Что смотреть дома на этой неделе: хитовый байопик о Майкле Джексоне, хоррор «Обсессия» и комедия со звездным кастом «Приглашение»

А также — мультфильм «Миньоны и монстры», четвертый сезон «Джека Ричера», зубодробительный гонконгский экшен «Живая ярость», триллер «Гуру» с Пьером Нинэ, док Софии Копполы о модельере Марке Джейкобсе и гранд-финал шоу «Чудаки». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Обсессия» / Obsession (18+)
Ставший в 2026 году кассовым хитом хоррор Карри Баркера о болезненной романтической одержимости. Беар (Майкл Джонстон) с помощью волшебного артефакта привораживает к себе Никки (Инде Наваретт), а через некоторое время очень об этом жалеет.
С 10 августа, «Кинопоиск», Wink, «Иви»
Фильм «Приглашение» / The Invite (18+)
Камерная комедия с разговорами о пикантных темах: Анджела (Оливия Уайлд), переживающая не лучшие времена в браке с Джо (Сет Роген), приглашает на ужин соседей сверху — Пину (Пенелопа Крус) и Хока (Эдвард Нортон), чтобы познакомиться получше и обсудить секрет их раскрепощенности (которая слишком хорошо слышна по ночам). Режиссером выступила сама Уайлд.
C 11 августа, Prime Video
Фильм «Майкл» / Michael (18+)
Биографический фильм о ранних годах легендарного поп-музыканта Майкла Джексона (его сыграл племянник звезды Джаафар Джексон). В роли его отца — Колман Доминго, также в касте Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кэт Грэм и другие. Режиссером проекта стал Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»). Подробнее о картине, ставшей одной из самых кассовых в этом году — в нашей рецензии.
С 15 августа, «Кинопоиск»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Новости», премьера (18+)
Комедийное мокьюментари об изнанке работы в новостях: девушка Аня (Виктория Разумовская) приезжает из провинции, устраивается на телевидение и пытается с помощью неуемной энергии стать своей среди новых коллег — которые, как выясняется, не особенно этому рады. Также в сериале снялись София Каштанова, Владимир Курцеба, Карина Зверева и шоумен Владимир Маркони, а режиссером выступил Аскар Бисембин («Два холма»).
С 10 августа, «Кинопоиск», «Иви», Premier, ТНТ
Сериал «Голливудск», премьера (18+)
Сатирическая комедия о съемках блокбастера местного разлива, которые затеял владелец сети провинциальных кинотеатров (Даниил Воробьев), чтобы отдать долг местному авторитету — с двойниками голливудских звезд, сделанными на коленке декорациями и прочими нелепыми атрибутами кинопроизводства. Режиссером выступил Сергей Наумов («Оливье и роботы»), в ролях — Михаил Горевой, Борис Хвошнянский, Марина Доможирова и другие.
С 10 августа, «Кинопоиск», «Иви», Premier, Okko
Сериал «Кордон», 3 сезон (18+)
Новый сезон популярного проекта с Петром Рыковым. В продолжении его герой, Саша Дымов, переживает гибель любимой и ищет виновника ее смерти, но находит новую избранницу — управляющую базой отдыха Полину (Елена Вожакина). Тем временем противостоянии Саши и Погорелова (Алексей Анищенко) выходит на новый виток. Также в касте — Владимир Капустин, Александр Алешкин, Анастасия Рысева, Юлия Сулес и другие.
С 10 августа, ТВ-3, Premier
Фильм «Миньоны и монстры» / Minions & Monsters (18+)
Нетривиальный взгляд на новые приключения желтых шумных непосед: на этот раз компания миньонов наводит шороху в Голливуде 1920-х годов, где при попытке снять хоррор внезапно будит самых настоящих чудовищ. Режиссер — Пьер Коффан, один из бессменных авторов франшизы «Гадкий я».
