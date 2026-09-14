Без волшебства: каким получился фильм «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок?

В мировой прокат спустя почти тридцать лет после появления оригинала вышло продолжение фэнтези о сестрах-ведьмах и их связанном с мужчинами заклятии (с солирующими Николь Кидман и Сандрой Буллок). Собака.ru рассказывает, какой получилась вторая часть хитовой картины конца девяностых.
Годы идут, но мало что меняется: сестры Салли (Сандра Буллок) и Джилли (Николь Кидман) Оуэнс по-прежнему живут в Массачусетсе, но, разумеется, не забыли о семейном заклятии. Дочери Салли, Кайли (Джои Кинг) и Антония (Мэйси Уильямс), по ее магической воле забыли о своих ведьминских умениях. Однако проблемы с мужчинами, которым категорически противопоказано вступать в романтические отношения с дамами из этой династии, никуда не исчезли — любая попытка организовать сердечный альянс заканчивается их гибелью. Масла в огонь подливает влюбленность Кайли в обаятельного парня по имени Гидеон (Шоло Маридуэнья) — после нежных признаний он практически сразу оказывается в больнице в состоянии глубокой комы.
Девушка узнает всю правду, приходит в ярость от того, что ей ничего не сказали о семейной тайне, и, сверившись с древней книгой, отправляется на родину семьи в Лондон, чтобы раз и навсегда разорвать порочный круг, связанный с отношениями. Также в Британию едут Джилли и Салли: последняя хочет вернуть свой дар (намеренно утраченный в пользу обычной жизни), для чего сестры заручаются поддержкой не чуждого мистицизму профессора Райта (Ли Пейс). Также свои важные роли сыграют тетушки Фрэнсис (Стокард Ченнинг) и Джет (Дайэнн Уист), а также антагонист о котором, во избежание спойлеров, мы тактично умолчим.
К сиквелам часто применяют слово «необязательный», и «Практическая магия», к счастью или к сожалению, полностью соответствует этому определению. Это в чистом виде продукт миллениальской ностальгии — конце 2020-х довольно странно смотрятся эти магические коллизии, которые отлично работали в конце 1990-х. Это в чистом виде поколенческий момент: зумеры узнали о таком нехитром уютном кино, их родители (или другие старшие родственники) вспомнили, что они смотрели в детстве, а мировые звезды не смогли отказаться снова исполнить парный конферанс.
Буллок и Кидман — безусловно, лучшее, что есть в фильме: вновь оказавшись в кадре в образах сестер-антиподов, они мгновенно с уверенностью перетягивают одеяло на себя. Новое поколение на их фоне выглядит если и не откровенно беспомощно, то как минимум слабо, тем более что Кинг и Уильямс не придумали внятной линии развития родственных отношений (первой в кадре как будто бы слишком много, а второй — совсем наоборот).
С другой стороны, все эти трюизмы на тему преемственности и святой роли семьи в жизни каждого могут вызвать противоположный эффект: на кого-то подействовать как красная тряпка на быка, а на кого-то — как обволакивающий ASMR-ролик. Не сказать, что это идет картине в плюс: проблема в том, что большинству от нее, кажется, сложно будет испытать какие-то ярко выраженные эмоции. Сравнение с продуктами питания, естественно, дурной тон, но по сути это стопроцентный сэндвич из супермаркета или чашка растворимого кофе. Как говорили в популярном сериале о Чернобыле, not great, not terrible — не отлично, не ужасно. Однако для продолжения фильма с настолько мощным бэкграундом в массовой культуре этого явно недостаточно.
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