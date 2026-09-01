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Кино и сериалы

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Начались съемки сериала о сталкинге «Яд» с Сашей Бортич, Дарьей Мороз, Риналем Мухаметовым и Денисом Прытковым

После нескольких свиданий главная героиня прекращает общение с парнем с сайта знакомств, но становится объектом преследования.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Начались съемки психологического детектива «Яд» с Сашей Бортич в главной роли. Актриса сыграет девушку, ставшую жертвой сталкинга. Также в сериале появятся Риналь Мухаметов, Дарья Мороз, Николай Шрайбер, Ксения Кутепова, Денис Прытков, Константин Белошапка, Евгения Вайс, Анна Слю, Ульяна Пылаева, Сергей Дьяков, Егор Павлычев, Андрей Максимов и Ольга Воронина.

По сюжету после нескольких свиданий с парнем с сайта знакомств Лера (Саша Бортич) решает прекратить общение, но становится объектом навязчивого преследования. Пока полиция требует доказательств, а окружающие не воспринимают угрозу всерьез, Лере приходится бороться за свою жизнь и за право быть услышанной.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Режиссером, продюсером и одним из авторов сценария стал Роман Новиков (шоу «Импровизация» и «Однажды в России»). Генеральным продюсером «Яда» выступил Вячеслав Дусмухаметов («Холоп», «Секс. До и после», «Стрим»). Над сценарием работают Алена Якубова, Анастасия Мельникова и Дмитрий Шпеньков.

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«Яд» покажут в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры появится позже.

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