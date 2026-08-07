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Кино и сериалы

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В «Невидимом театре» пройдет Фестиваль петербургского кино. Среди спикеров — Василий Степанов и Геннадий Блинов

Экскурсия по местам Балабанова, лекция о ленинградской киношколе и спецпоказы пройдут 15 и 16 августа.

Встреча проекта «Выслушать» в библиотеке Маяковского
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой просветительского проекта «Выслушать»

Встреча проекта «Выслушать» в библиотеке Маяковского

15 и 16 августа медиа «Улица Балабанова» и просветительский проект «Выслушать» проведут в «Невидимом театре» Фестиваль петербургского кино. В программу вошли публичные беседы, киноклубы, а также экскурсия по местам съемок Алексея Балабанова. Среди спикеров события — кинокритики Василий Степанов и Михаил Трофименков, режиссер Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Геля»), продюсер Юлия Витязева (работала над всеми фильмами Романа Михайлова!), а также актер театра и кино Геннадий Блинов.

Фестиваль посвятили петербургскому кино как феномену и как бренду. «Почему, когда говорят о петербургском кино, чаще всего вспоминают лишь "Питер FM", "Прогулку", фильмы Балабанова? Неужели петербургское кино ограничивается несколькими картинами?» — задаются вопросом организаторы и пробуют суммировать знания о городе съемочных фургончиков в открытом диалоге.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

15 августа:

  • 12:00–13:30 лекция Михаила Трофименкова «Долгая счастливая жизнь Ленфильма» о становлении, расцвете и закате ленинградской киношколы;
  • 14:00–15:00 показ фильма «Пиковая дама» (1916) по повести Александра Пушкина;
  • 15:30–17:00 публичное интервью с Геннадием Блиновым;
  • 17:30–20:30 киноклуб «Улицы Балабанова» (фильм объявят позже).

16 августа:

  • 12:30–14:30 экскурсия Александра Горностаева по местам фильмов Алексея Балабанова «Брат», «Кочегар», «Мне не больно» и «Я тоже хочу»;
  • 15:30–17:00 дискуссия «Будущее петербургского кинопроизводства» с Юлией Витязевой, Стасом Ивановым и Василием Степановым. Модерирует Евгений Гордиенко — координатор проекта «Выслушать»;
  • 17:30–20:30 киноклуб «Улицы Балабанова»: смотрим ромком «Сводишь с ума».

Фестиваль петербургского кино пробудет 15 и 16 августа на Кожевенной линии, 34. Билеты в продаже.

18+

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