Константин Хабенский о гастролях МХТ имени Чехова в Петербурге!

10 апреля в беседе с журналистами художественный руководитель театра рассказал о постановках «Жизель Ботаническая», «Жил. Был. Дом.»,  «8 разгневанных женщин», «Кабала святош»​​​​​​​,  «Старший сын», а также «Винни-Пуховские чтения»​​​​​​​ и «Осень». 

Константин Хабенский. Константин Хабенский, Вадим Верник

Константин Хабенский, Вадим Верник

Спектакль «Жил. Был. Дом.»— совместный проект Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина — сначала показали в кино. Единственный сеанс прошел в 120 залах по стране и собрал рекордную аудиторию. Но театральная версия, по словам Хабенского, получилась совсем другой. «В кино пришлось многое вырезать и уплотнить под динамичный монтаж. На сцене мы идём неторопливо, подробно, в двух действиях с антрактом», — пояснил он. Жанр определили как народную сказку для взрослых: в истории участвуют домашние животные, у которых «тоже свои мысли и ощущения завтрашнего дня». Сам Хабенский играет старого попугая — через смену хозяев он рассказывает историю государства российского.

Еще одна гастрольная работа — спектакль «Осень» режиссера Андрея Гончарова по рассказам Августа Стриндберга. Хабенский высоко оценил манеру постановщика: «Он не заигрывает со зрителем, не использует легких приемов. Сначала создает свой мир, показывает картину, а потом как бы поднимает глаза на зал — и ты уже внутри». Спектакль номинирован на «Золотую маску», главные роли исполняют Ольга Литвинова и Артем Быстров.

Николай Цискаридзе
Наталья Скворцова для Собака.ru

Николай Цискаридзе

Отдельно Хабенский остановился на спектакле «Кабала святош» Юрия Квятковского, отметив сложную текстовую конструкцию: помимо булгаковской пьесы, в постановку вплетены реальные стенограммы 1930-х годов, современные вставки и фрагменты проповедей XVI–XVII веков. «Там каждый актер вытаскивает правду своего героя, поэтому главных нет», — подчеркнул худрук. Роль Мольера до него исполняли Олег Ефремов и Олег Табаков. «Эстафета передается, хочешь ты или нет, — заметил Хабенский. — А о преемственности говорить пока рано».

Худрук театра также раскрыл, кому принадлежала идея пригласить Николая Цискаридзе на роль Людовика XIV. Он признался: инициатива исходила от режиссера. «Думаю, что в Художественном театре все сумасшедшие — делаем, что хотим, — пошутил Хабенский. — Но идея, конечно же, режиссера Юрия Григорьевича (Юрий Квятковский). Он зашел с предложением и поделился своим пониманием: на роль Людовика XIV он хотел не актера в привычном смысле, а знаковую фигуру сегодняшнего времени».

По словам Хабенского, было несколько вариантов, но решили звонить Цискаридзе. «И сразу попали в десятку. Николай Максимович оказался блестящим знатоком и того времени, и самого Людовика, и всего, что с ним связано», — отметил худрук. Единственное опасение артиста балета было связано с текстом: до этого в его карьере ролей со словами не случалось. «Я пообещал, что мы доведем все до лучшей кондиции и поможем ему выйти на сцену МХТ в новом статусе», — добавил Хабенский.

Никита Кобелев

Никита Кобелев

В рамках пресс-конференции также состоялся показ генеральной репетиции спектакля режиссера Никиты Кобелева «Жизель Ботаническая» по прозе Эдуарда Кочергина — легендарного главного художника Александринского театра. 

«В прошлом году мы играли на Новой сцене, но она оказалась слишком широкой. Здесь, в БДТ, размер зеркала больше соответствует нашему спектаклю. Монтировщики говорят, что даже удобнее. Играем без микрофонов — девушки постоянно переодеваются, это всё сложно, но акустика здесь хорошая. Шкафы привезли целиком, в прошлый раз разбирали и собирали, а сейчас только чуть подправили», — прокомментировал Кобелев.

Генеральная репетиция «Жизели Ботанической» на сцене БДТ

Генеральная репетиция «Жизели Ботанической» на сцене БДТ

Генеральная репетиция «Жизели Ботанической» на сцене БДТ

Генеральная репетиция «Жизели Ботанической» на сцене БДТ

Генеральная репетиция «Жизели Ботанической» на сцене БДТ

Генеральная репетиция «Жизели Ботанической» на сцене БДТ

«Современные артистки прочувствовали то время, нашли в себе краски показать те эмоции. Они посвятили свои ощущения моей литературе — про опущенных, но оставшихся людьми. Потрясающая отдача. Претензий к рисунку спектакля нет. Это их воля, и исполнение великолепное», — добавил Эдуард Кочергин.

