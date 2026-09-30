Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил программу. В конкурсе — фильмы Романа Михайлова и о нем, док Стаси Хомерики-Гранковской о матери Алексея Балабанова

16 октября в Петербурге стартует 36-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». Организаторы объявили участников конкурсных программ: 33 картины будут соревноваться в Международном конкурсе, 19 — в конкурсе неигровых фильмов из России, 23 — в конкурсе экспериментальных короткометражных фильмов In Silico.

Режиссер Роман Михайлов («Отпуск в октябре», «Надо снимать фильмы о любви») представит в экспериментальном конкурсе короткометражку «Свет вечерний». В актерском составе трехминутного фильма указаны артисты Евгений и Марта Ткачук, а также журналист Евгений Вышенков.

В национальном смотре участвует картина о самом Михайлове — режиссер Маша Черная сняла док «Надо снимать фильмы» на площадке михайловского мокьюментари «Пока небо смотрит» о независимой танцевальной сцене. «Фильм о его съемках — портрет и режиссера Михайлова, и его метода, и уникального мира андеграундных танцоров», — говорится в аннотации к бэкстейдж-доку Черной.

Также в конкурсе неигрового кино из России участвует док «Приключения мозаик на земле и под» уральского режиссера Алексея Федорченко («Первые на Луне», «Война Анны», «Овсянки»). Фильм расскажет о судьбе российского мозаичного искусства на примере династии мастеров Фроловых.

Еще одна неигровая премьера — «Просто побудьте со мной» Стаси Хомерики-Гранковской о матери режиссера Алексея Балабанова Инге Александровне. В кадре героиня делится воспоминаниями о сыне и рассказывает о своей нынешней жизни на Васильевском острове.

«Послание к человеку» при­думал режиссер Миха­ил Литвяков. В разные годы на фестивале побывали сценарист То­нино Гуэрра, режиссеры Паоло Соррентино, Аньес Варда, Вернер Херцог и Лени Рифеншталь. В жюри входили философ Мераб Мамардашвили и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Преимуществом фестиваля организаторы считают разнообразие фильмов — от картин-триумфаторов Канн и Венеции до камерного кино с малоизвестными региональными сюжетами. С 2010 года президентом фестиваля стал режиссер Алексей Учитель.

В Международном конкурсе этого года участвуют картины из Аргентины, Италии, Испании, Греции, Израиля, Австрии, Сербии, Германии, Таиланда, Турции, Франции, Хорватии, Португалии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, Китая.

Василий Степанов Кинокритик, председатель отборочной комиссии Международного конкурса Разные голоса, разные языки, разные взгляды на мир. И общее для всех авторов понимание хрупкости нашего общего мира. В который раз мы убеждаемся: кино, документальное, игровое, анимационное — почти идеальная форма диалога, оно даёт возможность быть услышанным и понятым даже на другом конце Земли. Найти понимающего собеседника. Сегодня, когда противоречия так сильны, а тревога ощущается так остро, человек особенно требует внимания, ждёт послания от другого. И наш фестиваль постарается доставить это послание адресату, преодолеть границы, облегчить изоляцию.

«Послание к человеку» пробудет в Петербурге с 16 по 24 октября. Подробная программа доступна на сайте фестиваля. Расписание смотра и спецсобытий появится позже.

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