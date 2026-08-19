Завершились съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном и Светланой Ходченковой

Подошли к концу съемки фильма «Щелкунчик» о работе Петра Чайковского над музыкой к одноименному балету. В главных ролях — актеры Марк Эйдельштейн и Светлана Ходченкова. Картину снимали в Петербурге.

Режиссером стал Феликс Умаров, автор фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым. Вместе с Эйдельштейном и Ходченковой в кадре появятся София Лопунова, Анна Завтур, Тимофей Тимков, Евгений Миронов, Алексей Колган, Александр Ильин и Максим Ханжов.

Действие разворачивается сразу в нескольких мирах: в одном зритель наблюдает за тем, как Чайковский создает балет, а в другом — оказывается внутри его фантазий, где оживают персонажи сказки Гофмана.