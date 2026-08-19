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Завершились съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном и Светланой Ходченковой

Балетную историю от режиссера «Пророка» снимали в Петербурге.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Централ Партнершип»

Подошли к концу съемки фильма «Щелкунчик» о работе Петра Чайковского над музыкой к одноименному балету. В главных ролях — актеры Марк Эйдельштейн и Светлана Ходченкова. Картину снимали в Петербурге.

Режиссером стал Феликс Умаров, автор фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым. Вместе с Эйдельштейном и Ходченковой в кадре появятся София Лопунова, Анна Завтур, Тимофей Тимков, Евгений Миронов, Алексей Колган, Александр Ильин и Максим Ханжов.

Действие разворачивается сразу в нескольких мирах: в одном зритель наблюдает за тем, как Чайковский создает балет, а в другом — оказывается внутри его фантазий, где оживают персонажи сказки Гофмана.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Централ Партнершип»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Централ Партнершип»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Централ Партнершип»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Централ Партнершип»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Централ Партнершип»

В ночь на 23 мая на съемках застилали белой материей и засыпали искусственным снегом Митавский и Саперный переулки. Деревья с зелеными кронами «гримировали» матерчатым снегом.

Из команды «Пророка» к проекту о Чайковском также присоединились оператор Михаил Хасая и сценарист Андрей Курганов. У проекта тот же продюсерский состав: Петр Ануров и Григорий Стоялов.

«Щелкунчик» покажут в кино 1 января 2028 года.

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