Саша Бортич, Сергей Гилев, Полина Цыганова снимаются в сериале «Через тернии к звездам» по роману Кира Булычева

Стартовали съемки фантастического сериала «Через тернии к звездам» по мотивам романа Кира Булычева «Поселок». Главные роли в проекте исполнят Денис Шведов, Мария Андреева, Саша Бортич, Сергей Гилев, Полина Цыганова, Илья Виногорский и Давид Сократян.

Действие происходит в 2234 году. По сюжету космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Люди научились выживать, но им нужно связаться с землянами, чтобы спастись. Тем временем на орбиту выходит корабль, экипаж которого ищет планету для колонизации.

Режиссером и автором сценария стала Карина Чувикова («Между нами химия», «Нина»). В сериале будет шесть эпизодов.