл Рэдклифф), чтобы режиссер своим фильмом обелил его испорченную репутацию.
Шоураннерами выступили Тина Фей и Роберт Карлок, делавшие с Морганом ситком «Студия 30».
Cо 2 ноября, NBC
«Нейровася», 2 сезон (16+)
Комедия о полицейском с вживленной нейросетью. В роли модифицированного копа — Владимир Епифанцев.
Комедийный сериал с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского Василия, которому в мозг вживили продвинутую нейросеть с обликом девушки по имени Света (Дарья Блохина). От этого брутальный служитель закона, мягко говоря, не в восторге, но вместе им придется как раскрывать преступления, так и устраивать Васину личную жизнь. Режиссер проекта — Георгий Даниелянц («До рассвета»).
Со 2 ноября, ТНТ, Wink
«Избранный», 2 сезон (18+)
Простой инженер Олег внезапно становится депутатом Госдумы. Продолжение комедии, сделанной авторами «Политеха» и «Физрука».
Сатирическая комедия о скромном провинциальном инженере Олеге (Илья Лыков, «Между нами химия»), которому местный глава региона (Александр Лыков, «Улицы разбитых фонарей») поручает выполнить, казалось бы, нерешаемый политический квест — стать депутатом Госдумы и спасти разваливающиеся областные заводы.
Также в сериале снялись Ольга Лерман, Нонна Гришаева, Инга Оболдина и другие, а режиссерами выступили Алексей Зотов («Политех») и Дмитрий Губарев («Физрук»).
Со 2 ноября, Okko
«Клиника святого Дениса» / St. Denis Medical, 3 сезон (18+)
Возвращение популярного медицинского ситкома, снятого в псевдодокументальном стиле.
Медицинский ситком о буднях больницы в Орегоне, страдающей от недостатка персонала и финансирования. Местные врачи и медсестры, не смотря на тяжелые условия и постоянные переработки, сохраняют оптимизм и стараются помочь пациентам.
Основной каст сохранится и в третьем сезоне: Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»), Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»), Эллисон Толман («Почему женщины убивают») и Калико Кауахи («Теория большого взрыва»). Поставил сериал Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).
Со 2 ноября, NBC
«Король гольфа» / Stick, 2 сезон (18+)
Разрушивший свою карьеру гольфист выходит на тренерскую работу. Комедия с Оуэном Уилсоном и Тимоти Олифантом.
Спортивная комедия с Оуэном Уилсоном, играющим профессионального гольфиста Прайса, который когда-то разрушил свою карьеру и семейную жизнь, а теперь тренирует перспективного юниора (Питер Дагер). Также в касте — Тимоти Олифант («Опустошение»), Джуди Грир («Каникулы в Мексике») и Марк Мэрон («Безмолвное братство»). Сценарий написал автор «Ford против Ferrari» Джейсон Келлер.
С 4 ноября, Apple TV
«Величайший» / The Greatest, премьера (18+)
Байопик о Мухаммеде Али. Одним из продюсеров проекта выступил Майкл Б. Джордан.
История Кассиуса Клея (позже ставшего известным как Мухаммед Али) — обычного парня из Луисвилла, ставшего величайшим боксером своего времени. Главную роль исполнил Джелен Бест («Американские истории ужасов»), а режиссером выступила Стэйси Мухаммад («Кросс»).
C 4 ноября, Prime Video
«Улей», премьера (18+)
Фольклорно-мистический детектив с Павлом Ворожцовым и Ксенией Кутеповой.
По сюжету Мордовский драматический театр приезжает в Москву со спектаклем «Улей» по мотивам местного фольклора — но во время постановки гибнет исполнитель главной роли. Это запускает цепочку мистических событий. В касте проекта — Павел Ворожцов, Ксения Кутепова, Агриппина Стеклова, Илья Любимов и другие. Режиссер — Сергей Осипьян («Купцы и дети»).
С 5 ноября, «Амедиатека»
«Айда!», премьера (18+)
Криминальная драма о казанской банде «Тяп-Ляп» с Владимиром Вдовиченковым и Никитой Кологривым.
