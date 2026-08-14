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Кино и сериалы

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Что смотреть дома на этой неделе: хитовый байопик о Майкле Джексоне, хоррор «Обсессия» и комедия со звездным кастом «Приглашение»

А также — мультфильм «Миньоны и монстры», четвертый сезон «Джека Ричера», зубодробительный гонконгский экшен «Живая ярость», триллер «Гуру» с Пьером Нинэ, док Софии Копполы о модельере Марке Джейкобсе и гранд-финал шоу «Чудаки». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Capstone Pictures, Blumhouse Productions, Tea Shop Productions, Under the Shell, 2025

Фильм «Обсессия» / Obsession (18+)

Ставший в 2026 году кассовым хитом хоррор Карри Баркера о болезненной романтической одержимости. Беар (Майкл Джонстон) с помощью волшебного артефакта привораживает к себе Никки (Инде Наваретт), а через некоторое время очень об этом жалеет.

С 10 августа, «Кинопоиск», Wink, «Иви»

Annapurna Pictures, FilmNation Entertainment, Permut Presentations, Thunder Road, 2026

Фильм «Приглашение» / The Invite (18+)

Камерная комедия с разговорами о пикантных темах: Анджела (Оливия Уайлд), переживающая не лучшие времена в браке с Джо (Сет Роген), приглашает на ужин соседей сверху — Пину (Пенелопа Крус) и Хока (Эдвард Нортон), чтобы познакомиться получше и обсудить секрет их раскрепощенности (которая слишком хорошо слышна по ночам). Режиссером выступила сама Уайлд.

C 11 августа, Prime Video

Lionsgate, GK Films, Universal Pictures, 2026

Фильм «Майкл» / Michael (18+)

Биографический фильм о ранних годах легендарного поп-музыканта Майкла Джексона (его сыграл племянник звезды Джаафар Джексон). В роли его отца — Колман Доминго, также в касте Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кэт Грэм и другие. Режиссером проекта стал Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»). Подробнее о картине, ставшей одной из самых кассовых в этом году — в нашей рецензии.

С 15 августа, «Кинопоиск»

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Блэк Бокс Продакшн, Black Box Production, ТНТ, 2026

Сериал «Новости», премьера (18+)

Комедийное мокьюментари об изнанке работы в новостях: девушка Аня (Виктория Разумовская) приезжает из провинции, устраивается на телевидение и пытается с помощью неуемной энергии стать своей среди новых коллег — которые, как выясняется, не особенно этому рады. Также в сериале снялись София Каштанова, Владимир Курцеба, Карина Зверева и шоумен Владимир Маркони, а режиссером выступил Аскар Бисембин («Два холма»).

С 10 августа, «Кинопоиск», «Иви», Premier, ТНТ

Централ Партнершип, ZOOM Production, 2026

Сериал «Голливудск», премьера (18+)

Сатирическая комедия о съемках блокбастера местного разлива, которые затеял владелец сети провинциальных кинотеатров (Даниил Воробьев), чтобы отдать долг местному авторитету — с двойниками голливудских звезд, сделанными на коленке декорациями и прочими нелепыми атрибутами кинопроизводства. Режиссером выступил Сергей Наумов («Оливье и роботы»), в ролях — Михаил Горевой, Борис Хвошнянский, Марина Доможирова и другие.

С 10 августа, «Кинопоиск», «Иви», Premier, Okko

Кинокомпания Гамма, Телеканал ТВ-3, 2026

Сериал «Кордон», 3 сезон (18+)

Новый сезон популярного проекта с Петром Рыковым. В продолжении его герой, Саша Дымов, переживает гибель любимой и ищет виновника ее смерти, но находит новую избранницу — управляющую базой отдыха Полину (Елена Вожакина). Тем временем противостоянии Саши и Погорелова (Алексей Анищенко) выходит на новый виток. Также в касте — Владимир Капустин, Александр Алешкин, Анастасия Рысева, Юлия Сулес и другие.

С 10 августа, ТВ-3, Premier

Illumination Entertainment, Universal Pictures, 2026

Фильм «Миньоны и монстры» / Minions & Monsters (18+)

Нетривиальный взгляд на новые приключения желтых шумных непосед: на этот раз компания миньонов наводит шороху в Голливуде 1920-х годов, где при попытке снять хоррор внезапно будит самых настоящих чудовищ. Режиссер — Пьер Коффан, один из бессменных авторов франшизы «Гадкий я».

