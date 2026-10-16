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Кино и сериалы

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Что смотреть дома на этой неделе: «Полураспад» с Анной Михалковой, «Квест Вижна» от Marvel и хоррор «Хрустальное озеро»

А также — Антон Лапенко в спортивной комедии «Седьмой игрок», сиквел «Практической магии» с Сандрой Буллок и Николь Кидман плюс «Околоточный» с Александром Устюговым и новые сезоны «Благодетеля» и «Дипломатки». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

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ГЛАВНОЕ

Продюсерская компания «Среда» для Okko, 2026

Сериал «Полураспад», премьера (18+)

Потенциально хитовая драма о ядерных испытаниях на живых людях в селе Тоцком в 1954 году. Анна Михалкова в роли журналистки, расследующей подробности чудовищного события.

Сценарий написал автор «Трассы» и «Хрустального» Олег Маловичко, режиссером выступил Максим Свешников («Плейлист волонтера» и «Контейнер»), в касте — Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Евгений Стычкин, Мила Ершова и Ксения Трейстер.

С 15 октября, Okko

Marvel Studios, 2026

Сериал «Квест Вижна» / Vision Quest, премьера (18+)

Экс-Мститель Вижн пытается вернуть свою идентичность и заново осознать жизнь. Новый проект Marvel с Полом Беттани.

Также в шоу задействованы Джеймс Спэйдер, Т'Ниа Миллер и Тодд Стэшвик в роли злодея Паладина. Шоураннер — Терри Маталас (сериал «12 обезьян»).

С 14 октября, Disney+

A24, 2026

Сериал «Хрустальное озеро» / Crystal Lake, премьера (18+)

Приквел «Пятницы 13-е» о детстве маньяка Джейсона Вурхиза и его матери Памеле. Проект сняла выпустила студия A24.

В касте — Линда Карделлини («Зеленая книга»), Даниэль Котч («Элсбет»), Дэниэл Стюарт-Шерман («Маршалл») и другие. Шоураннер — Брэд Кэйн (сценарист «Оно: Добро пожаловать в Дерри»).

C 15 октября, Peacock

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Alcon Entertainment, DiNovi Pictures, Fortis Films, Warner Bros., 2026

Фильм «Практическая магия 2» / Practical Magic 2 (18+)

Сиквел популярной фэнтези-комедии об искусстве колдовства. Сандра Буллок и Николь Кидман по-прежнему в строю.

Режиссером выступила Сюзанна Бир («Птичий короб», «Ночной администратор»), а подробнее о фильм можно прочитать в нашей рецензии.

C 13 октября, Prime Video

Bar Production, Плюс Студия, 2026

Сериал «Седьмой игрок», премьера (18+)

Тренер по фигурному катанию возглавляет хоккейную команду. Комедия в стиле «Теда Лассо» с Антоном Лапенко.

Владелец клуба «Строитель» Михаил Альшевский (Николай Фоменко) от безысходности назначает спортивным директором тренера-фигуриста Артема (Антон Лапенко) — теперь ему предстоит сплотить игроков и поднять коллектив со дна. Также в сериале снялись Григорий Верник, Михаил Сотников, Юлия Ильина, Данила Краснов и другие. Режиссер — Сергей Пикалов («Точка ноль»).

С 15 октября, «Кинопоиск»

Netflix Studios, Well Red Films, 2025

Сериал «Дипломатка» / The Diplomat, 4 сезон (18+)

Триллер об американском после в Лондоне Кейт Уайлер. Отношения США и Великобритании вновь под угрозой.

После событий третьего сезона героиня Кери Расселл узнала, что президент Грейс Пенн (Эллисон Дженни) замешана в операции с российским оружием. Шоураннером проекта по-прежнему осталась Дебора Кан («Родина»).

С 15 октября, Netflix

Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), Иви, Москино, Телекомпания НТВ, 2026

Сериал «Околоточный», премьера (18+)

Ретро-детектив об околоточном надзирателе Иване Хватове (Александр Устюгов). В декорациях XIX века он расследует жестокое убийство целый семьи.

В проекте также снялись Марина Александрова, Иван Колесников, Александр Балуев и другие, а режиссером стал Нурбек Эген («Атом», «Калимба»).

С 15 октября, «Иви»

Lionsgate Television, NBCUniversal, Blumhouse Television, Wild Atlantic Pictures, Maniac Productions, Don’t Tell Mom, 2025

Сериал «Благодетель» / The Rainmaker, 2 сезон (18+)

Молодой адвокат Руди берется за дело трудного подростка. Продолжение истории по мотивам романа Джона Гришема.

В главной роли по прежнему Майло Каллахэн («Дюна: Пророчество»), герой которого вместе с коллегами укрепляется в желании помогать слабым. Также в касте — Джон Слэттери, Лана Паррия, Мэдисон Айсмен и Ричард Кайнд. Шоураннером выступает Майкл Ситцман («База Куантико»).

С 16 октября, USA Network

Рубрика:
Что смотреть дома

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