Продолжение мелодрамы «История его служанки» с Матвеем Лыковым покажут осенью

После выхода 30 эпизодов сериал берет паузу, но съемки продолжаются.
4 августа показали финальный эпизод первого сезона многосерийной исторической мелодрамы «История его служанки» с Матвеем Лыковым в роли молодого графа Николая Шереметьева. После 30 серий проект берет перерыв — продолжение выйдет осенью. Съемки истории о брачных перипетиях дворянских семей Шереметьевых, Авериных и Спицыных продолжаются.
По сюжету первого сезона в свет после войны возвращается граф Николай Шереметьев — молодой холостяк и наследник огромного состояния. Матери и их дочери начинают охоту за завидным женихом, а сам Николай, согласно завещанию матери, должен жениться в течение года — иначе лишится наследства. Одновременно с этим дворянская дочь Анна Аверина приходит к Шереметьеву с просьбой простить ее семье, находящейся на грани разорения, долг. Вместо снисхождения граф предлагает сделку: он вернет Авериным их имение, если девушка проведет год в его усадьбе в качестве служанки.
Отчаянную дворянку Анну Аверину играет актриса Милана Бру («Резервация», «Конец света»). Также в сериале снимаются Ольга Ломоносова, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Михаил Сотников и Вероника Журавлева.
По словам создателей, в продолжении зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и новые герои. Даниил Муратов вступит в сделку с княгиней Воронцовой, а в дом Шереметьева войдет привлекательная, умная и талантливая архитектор Аполлинария. Давний знакомый Юли Спицыной — Михаил Смирнов — начнет борьбу за ее сердце. Николая навестит военный наставник и близкий товарищ Муравинский.
У «Истории его служанки» расширенный режиссерский состав: постановкой занимаются Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов. Над сценарием работают Алексей Малышев, Марина Никольская, Анна Борисова и Павел Суитин. Генеральными продюсерами выступили Антон Зайцев, Артем Логинов и Антон Щукин.
Если в утрированных романтических реакциях «История его служанки» рифмуется с дорамами, в количестве эпизодов (их будет 90!) — с турецкими сериалами, то костюмы дворянства напоминают о «Бриджертонах». Кутюрные наряды по канонам моды начала XIX века для сериала подбирает экс-директор отдела моды Glamour и SNC Оксана Он. Поклонница подхода Уэса Андерсона, Оксана работает с колоркодами персонажей как с визуальными метафорами. Для Анны Авериной, героини Миланы Бру, она сочинила ампирные девичьи платья а-ля Наташа Ростова на первом балу, нежно-голубой наряд с рукавами-буфами и сверхактуальным передником, как у диснеевской Золушки.
Оксана Он
Рассказывает в интервью Собака.ru о работе над сериалом «История его служанки»
Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.
Следующие 30 эпизодов покажут в онлайн-кинотеатрах Иви и Start этой осенью.
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