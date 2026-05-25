Марк Эйдельштейн в центре Петербурга! Начались съемки фильма «Щелкунчик» от режиссера «Пророка»

В ночь на 23 мая Митавский и Саперный переулки застелили белой материей и засыпали искусственным снегом.

Фото: Юра Таралов

В Петербурге стартовали съемки фильма «Щелкунчик» о работе Петра Чайковского над музыкой к одноименному балету. В главных ролях — актеры Марк Эйдельштейн и Светлана Ходченкова. Режиссирует картину Феликс Умаров, автор фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым.

По сюжету в Мариинском театре готовят премьеру нового балета Чайковского, а все главные герои так или иначе связаны с этой постановкой. Ходченкова исполнит роль мадам Дроссельмейер, которая имеет в театре влияние, а Эйдельштейн сыграет ее сына Франца.

В ночь на 23 мая на съемках застелили белой материей и засыпали искусственным снегом Митавский и Саперный переулки, пишет «Фонтанка». Деревья с зелеными кронами «гримировали» матерчатым снегом.

Из команды «Пророка» к проекту о Чайковском также присоединились оператор Михаил Хасая и сценарист Андрей Курганов. У проекта тот же продюсерский состав: Петр Ануров и Григорий Стоялов.

«Щелкунчик» покажут в кино 1 января 2028 года.

0+

