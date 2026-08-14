Что смотреть дома на этой неделе: хитовый байопик о Майкле Джексоне, хоррор «Обсессия» и комедия со звездным кастом «Приглашение»

Фильм «Дед Фомич» (12+)

Семейная комедия о склонном к нетривиальном ходам деде Фомиче (Николай Добрынин), который притворяется смертельно больным, чтобы наконец снова собрать под одной крышей не ладящих между собой детей и внуков — все, разумеется, сразу идет не по плану. В касте — Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова и другие, а режиссерами выступили Гарик Петросян («Вася не в себе») и Григорий Сухов («Не та кнопка»).

С 13 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Premier