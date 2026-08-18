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Кино и сериалы

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Саша Бортич, Сергей Гилев, Полина Цыганова снимаются в сериале «Через тернии к звездам» по роману Кира Булычева

Действие разворачивается в 2234 году на неизвестной планете.

Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»

Стартовали съемки фантастического сериала «Через тернии к звездам» по мотивам романа Кира Булычева «Поселок». Главные роли в проекте исполнят Денис Шведов, Мария Андреева, Саша Бортич, Сергей Гилев, Полина Цыганова, Илья Виногорский и Давид Сократян.

Действие происходит в 2234 году. По сюжету космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Люди научились выживать, но им нужно связаться с землянами, чтобы спастись. Тем временем на орбиту выходит корабль, экипаж которого ищет планету для колонизации.

Режиссером и автором сценария стала Карина Чувикова («Между нами химия», «Нина»). В сериале будет шесть эпизодов.

Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»

Роман Булычева «Поселок» впервые опубликовали полностью в 1988 году. В том же году сняли мультфильм по первой части истории «Перевал». Книга входит в авторский цикл о космическом враче Владиславе Павлыше.

«Через тернии к звездам» покажут на «Кинопоиске». Дата премьеры появится позже.

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