Без волшебства: каким получился фильм «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок?

К сиквелам часто применяют слово «необязательный», и «Практическая магия», к счастью или к сожалению, полностью соответствует этому определению. Это в чистом виде продукт миллениальской ностальгии — конце 2020-х довольно странно смотрятся эти магические коллизии, которые отлично работали в конце 1990-х. Это в чистом виде поколенческий момент: зумеры узнали о таком нехитром уютном кино, их родители (или другие старшие родственники) вспомнили, что они смотрели в детстве, а мировые звезды не смогли отказаться снова исполнить парный конферанс.

Буллок и Кидман — безусловно, лучшее, что есть в фильме: вновь оказавшись в кадре в образах сестер-антиподов, они мгновенно с уверенностью перетягивают одеяло на себя. Новое поколение на их фоне выглядит если и не откровенно беспомощно, то как минимум слабо, тем более что Кинг и Уильямс не придумали внятной линии развития родственных отношений (первой в кадре как будто бы слишком много, а второй — совсем наоборот).



С другой стороны, все эти трюизмы на тему преемственности и святой роли семьи в жизни каждого могут вызвать противоположный эффект: на кого-то подействовать как красная тряпка на быка, а на кого-то — как обволакивающий ASMR-ролик. Не сказать, что это идет картине в плюс: проблема в том, что большинству от нее, кажется, сложно будет испытать какие-то ярко выраженные эмоции. Сравнение с продуктами питания, естественно, дурной тон, но по сути это стопроцентный сэндвич из супермаркета или чашка растворимого кофе. Как говорили в популярном сериале о Чернобыле, not great, not terrible — не отлично, не ужасно. Однако для продолжения фильма с настолько мощным бэкграундом в массовой культуре этого явно недостаточно.

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