С 11 августа, Prime Video
Фильм «Живая ярость» / The Furious (18+)
Зубодробительный гонгконгский экшен: у обычного работяги Ван Сэя (Се Мяо) похищают дочь — тогда он объединяется с Навином (Джо Таслим), мужем пропавшей журналистки, расследовавшей дело о торговле детьми. Разгневанные мужчины идут разбираться с бандой своими силами. Режиссер — Кэндзи Танигаки («Выход жирного дракона»).
С 11 августа, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви», «Кион»
Фильм «Чудаки: Лучшее и последнее» / Jackass: Best and Last (18+)
Как нетрудно догадаться, это полнометражная лебединая песня Джонни Ноксвила и компании, более 25 лет устраивавшей пранки разной степени остроумия и чудовищности. Архивные кадры соседствуют с новыми дикими трюками, а режиссером всего этого вновь выступил их друг и соратник с первых выпусков шоу Джефф Тремейн.
C 11 августа, Prime Video
Сериал «Джек Ричер» / Reacher, 4 сезон (18+)
Это не первая экранизация романов Ли Чайлда об экс-полицейском Джеке Ричере — например, в 2012-м в одноименном полнометражном фильме его сыграл Том Круз. В сериальной версии роль детектива без страха и упрека — у атлета Алана Ричсона, который по своим физическим параметрами больше соответствует книжному герою. В новом сезоне ему предстоит сразиться с международной террористической организацией.
Шоураннер проекта — Ник Сантора («Сопрано», «Побег», «Обмани меня»).
С 12 августа, Prime Video
Сериал «13 карт», 2 сезон (12+)
Второй сезон комедийного мультсериала про незадачливого ленивого подростка Федю, который с помощью волшебной колоды карт решил наделать себе клонов. Как выяснилось, восемь альтернативных Федь не особо-то и хотели помогать оригиналу, зато характер у каждого — похлеще, чем у самого автора этой сомнительной затеи. Режиссер проекта остался прежним — это Ваня Тейл.
С 12 августа, Okko
Фильм «Опасные отношения» / Over Your Dead Body (18+)
Триллер о непростой семейной паре (Джейсон Сигел и Самара Уивинг), которые приехали решить в уединенную хижину собственные личные проблемы, но столкнулись с нападением преступников — которым в этой ситуации можно только посочувствовать. Режиссер — Йорма Такконе (сериал «Чудотворцы»).
С 12 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Дед Фомич» (12+)
Семейная комедия о склонном к нетривиальном ходам деде Фомиче (Николай Добрынин), который притворяется смертельно больным, чтобы наконец снова собрать под одной крышей не ладящих между собой детей и внуков — все, разумеется, сразу идет не по плану. В касте — Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова и другие, а режиссерами выступили Гарик Петросян («Вася не в себе») и Григорий Сухов («Не та кнопка»).
С 13 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Premier
Фильм «Гуру» / Guru (18+)
Триллер Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ («Граф Монте-Кристо»), в котором он играет успешного коуча по личностному росту Матье — однако у его бешеной популярности есть и обратная сторона в лице таинственного и очень опасного недоброжелателя. В других ролях — Марион Барбо, Кристоф Монтене и Антони Бажон.
С 13 августа, Okko, Wink
Фильм «Марк глазами Софии» / Marc by Sofia (18+)
Документальный фильм Софии Копполы (первый ее крупный опыт подобного рода) о легендарном модельере Марке Джейкобсе, в свое время определявшим стиль Louis Vuitton. Картина, основанная на редких архивных материалах, строится вокруг подготовки коллекции prеt-a-porter весна–лето 2024.
С 14 августа, «Амедиатека»
Фильм «Рейс 298» / Black Box (18+)
Герметичный хоррор Стивена Куэйла («Навстречу шторму»), основную идею которого подали создатели «Очень странных дел» братья Дафферы. На борту летящего авиалайнера сначала происходит вспышка неизвестного вируса, а затем внутрь неизвестным образом пробирается инопланетный монстр. В касте — Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати и другие.
С 14 августа, «Кинопоиск», «Кион»
Комментарии (0)