Начались съемки сериала о сталкинге «Яд» с Сашей Бортич, Дарьей Мороз, Риналем Мухаметовым и Денисом Прытковым

Начались съемки психологического детектива «Яд» с Сашей Бортич в главной роли. Актриса сыграет девушку, ставшую жертвой сталкинга. Также в сериале появятся Риналь Мухаметов, Дарья Мороз, Николай Шрайбер, Ксения Кутепова, Денис Прытков, Константин Белошапка, Евгения Вайс, Анна Слю, Ульяна Пылаева, Сергей Дьяков, Егор Павлычев, Андрей Максимов и Ольга Воронина.

По сюжету после нескольких свиданий с парнем с сайта знакомств Лера (Саша Бортич) решает прекратить общение, но становится объектом навязчивого преследования. Пока полиция требует доказательств, а окружающие не воспринимают угрозу всерьез, Лере приходится бороться за свою жизнь и за право быть услышанной.