Завершились съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном и Светланой Ходченковой

Балетную историю от режиссера «Пророка» снимали в Петербурге.
Подошли к концу съемки фильма «Щелкунчик» о работе Петра Чайковского над музыкой к одноименному балету. В главных ролях — актеры Марк Эйдельштейн и Светлана Ходченкова. Картину снимали в Петербурге.
Режиссером стал Феликс Умаров, автор фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым. Вместе с Эйдельштейном и Ходченковой в кадре появятся София Лопунова, Анна Завтур, Тимофей Тимков, Евгений Миронов, Алексей Колган, Александр Ильин и Максим Ханжов.
Действие разворачивается сразу в нескольких мирах: в одном зритель наблюдает за тем, как Чайковский создает балет, а в другом — оказывается внутри его фантазий, где оживают персонажи сказки Гофмана.
В ночь на 23 мая на съемках застилали белой материей и засыпали искусственным снегом Митавский и Саперный переулки. Деревья с зелеными кронами «гримировали» матерчатым снегом.
Из команды «Пророка» к проекту о Чайковском также присоединились оператор Михаил Хасая и сценарист Андрей Курганов. У проекта тот же продюсерский состав: Петр Ануров и Григорий Стоялов.
«Щелкунчик» покажут в кино 1 января 2028 года.
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