Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил победителей за 2026 год

9 августа в Выборге подошел к концу 34-й кинофестиваль «Окно в Европу». Жюри объявило победителей конкурсов игрового, неигрового и анимационного кино. Главный приз и 500 тысяч рублей от Гильдии продюсеров России получила камерная драма Антона Нефедова «За нашим домом сад» о жизни Грозного накануне первой чеченской кампании.

«Окно в Европу» стартовало 4 августа. Фильмом открытия стала новая комедия Дарьи Чаруши «Это все она!». Закрыли фестиваль показом фильма Владислава Богуша «Мой папа — медведь 2».

ПРИЗЕРЫ «ОКНА В ЕВРОПУ» — 2026

Конкурс игрового кино

Главный приз: «За нашим домом сад» (реж. Антон Нефедов)

Особое упоминание жюри «За смелость»: «Времена любви» (реж. Никита Миклушов)

Специальный приз жюри «За поэтическое воплощение знаковой литературы»: «Самая легкая лодка в мире» (реж. Сергей Осипьян)

Специальный приз жюри «За чувство юмора»: «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)

Специальный приз жюри «За яркий дебют»: «На краю детства» (реж. Владимир Захаренко)

Конкурс неигрового кино

Главный приз: «Большой друг» (реж. Олеся Епишина)

Особое упоминание жюри «За искренние портреты людей, которых объединяет хорошее»: «Люди дела», сезон 3 (реж. Владимир Головнев, Павел Тихонов, Яна Рейнсон, Анастасия Иванова, Андрей Ананин)

Специальный приз жюри «За смелость вовремя сказать “Я тебя люблю”»: «Родня» (реж. Алексей Семенов)

Конкурс анимационного кино

Главный приз: «Сила трения» (реж. Анна Любимцева)

Особое упоминание жюри «За современный язык анимации»: «12 дня» (реж. Полина Бовкун)

Специальный приз жюри «За летние воспоминания об ускользающей красоте»: «Краш» (реж. Анна Аладжикова)

Конкурс «Выборгский счет»

3 место: «Лес» (реж. Гамлет Дульян)

«Лес» (реж. Гамлет Дульян) 2 место: «Космос засыпает» (реж. Антон Мамыкин)

«Космос засыпает» (реж. Антон Мамыкин) 1 место. Приз имени Армена Медведева: «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)

Диплом победителя рейтинга кинокритиков «Пять звезд»: «Темные мысли» (реж. Владислав Малахов)

Специальный приз от социальной сети ВКонтакте и VK Видео: «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)

Приз Гильдии продюсеров России: «Темные мысли» (реж. Владислав Малахов)

Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий: «Благоустройство» (реж. Виталий Суслин)

Приз имени Саввы Кулиша: «Сказка» (реж. Кирилл Верхозин)

Приз президента фестиваля «За режиссуру»: «Благоустройство» (реж. Виталий Суслин)

В этом году жюри игрового конкурса возглавил режиссер, продюсер и сценарист Павел Лунгин. Вместе с ним фильмы оценивали оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик, а также актриса Софья Лебедева.

Фильм-победитель «За нашим домом сад» уже отбирали в игровой конкурс «Окна в Европу» 2024 года, но драму сняли с показа с формулировкой об отсутствии прокатного удостоверения. «Это история последнего мирного года в городе Грозном накануне первой чеченской войны, и это мирная история на фоне приближающейся войны. Я думаю, что сегодняшнее время особенно подсвечивает эту историю. Для меня она была во многом автобиографической», — прокомментировал победу режиссер Антон Нефедов. Постановщик надеется, что приз поможет в прокатной судьбе картины.

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