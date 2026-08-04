Драма «Космос как предчувствие» с Цыгановым, Мироновым, Пеговой и Лядовой выйдет в повторный прокат к 75-летию Алексея Учителя

Ретроспектива начнется в сентябре.
31 августа исполнится 75 лет петербургскому режиссеру, сценаристу, кинопродюсеру и оператору Алексею Учителю. К юбилею постановщика в повторный прокат выпустят его работу 2005 года — символистскую драму «Космос как предчувствие». Показы стартуют в сентябре.
Главных героев играют Евгений Цыганов, Евгений Миронов, Ирина Пегова и Елена Лядова. Сценарий писал Александр Миндадзе. Снимал оператор Юрий Клименко — позже он работал над другими проектами Учителя, в том числе боевиком «Восьмерка» по повести Захара Прилепина и скандальной «Матильдой».
По сюжету в оптимистичном 1957-м в портовом городе развивается роман молодого простодушного повара Конька и его подружки-официантки Лары. Их идиллию нарушает таинственный и притягательный незнакомец.
«Космос как предчувствие» был следующей картиной Учителя после «Прогулки» (2003). На Московском международном кинофестивале 2005-го ностальгическую драму наградили главным призом.
В последние годы Учитель как режиссер работает с байопиками. После фильма «Матильда» и сериала «Коронация» о балерине Кшесинской он выпустил драму «Цой», сюжет которой разворачивается вокруг гибели лидера группы «Кино».
26 ноября в прокат выйдет его новая биографическая драма «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче. В касте — Евгений и Полина Цыгановы, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Данила Козловский. Главную роль исполнит Олег Савцов («Плевако», «Кеша должен умереть»).
Алексей Учитель
Режиссер «Космос как предчувствие» — в интервью Собака.ru (2025):
Кинематограф обязательно должен быть разным. И с коммерческой точки зрения, и с художественной. Нужны и сказки, и триллеры, и детективы — жизненно необходимо жанровое разнообразие. Но то кино, которое мы условно называем «талантливым», вовсе не обязательно должно быть «для особого зрителя». При любом политическом или культурном фоне — у нас в стране или за ее пределами — такого кино все равно будет очень мало. Это, к сожалению, закономерность. А самое главное — это как раз кино среднего уровня. Его почему-то боятся, хотя именно оно — основа.
Я называю это ремеслом. И ремесленного, добротно сделанного кино должно быть много. Только тогда поднимается и общий уровень. Сейчас, как мне кажется, мы к этому наконец пришли.
«Космос как предчувствие» в кино с 3 сентября.
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