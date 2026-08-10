Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил победителей за 2026 год

Главный приз взяла драма Антона Нефедова «За нашим домом сад» о Грозном накануне первой чеченской войны.
«За нашим домом сад» (реж. Антон Нефедов)
9 августа в Выборге подошел к концу 34-й кинофестиваль «Окно в Европу». Жюри объявило победителей конкурсов игрового, неигрового и анимационного кино. Главный приз и 500 тысяч рублей от Гильдии продюсеров России получила камерная драма Антона Нефедова «За нашим домом сад» о жизни Грозного накануне первой чеченской кампании.
«Окно в Европу» стартовало 4 августа. Фильмом открытия стала новая комедия Дарьи Чаруши «Это все она!». Закрыли фестиваль показом фильма Владислава Богуша «Мой папа — медведь 2».
ПРИЗЕРЫ «ОКНА В ЕВРОПУ» — 2026
Конкурс игрового кино
Главный приз: «За нашим домом сад» (реж. Антон Нефедов)
Особое упоминание жюри «За смелость»: «Времена любви» (реж. Никита Миклушов)
Специальный приз жюри «За поэтическое воплощение знаковой литературы»: «Самая легкая лодка в мире» (реж. Сергей Осипьян)
Специальный приз жюри «За чувство юмора»: «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)
Специальный приз жюри «За яркий дебют»: «На краю детства» (реж. Владимир Захаренко)
Конкурс неигрового кино
Главный приз: «Большой друг» (реж. Олеся Епишина)
Особое упоминание жюри «За искренние портреты людей, которых объединяет хорошее»: «Люди дела», сезон 3 (реж. Владимир Головнев, Павел Тихонов, Яна Рейнсон, Анастасия Иванова, Андрей Ананин)
Специальный приз жюри «За смелость вовремя сказать “Я тебя люблю”»: «Родня» (реж. Алексей Семенов)
Конкурс анимационного кино
Главный приз: «Сила трения» (реж. Анна Любимцева)
Особое упоминание жюри «За современный язык анимации»: «12 дня» (реж. Полина Бовкун)
Специальный приз жюри «За летние воспоминания об ускользающей красоте»: «Краш» (реж. Анна Аладжикова)
Конкурс «Выборгский счет»
- 3 место: «Лес» (реж. Гамлет Дульян)
- 2 место: «Космос засыпает» (реж. Антон Мамыкин)
- 1 место. Приз имени Армена Медведева: «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)
Диплом победителя рейтинга кинокритиков «Пять звезд»: «Темные мысли» (реж. Владислав Малахов)
Специальный приз от социальной сети ВКонтакте и VK Видео: «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)
Приз Гильдии продюсеров России: «Темные мысли» (реж. Владислав Малахов)
Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий: «Благоустройство» (реж. Виталий Суслин)
Приз имени Саввы Кулиша: «Сказка» (реж. Кирилл Верхозин)
Приз президента фестиваля «За режиссуру»: «Благоустройство» (реж. Виталий Суслин)
В этом году жюри игрового конкурса возглавил режиссер, продюсер и сценарист Павел Лунгин. Вместе с ним фильмы оценивали оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик, а также актриса Софья Лебедева.
Фильм-победитель «За нашим домом сад» уже отбирали в игровой конкурс «Окна в Европу» 2024 года, но драму сняли с показа с формулировкой об отсутствии прокатного удостоверения. «Это история последнего мирного года в городе Грозном накануне первой чеченской войны, и это мирная история на фоне приближающейся войны. Я думаю, что сегодняшнее время особенно подсвечивает эту историю. Для меня она была во многом автобиографической», — прокомментировал победу режиссер Антон Нефедов. Постановщик надеется, что приз поможет в прокатной судьбе картины.
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