Что смотреть дома на этой неделе: «Моана», «На деревню дедушке 2» и «Зловещие мертвецы: Пекло»

Сериал «Газета» / The Paper, 2 сезон (18+)

Спин-офф сериала «Офис» о работе редакции еле живой газеты в штате Огайо — со всеми вытекающими трагикомическими ситуациями. В касте — Донал Глисон («Беги»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Мелвин Грегг («Снегопад») и другие.

Шоураннерами выступили один из создателей оригинального «Офиса» Грег Дэниэлс и сценарист абсурдистского шоу «Нейтан спешит на помощь» Майкл Коман.

C 9 сентября, Peacock