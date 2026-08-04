Драма «Космос как предчувствие» с Цыгановым, Мироновым, Пеговой и Лядовой выйдет в повторный прокат к 75-летию Алексея Учителя

31 августа исполнится 75 лет петербургскому режиссеру, сценаристу, кинопродюсеру и оператору Алексею Учителю. К юбилею постановщика в повторный прокат выпустят его работу 2005 года — символистскую драму «Космос как предчувствие». Показы стартуют в сентябре.

Главных героев играют Евгений Цыганов, Евгений Миронов, Ирина Пегова и Елена Лядова. Сценарий писал Александр Миндадзе. Снимал оператор Юрий Клименко — позже он работал над другими проектами Учителя, в том числе боевиком «Восьмерка» по повести Захара Прилепина и скандальной «Матильдой».

По сюжету в оптимистичном 1957-м в портовом городе развивается роман молодого простодушного повара Конька и его подружки-официантки Лары. Их идиллию нарушает таинственный и притягательный незнакомец.