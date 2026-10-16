Что смотреть дома на этой неделе: «Полураспад» с Анной Михалковой, «Квест Вижна» от Marvel и хоррор «Хрустальное озеро»

Сериал «Полураспад», премьера (18+)

Потенциально хитовая драма о ядерных испытаниях на живых людях в селе Тоцком в 1954 году. Анна Михалкова в роли журналистки, расследующей подробности чудовищного события.

Сценарий написал автор «Трассы» и «Хрустального» Олег Маловичко, режиссером выступил Максим Свешников («Плейлист волонтера» и «Контейнер»), в касте — Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Евгений Стычкин, Мила Ершова и Ксения Трейстер.

С 15 октября, Okko