С 11 августа, Prime Video

Edko Films, XYZ Films, Zhejiang Hengdian Film Production, 2025

Фильм «Живая ярость» / The Furious (18+)

Зубодробительный гонгконгский экшен: у обычного работяги Ван Сэя (Се Мяо) похищают дочь — тогда он объединяется с Навином (Джо Таслим), мужем пропавшей журналистки, расследовавшей дело о торговле детьми. Разгневанные мужчины идут разбираться с бандой своими силами. Режиссер — Кэндзи Танигаки («Выход жирного дракона»).

С 11 августа, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви», «Кион»

Gorilla Flicks, Dickhouse Entertainment, Domain Entertainment (II), MTV Entertainment Studios, Paramount Pictures, 2026

Фильм «Чудаки: Лучшее и последнее» / Jackass: Best and Last (18+)

Как нетрудно догадаться, это полнометражная лебединая песня Джонни Ноксвила и компании, более 25 лет устраивавшей пранки разной степени остроумия и чудовищности. Архивные кадры соседствуют с новыми дикими трюками, а режиссером всего этого вновь выступил их друг и соратник с первых выпусков шоу Джефф Тремейн.

C 11 августа, Prime Video

Amazon Studios, Blackjack Films Inc., Paramount Television, 2025

Сериал «Джек Ричер» / Reacher, 4 сезон (18+)

Это не первая экранизация романов Ли Чайлда об экс-полицейском Джеке Ричере — например, в 2012-м в одноименном полнометражном фильме его сыграл Том Круз. В сериальной версии роль детектива без страха и упрека — у атлета Алана Ричсона, который по своим физическим параметрами больше соответствует книжному герою. В новом сезоне ему предстоит сразиться с международной террористической организацией.

Шоураннер проекта — Ник Сантора («Сопрано», «Побег», «Обмани меня»).

С 12 августа, Prime Video

Phoenix Animation Studio, 2026

Сериал «13 карт», 2 сезон (12+)

Второй сезон комедийного мультсериала про незадачливого ленивого подростка Федю, который с помощью волшебной колоды карт решил наделать себе клонов. Как выяснилось, восемь альтернативных Федь не особо-то и хотели помогать оригиналу, зато характер у каждого — похлеще, чем у самого автора этой сомнительной затеи. Режиссер проекта остался прежним — это Ваня Тейл.

С 12 августа, Okko

XYZ Films, 74 Entertainment, 87North, IPR.VC, Resolute Films, 2026

Фильм «Опасные отношения» / Over Your Dead Body (18+)

Триллер о непростой семейной паре (Джейсон Сигел и Самара Уивинг), которые приехали решить в уединенную хижину собственные личные проблемы, но столкнулись с нападением преступников — которым в этой ситуации можно только посочувствовать. Режиссер — Йорма Такконе (сериал «Чудотворцы»).

С 12 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko

ООО «ГКС–МЕДИА», 2026

Фильм «Дед Фомич» (12+)

Семейная комедия о склонном к нетривиальном ходам деде Фомиче (Николай Добрынин), который притворяется смертельно больным, чтобы наконец снова собрать под одной крышей не ладящих между собой детей и внуков — все, разумеется, сразу идет не по плану. В касте — Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова и другие, а режиссерами выступили Гарик Петросян («Вася не в себе») и Григорий Сухов («Не та кнопка»).

С 13 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Premier

Wy Productions, Ninety Films, StudioCanal, M6 Films, Panache Productions, 2025

Фильм «Гуру» / Guru (18+)

Триллер Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ («Граф Монте-Кристо»), в котором он играет успешного коуча по личностному росту Матье — однако у его бешеной популярности есть и обратная сторона в лице таинственного и очень опасного недоброжелателя. В других ролях — Марион Барбо, Кристоф Монтене и Антони Бажон.

С 13 августа, Okko, Wink

A24, This Machine, 2026

Фильм «Марк глазами Софии» / Marc by Sofia (18+)

Документальный фильм Софии Копполы (первый ее крупный опыт подобного рода) о легендарном модельере Марке Джейкобсе, в свое время определявшим стиль Louis Vuitton. Картина, основанная на редких архивных материалах, строится вокруг подготовки коллекции prеt-a-porter весна–лето 2024.

С 14 августа, «Амедиатека»

Capstone Pictures, Hammerstone Studios, Inzide Media, 2026

Фильм «Рейс 298» / Black Box (18+)

Герметичный хоррор Стивена Куэйла («Навстречу шторму»), основную идею которого подали создатели «Очень странных дел» братья Дафферы. На борту летящего авиалайнера сначала происходит вспышка неизвестного вируса, а затем внутрь неизвестным образом пробирается инопланетный монстр. В касте — Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати и другие.

С 14 августа, «Кинопоиск», «Кион»

Рубрика:
Что смотреть дома

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