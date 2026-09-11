Смотрим трейлер фэнтези «Живая книга» с Хабенским, Безруковым, Кологривым и Валей Карнавал

В сеть выложили трейлер семейного фэнтези «Живая книга» о вторжении сказочных героев в реальный мир. Картина выйдет в прокат в начале ноября.

У фильма звездный актерский состав: Сергей Безруков сыграл Илью Муромца, Никита Кологривый — Шерлока Холмса, Валя Карнавал — Эсмеральду, а Ученого кота озвучил Константин Хабенский. Роль владельца загадочных книг досталась Леониду Якубовичу, а Илья Соболев предстанет в образе могущественного Черномора. Также в кадре появятся певица Бэтси, актеры Дмитрий Калихов (человеческая версия Кроша из «Смешарики сквозь вселенные») и Ольга Кузьмина («Кухня», «Отель Элеон»).

По сюжету проделка мальчика Ромы приводит его вместе с одноклассником в дом таинственного старика. Герои обнаруживают волшебные книги, страницы которых скрывают мир оживших литературных героев. По неосторожности Рома и Витя выпускают на свет Черномора, который превращает мир в хаос. Друзьям предстоит исправить последствия своей ошибки и остановить злодея.