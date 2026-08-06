Завершились съемки экранизации Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» с Никитой Кологривым и Полиной Гухман

В Москве подошли к концу съемки фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов» по одноименному (дебютному!) роману Сергея Лукьяненко. Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман («День рождения Сидни Люмета»), Полина Гухман («После Фишера. Инквизитор»), Олег Савостюк («Снегирь»), Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), а также Михаил Пореченков.

Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.