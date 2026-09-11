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Кино и сериалы

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Смотрим трейлер фэнтези «Живая книга» с Хабенским, Безруковым, Кологривым и Валей Карнавал

Историю об оживших литературных героях покажут в кино в ноябре.

В сеть выложили трейлер семейного фэнтези «Живая книга» о вторжении сказочных героев в реальный мир. Картина выйдет в прокат в начале ноября.

У фильма звездный актерский состав: Сергей Безруков сыграл Илью Муромца, Никита Кологривый — Шерлока Холмса, Валя Карнавал — Эсмеральду, а Ученого кота озвучил Константин Хабенский. Роль владельца загадочных книг досталась Леониду Якубовичу, а Илья Соболев предстанет в образе могущественного Черномора. Также в кадре появятся певица Бэтси, актеры Дмитрий Калихов (человеческая версия Кроша из «Смешарики сквозь вселенные») и Ольга Кузьмина («Кухня», «Отель Элеон»).

По сюжету проделка мальчика Ромы приводит его вместе с одноклассником в дом таинственного старика. Герои обнаруживают волшебные книги, страницы которых скрывают мир оживших литературных героев. По неосторожности Рома и Витя выпускают на свет Черномора, который превращает мир в хаос. Друзьям предстоит исправить последствия своей ошибки и остановить злодея.

SoFilm, Papini production, Кино плюс, 2026
SoFilm, Papini production, Кино плюс, 2026
SoFilm, Papini production, Кино плюс, 2026
SoFilm, Papini production, Кино плюс, 2026
SoFilm, Papini production, Кино плюс, 2026

Режиссером сказочной истории стал Денис Гуляр («Приключения желтого чемоданчика»). Над сценарием работали Софья Максимча и Гайк Асатрян («Манюня»).

«Живая книга» выйдет на экраны 4 ноября.

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