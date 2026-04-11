Константин Хабенский о гастролях МХТ имени Чехова в Петербурге!

10 апреля в беседе с журналистами художественный руководитель театра рассказал о постановках «Жизель Ботаническая», «Жил. Был. Дом.», «8 разгневанных женщин», «Кабала святош», «Старший сын», а также «Винни-Пуховские чтения» и «Осень».
Константин Хабенский, Вадим Верник
Спектакль «Жил. Был. Дом.»— совместный проект Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина — сначала показали в кино. Единственный сеанс прошел в 120 залах по стране и собрал рекордную аудиторию. Но театральная версия, по словам Хабенского, получилась совсем другой. «В кино пришлось многое вырезать и уплотнить под динамичный монтаж. На сцене мы идём неторопливо, подробно, в двух действиях с антрактом», — пояснил он. Жанр определили как народную сказку для взрослых: в истории участвуют домашние животные, у которых «тоже свои мысли и ощущения завтрашнего дня». Сам Хабенский играет старого попугая — через смену хозяев он рассказывает историю государства российского.
Еще одна гастрольная работа — спектакль «Осень» режиссера Андрея Гончарова по рассказам Августа Стриндберга. Хабенский высоко оценил манеру постановщика: «Он не заигрывает со зрителем, не использует легких приемов. Сначала создает свой мир, показывает картину, а потом как бы поднимает глаза на зал — и ты уже внутри». Спектакль номинирован на «Золотую маску», главные роли исполняют Ольга Литвинова и Артем Быстров.
Николай Цискаридзе
Отдельно Хабенский остановился на спектакле «Кабала святош» Юрия Квятковского, отметив сложную текстовую конструкцию: помимо булгаковской пьесы, в постановку вплетены реальные стенограммы 1930-х годов, современные вставки и фрагменты проповедей XVI–XVII веков. «Там каждый актер вытаскивает правду своего героя, поэтому главных нет», — подчеркнул худрук. Роль Мольера до него исполняли Олег Ефремов и Олег Табаков. «Эстафета передается, хочешь ты или нет, — заметил Хабенский. — А о преемственности говорить пока рано».
Худрук театра также раскрыл, кому принадлежала идея пригласить Николая Цискаридзе на роль Людовика XIV. Он признался: инициатива исходила от режиссера. «Думаю, что в Художественном театре все сумасшедшие — делаем, что хотим, — пошутил Хабенский. — Но идея, конечно же, режиссера Юрия Григорьевича (Юрий Квятковский). Он зашел с предложением и поделился своим пониманием: на роль Людовика XIV он хотел не актера в привычном смысле, а знаковую фигуру сегодняшнего времени».
По словам Хабенского, было несколько вариантов, но решили звонить Цискаридзе. «И сразу попали в десятку. Николай Максимович оказался блестящим знатоком и того времени, и самого Людовика, и всего, что с ним связано», — отметил худрук. Единственное опасение артиста балета было связано с текстом: до этого в его карьере ролей со словами не случалось. «Я пообещал, что мы доведем все до лучшей кондиции и поможем ему выйти на сцену МХТ в новом статусе», — добавил Хабенский.
В рамках пресс-конференции также состоялся показ генеральной репетиции спектакля режиссера Никиты Кобелева «Жизель Ботаническая» по прозе Эдуарда Кочергина — легендарного главного художника Александринского театра.
«В прошлом году мы играли на Новой сцене, но она оказалась слишком широкой. Здесь, в БДТ, размер зеркала больше соответствует нашему спектаклю. Монтировщики говорят, что даже удобнее. Играем без микрофонов — девушки постоянно переодеваются, это всё сложно, но акустика здесь хорошая. Шкафы привезли целиком, в прошлый раз разбирали и собирали, а сейчас только чуть подправили», — прокомментировал Кобелев.
«Современные артистки прочувствовали то время, нашли в себе краски показать те эмоции. Они посвятили свои ощущения моей литературе — про опущенных, но оставшихся людьми. Потрясающая отдача. Претензий к рисунку спектакля нет. Это их воля, и исполнение великолепное», — добавил Эдуард Кочергин.
Комментарии (0)