Стартовали съемки ромкома «Дело не в тебе» с Олегом Гаркушей, Ириной Горбачевой, Никитой Кологривым, Розой Хайруллиной и Павлом Деревянко

Действие фильма о расставании разворачивается в Петербурге.
Начались съемки романтической комедии о расставании «Дело не в тебе». В фильме снимается фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, Роза Хайруллина, Стася Милославская, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Светлана Иванова и Никита Кологривый. Также в проекте заняты Давид Сократян, Павел Попов, Артем Волобуев, Александр Обласов, Даша Верещагина, Софья Аржаных и Николай Василенко.
По сюжету после случайного знакомства в «Сапсане» Василиса, Ян и Володя отправляются гулять по ночному Петербургу. Утром состоится свадьба Василисы, и девушке предстоит решить, действительно ли она хочет выйти замуж. Во время прогулки герои сталкиваются с чужими историями о расставаниях: смешными, нелепыми, трогательными и трагичными. Каждая заставляет иначе взглянуть на отношения и помогает героине сделать выбор.
Режиссером фильма стал Алексей Кокорин («Без башни»). В команде генеральных продюсеров — Давид Кочаров и Виктория Михно, работавшие над мелодрамой «Твое сердце будет разбито».
«Это не фильм, а сочинение на тему "Что не так со свадьбой?", где мы предлагаем подумать, как сделать, чтоб было "так". Романтика, смех, мифология, традиции и летающая по Питеру на рассвете фата», — считает постановщик Кокорин.
«Дело не в тебе» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier. Дата премьеры появится позже.
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