Тинейджер Гриша (Алексей Онежен) в конце 70-х вместе с семьей перебирается из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре криминальных разборок в составе банды «Тяп-Ляп» во главе с харизматичным Захаревичем (Даниил Воробьев). Им противостоит начальник местного угрозыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Среди других участников проекта — Никита Кологривый, Александр Аверин, Екатерина Климова и Олег Каменщиков. Снял сериал Олег Асадулин («Возвращение попугая Кеши»).
С 6 ноября, Start
«Институт» / The Institute, 2 сезон (18+)
Подросток попадает в загадочный институт по изучению паранормальных способностей. Экранизация романа Стивена Кинга.
Очередная экранизация вышедшего в 2019 году романа Стивена Кинга: по сюжету похищенного 12-летнего мальчика Люка привозят в загадочный Институт, где содержатся дети с паранормальными способностями. В касте — обладательница «Золотого глобуса» Мэри-Луиз Паркер («Дурман») и Бен Барнс («Каратель»). Режиссером выступил Джек Бендер, известный по «Остаться в живых», а сценарий написал Бенджамин Кэвелл («Родина»).
C 8 ноября, MGM+
«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, 3 сезон (18+)
Продолжение спин-оффа по мотивам легендарной серии книг Толкина.
Напомним, действие в «Кольцах» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). В продолжении эльф Саурон (Чарли Викерз) попытается выковать те самые Кольца власти с помощью мастера Келебримбора (Чарльз Эдвардс), а остальные будут его останавливать от порабощения мира.
С 11 ноября, Prime Video
«Хорошая дочь» / The Good Daughter, премьера (18+)
Детективная драма о сестрах, переживших насилие. В главных ролях — Меган Фэйхи и Роуз Бирн.
Экранизация одноименного романа Карин Слотер — по сюжету сестры Шарлотта и Саманта (Фэйхи и Бирн) пытаются победить детскую травму, а параллельно расследуют резонансное преступление в маленьком городке. Шоураннером проекта стала Стеф Грин (сериал «Хранители»).
C 12 ноября, Peacock
«12 12 12», премьера (18+)
Агенты ФБР расследуют ограбление в Швейцарии. Детектив с Энтони Маки.
Уже в названии раскрывается фабула проекта: 12 месяцев подготовки ограбления в Цюрихе, 12 часов его самого и 12 дней после. Все это время преступников преследуют агенты ФБР. В главных ролях — Энтони Маки и Джейми Дорнан, а режиссером выступила Кари Скогланд («Сокол и Зимний Солдат»).
С 13 ноября, Apple TV
«Очарованные», премьера (18+)
Фэнтези по славянским мотивам с Таисьей Калининой и Даяной Гудз.
Двойняшки Злата (Даяна Гудз) и Марья (Таисья Калинина), наделенные мистическим даром из-за детского пари открывают портал в потусторонний мир. Злата погибает, а у ее сестры остается девять дней, чтобы спасти сестру. Режиссер — Илья Шеховцов («Минута тишины»).
С 14 ноября, «Кинопоиск»
«Перси Джексон и олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians, 3 сезон (18+)
Новый сезон подросткового фэнтези по мотивам древнегреческих мифов.
Третий сезон сериала по мотивам популярного подросткового фэнтези Рика Риордана, основанного на древнегреческих мифах. В нем юный Перси Джексон (Уокер Скобелл из «Проекта "Адам"») отправляется в морское путешествие — чтобы победить армию Кроноса, выручить друга и найти золотое руно.
Автором первых эпизодов проекта стал Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты»).
C 20 ноября, Disney+
«Тайный город», премьера (18+)
Фэнтези о параллельной Москве в духе «Ночного Дозора».
Обычный юноша Артем (Олег Савостюк) узнает о мистической изнанке столицы и попадает в круговорот опасных событий, невидимых для непосвященных. В касте сериала — Юрий Колокольников, Милош Бикович, Лолита Таборко, Юлия Пересильд, Игорь Верник и другие. Снял сериал Андрей Туманов.
С 23 ноября, «Кинопоиск», ТНТ
«Жены на охоте» / The Hunting Wives, 3 сезон (18+)
Детектив о расследовании убийства в стрелковом клубе.
Продолжение детективной истории с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).
С 26 ноября, Netflix
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