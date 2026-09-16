5-й фестиваль авторского кино КАРО/АРТ объявил программу. Покажут док о Юрии Бутусове, премьеры Канн-2026 и клипы Антохи MC

Стала известна программа пятого фестиваля авторского кино КАРО/АРТ. В Петербурге смотр откроют 14 октября российской премьерой документального фильма «Shortparis. Любовь моя будет тут» о гуманизме в творчестве арт-панк-группы во главе с Николаем Комягиным (музыканта не стало в феврале этого года).

КАРО/АРТ проходит в Петербурге, Москве, Краснодаре и Новосибирске, и программа в разных городах отличается. Среди прочего петербуржцам покажут психологический триллер Хорхе Тилена Арманда «У смерти нет хозяина» и драму «Исчезновение» Мануэлы Мартелли — оба фильма представили в секциях Каннского кинофестиваля 2026 года. Также в афишу с 14 по 18 октября вошли «Песни джиннов» Романа Михайлова, новая картина Валерия Переверзева «Дом моД», анимационное фэнтези Трэвиса Найта «Ведьмин лес» от студии Laika, комедия «Безумный день в Комеди Франсез» Мартена Дарондо и Бертрана Юскла. В ретроспективную секцию включили ужастик Дарио Ардженто «Кроваво-Красное» (1975) и запись спектакля Эймунтаса Някрошюса «Отелло».

18 октября в 16:00 в «КАРО 9 Варшавский Экспресс» состоится спецпоказ документального фильма «Юрий Бутусов. Барабаны внутри». Картину о театральном режиссере, погибшем летом 2025 года, представят ее создатели: режиссер Наталья Пешкова и продюсер Георгий Цицишвили (автор проекта «Театральная вешалка»).

17 октября в 20:00 петербуржцев приглашают на встречу с Антохой МС. В рамках фестиваля музыкант покажет свои клипы «Провода», «Время Ток», «Родина», «Выше» и «Коробка».

В Москве, Краснодаре и Новосибирске фестиваль откроет фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Также на КАРО/АРТ в других городах покажут драму Антона Нефедова «За нашим домом сад» о Грозном накануне первой чеченской войны — летом фильм взял главный приз на выборгском фестивале «Окно в Европу». В Москве и в Краснодаре состоится зрительская премьера дока Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», который выйдет в широкий прокат 22 октября.

Петербургские показы КАРО/АРТ пройдут с 14 по 18 октября на набережной Обводного канала, 118. Программа и билеты доступны на сайте фестиваля.

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