Что смотреть дома на этой неделе: «Моана», «На деревню дедушке 2» и «Зловещие мертвецы: Пекло»

А также — «Курочка. Пух и прах» Дьердя Пальфи, ромкомы «Всего одна ночь» и «40 свиданий, 40 ночей» плюс второй сезон «Газеты» и российская комедия «Почти настоящий детектив». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Моана» / Moana (18+)
Игровая версия популярного мультфильма о дочке островного вождя Моане (Кэтрин Лагаайя), которая отправляется на поиски полубога Мауи (Дуэйн Джонсон), чтобы снять проклятие с родной земли. Картину снял Томас Каил (мюзикл «Гамильтон»).
С 8 сентября, Prime Video
Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» / Evil Dead Burn (18+)
Шестой фильм во франшизе «Зловещие мертвецы», запущенной Сэмом Рэйми. На этот раз сюжет строится вокруг женщины, которая пережила смерть мужа (Люсиан Бьюкенен) и переехала к его родственникам в уединенный дом. Однако из-за проклятия «Некрономикона» члены семьи один за другим превращаются в чудовищ. Режиссером на этот раз стал Себастьян Ваничек («Паутина страха»).
С 10 сентября, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko
Фильм «На деревню дедушке 2» (6+)
Продолжение народного комедийного хита с Юрием Стояновым — в сиквеле у деда Юры появляется конкурент в лице второго деда Владика (Ярослав Головнев) по имени Витя (Федор Добронравов), который стремительно завоевывает симпатию мальчика. Уязвленный Юра с таким раскладом мириться, конечно же, не намерен. В кресле режиссера во второй части Владислава Богуша сменил Владимир Котт («Человек, который смеется»).
С 10 сентября, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko, «Кион»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Почти настоящий детектив», премьера (16+)
Комедия с Максимом Лагашкиным, который здесь играет московского актера, ставшего свидетелем ограбления банка в маленьком городке. Чтобы избежать подозрений, он пытается самостоятельно найти злодеев на пару с местной девушкой Надей (Ольга Лерман). Также в сериале снялись Виталий Хаев, Гоша Куценко, Александра Ревенко и Роза Хайруллина. Режиссер — Дмитрий Булейко («Ткачевы на связи»).
С 7 сентября, СТС, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Родители родителей», 2 сезон (12+)
Второй сезон спин-оффа популярной комедии «Родители» о семье Соколовых — дедушка и бабушка Саша и Маша теперь занимаются внуками, что превращается в череду увлекательных бытовых квестов. Режиссером вновь выступил Александр Жигалкин. Основной актерский состав тоже остался неизменным: Александр Самойленко, Мария Порошина, Артем Башенин, Анастасия Крылова и другие.
С 7 сентября, Start, Okko
Фильм «Всего одна ночь» / One Night Only (18+)
Ромком, действие которого происходит в альтернативной Америке, где сексом вне брака разрешено заниматься только один день в году. Именно тогда встречаются Оуэн (Каллум Тернер) и Элли (Моника Барбаро) — но чтобы достичь желаемого им придется прорваться через массу преград. Режиссер — Уилл Глак («Отличница легкого поведения»).
C 8 сентября, Prime Video
Сериал «Газета» / The Paper, 2 сезон (18+)
Спин-офф сериала «Офис» о работе редакции еле живой газеты в штате Огайо — со всеми вытекающими трагикомическими ситуациями. В касте — Донал Глисон («Беги»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Мелвин Грегг («Снегопад») и другие.
Шоураннерами выступили один из создателей оригинального «Офиса» Грег Дэниэлс и сценарист абсурдистского шоу «Нейтан спешит на помощь» Майкл Коман.
C 9 сентября, Peacock
Фильм «40 свиданий, 40 ночей» / 40 Dates and 40 Nights (18+)
Романтическая комедия о девушке Лее (Бэйли Мэдисон), страдающей от отсутствия любви и финансовых проблем. Чтобы взбодрить внучку, ее эксцентричная бабушка Джиджи (Энни Поттс) предлагает пари: сходить на 40 свиданий в течении 40 дней подряд — если получится найти избранника, она оплатит аренду ее квартиры на год. Режиссером выступил Энди Делани.
С 12 сентября, Wink
Фильм «Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)
Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.
С 13 сентября, Okko, Wink
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