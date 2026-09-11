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Кино и сериалы

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Что смотреть дома на этой неделе: «Моана», «На деревню дедушке 2» и «Зловещие мертвецы: Пекло»

А также — «Курочка. Пух и прах» Дьердя Пальфи, ромкомы «Всего одна ночь» и «40 свиданий, 40 ночей» плюс второй сезон «Газеты» и российская комедия «Почти настоящий детектив». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Walt Disney Pictures, Canada Audio Visual Tax Credit, Flynn Picture Company, Hungarian Film Commission, New Zealand Large Budget Screen Production Grant, 2026

Фильм «Моана» / Moana (18+)

Игровая версия популярного мультфильма о дочке островного вождя Моане (Кэтрин Лагаайя), которая отправляется на поиски полубога Мауи (Дуэйн Джонсон), чтобы снять проклятие с родной земли. Картину снял Томас Каил (мюзикл «Гамильтон»).

С 8 сентября, Prime Video

Ghost House Pictures, New Line Cinema, New Zealand Film Commission, Ontario Creates, Sony Pictures, 2026

Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» / Evil Dead Burn (18+)

Шестой фильм во франшизе «Зловещие мертвецы», запущенной Сэмом Рэйми. На этот раз сюжет строится вокруг женщины, которая пережила смерть мужа (Люсиан Бьюкенен) и переехала к его родственникам в уединенный дом. Однако из-за проклятия «Некрономикона» члены семьи один за другим превращаются в чудовищ. Режиссером на этот раз стал Себастьян Ваничек («Паутина страха»).

С 10 сентября, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko

Биг Скрин Продакшн, Инфинити контент, Кинокомпания «Р1», 2026

Фильм «На деревню дедушке 2» (6+)

Продолжение народного комедийного хита с Юрием Стояновым — в сиквеле у деда Юры появляется конкурент в лице второго деда Владика (Ярослав Головнев) по имени Витя (Федор Добронравов), который стремительно завоевывает симпатию мальчика. Уязвленный Юра с таким раскладом мириться, конечно же, не намерен. В кресле режиссера во второй части Владислава Богуша сменил Владимир Котт («Человек, который смеется»).

С 10 сентября, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko, «Кион»

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Russian Code, 2026

Сериал «Почти настоящий детектив», премьера (16+)

Комедия с Максимом Лагашкиным, который здесь играет московского актера, ставшего свидетелем ограбления банка в маленьком городке. Чтобы избежать подозрений, он пытается самостоятельно найти злодеев на пару с местной девушкой Надей (Ольга Лерман). Также в сериале снялись Виталий Хаев, Гоша Куценко, Александра Ревенко и Роза Хайруллина. Режиссер — Дмитрий Булейко («Ткачевы на связи»).

С 7 сентября, СТС, «Кинопоиск», «Иви»

START, 2026

Сериал «Родители родителей», 2 сезон (12+)

Второй сезон спин-оффа популярной комедии «Родители» о семье Соколовых — дедушка и бабушка Саша и Маша теперь занимаются внуками, что превращается в череду увлекательных бытовых квестов. Режиссером вновь выступил Александр Жигалкин. Основной актерский состав тоже остался неизменным: Александр Самойленко, Мария Порошина, Артем Башенин, Анастасия Крылова и другие.

С 7 сентября, Start, Okko

Universal Pictures, Olive Bridge Entertainment, 2026

Фильм «Всего одна ночь» / One Night Only (18+)

Ромком, действие которого происходит в альтернативной Америке, где сексом вне брака разрешено заниматься только один день в году. Именно тогда встречаются Оуэн (Каллум Тернер) и Элли (Моника Барбаро) — но чтобы достичь желаемого им придется прорваться через массу преград. Режиссер — Уилл Глак («Отличница легкого поведения»).

C 8 сентября, Prime Video

3 Arts Entertainment, Banijay Americas, Deedle-Dee Productions, Electus, Reveille Productions, Universal Television, WDM, 2025

Сериал «Газета» / The Paper, 2 сезон (18+)

Спин-офф сериала «Офис» о работе редакции еле живой газеты в штате Огайо — со всеми вытекающими трагикомическими ситуациями. В касте — Донал Глисон («Беги»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Мелвин Грегг («Снегопад») и другие.

Шоураннерами выступили один из создателей оригинального «Офиса» Грег Дэниэлс и сценарист абсурдистского шоу «Нейтан спешит на помощь» Майкл Коман.

C 9 сентября, Peacock

Lucky Number 8 Productions, Rebellium Films, 2026

Фильм «40 свиданий, 40 ночей» / 40 Dates and 40 Nights (18+)

Романтическая комедия о девушке Лее (Бэйли Мэдисон), страдающей от отсутствия любви и финансовых проблем. Чтобы взбодрить внучку, ее эксцентричная бабушка Джиджи (Энни Поттс) предлагает пари: сходить на 40 свиданий в течении 40 дней подряд — если получится найти избранника, она оплатит аренду ее квартиры на год. Режиссером выступил Энди Делани.

С 12 сентября, Wink

Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Hellenic Film & Audiovisual Center (EKKOMED), Medienboard Berlin-Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Pallas Film, 2025

Фильм «Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)

Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.

С 13 сентября, Okko, Wink

Рубрика:
Что смотреть дома

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