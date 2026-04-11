Константин Хабенский о гастролях МХТ имени Чехова в Петербурге!

Отдельно Хабенский остановился на спектакле «Кабала святош» Юрия Квятковского, отметив сложную текстовую конструкцию: помимо булгаковской пьесы, в постановку вплетены реальные стенограммы 1930-х годов, современные вставки и фрагменты проповедей XVI–XVII веков. «Там каждый актер вытаскивает правду своего героя, поэтому главных нет», — подчеркнул худрук. Роль Мольера до него исполняли Олег Ефремов и Олег Табаков. «Эстафета передается, хочешь ты или нет, — заметил Хабенский. — А о преемственности говорить пока рано».

Худрук театра также раскрыл, кому принадлежала идея пригласить Николая Цискаридзе на роль Людовика XIV. Он признался: инициатива исходила от режиссера. «Думаю, что в Художественном театре все сумасшедшие — делаем, что хотим, — пошутил Хабенский. — Но идея, конечно же, режиссера Юрия Григорьевича (Юрий Квятковский). Он зашел с предложением и поделился своим пониманием: на роль Людовика XIV он хотел не актера в привычном смысле, а знаковую фигуру сегодняшнего времени».

По словам Хабенского, было несколько вариантов, но решили звонить Цискаридзе. «И сразу попали в десятку. Николай Максимович оказался блестящим знатоком и того времени, и самого Людовика, и всего, что с ним связано», — отметил худрук. Единственное опасение артиста балета было связано с текстом: до этого в его карьере ролей со словами не случалось. «Я пообещал, что мы доведем все до лучшей кондиции и поможем ему выйти на сцену МХТ в новом статусе», — добавил Хабенский.