Стартовали съемки ромкома «Дело не в тебе» с Олегом Гаркушей, Ириной Горбачевой, Никитой Кологривым, Розой Хайруллиной и Павлом Деревянко

Начались съемки романтической комедии о расставании «Дело не в тебе». В фильме снимается фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, Роза Хайруллина, Стася Милославская, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Светлана Иванова и Никита Кологривый. Также в проекте заняты Давид Сократян, Павел Попов, Артем Волобуев, Александр Обласов, Даша Верещагина, Софья Аржаных и Николай Василенко.

По сюжету после случайного знакомства в «Сапсане» Василиса, Ян и Володя отправляются гулять по ночному Петербургу. Утром состоится свадьба Василисы, и девушке предстоит решить, действительно ли она хочет выйти замуж. Во время прогулки герои сталкиваются с чужими историями о расставаниях: смешными, нелепыми, трогательными и трагичными. Каждая заставляет иначе взглянуть на отношения и помогает героине сделать выбор.