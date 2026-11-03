Лучшие сериалы ноября 2026-го: Иван Янковский и Паулина Андреева в «Тяжелом люксе», «Бегущий по лезвию 2099» и финал «Шершней»

Финальный сезон лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом.

В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Элайджа Вуд и Хиллари Суонк.

С 20 ноября, Paramount+, «Амедиатека»