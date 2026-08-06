Завершились съемки экранизации Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» с Никитой Кологривым и Полиной Гухман

Фантастический сериал расскажет о парне Диме, который следует за своей возлюбленной в загадочный мир.
В Москве подошли к концу съемки фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов» по одноименному (дебютному!) роману Сергея Лукьяненко. Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман («День рождения Сидни Люмета»), Полина Гухман («После Фишера. Инквизитор»), Олег Савостюк («Снегирь»), Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), а также Михаил Пореченков.
Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.
Режиссером стал Егор Чичканов («Нина», «Мажор в Дубае»). Над сценарием работали Иван Никифоров, Сергей Левитан, Софья Донианц, Настасья Симбирцева, Гала Суханова и Андрей Мармонтов. В команду продюсеров входит Федор Бондарчук.
Лукьяненко написал «Рыцарей Сорока Островов» в конце 1980-х. В конце 2007 года появилась информация об экранизации романа, а в марте 2008-го объявили о скором старте съемок, но проект так и не состоялся. Помимо дилогии «Дозоров», сейчас в список киноадаптаций Лукьяненко входят антиутопия «Черновик», мини-сериал «Осенние визиты», а также фильм «Азирис Нуна».
Сериал «Рыцари Сорока Островов» покажут в онлайн-кинотеатре Wink. Дата премьеры появится позже.
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