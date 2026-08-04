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Кино и сериалы

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Продолжение мелодрамы «История его служанки» с Матвеем Лыковым покажут осенью

После выхода 30 эпизодов сериал берет паузу, но съемки продолжаются.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании Russian Code

4 августа показали финальный эпизод первого сезона многосерийной исторической мелодрамы «История его служанки» с Матвеем Лыковым в роли молодого графа Николая Шереметьева. После 30 серий проект берет перерыв — продолжение выйдет осенью. Съемки истории о брачных перипетиях дворянских семей Шереметьевых, Авериных и Спицыных продолжаются.

По сюжету первого сезона в свет после войны возвращается граф Николай Шереметьев — молодой холостяк и наследник огромного состояния. Матери и их дочери начинают охоту за завидным женихом, а сам Николай, согласно завещанию матери, должен жениться в течение года — иначе лишится наследства. Одновременно с этим дворянская дочь Анна Аверина приходит к Шереметьеву с просьбой простить ее семье, находящейся на грани разорения, долг. Вместо снисхождения граф предлагает сделку: он вернет Авериным их имение, если девушка проведет год в его усадьбе в качестве служанки.

Отчаянную дворянку Анну Аверину играет актриса Милана Бру («Резервация», «Конец света»). Также в сериале снимаются Ольга Ломоносова, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Михаил Сотников и Вероника Журавлева.

По словам создателей, в продолжении зрителей ждут неожиданные повороты сюжета и новые герои. Даниил Муратов вступит в сделку с княгиней Воронцовой, а в дом Шереметьева войдет привлекательная, умная и талантливая архитектор Аполлинария. Давний знакомый Юли Спицыной —  Михаил Смирнов — начнет борьбу за ее сердце. Николая навестит военный наставник и близкий товарищ Муравинский.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании Russian Code
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании Russian Code
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании Russian Code
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании Russian Code

У «Истории его служанки» расширенный режиссерский состав: постановкой занимаются Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов. Над сценарием работают Алексей Малышев, Марина Никольская, Анна Борисова и Павел Суитин. Генеральными продюсерами выступили Антон Зайцев, Артем Логинов и Антон Щукин.

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Если в утрированных романтических реакциях «История его служанки» рифмуется с дорамами, в количестве эпизодов (их будет 90!) — с турецкими сериалами, то костюмы дворянства напоминают о «Бриджертонах». Кутюрные наряды по канонам моды начала XIX века для сериала подбирает экс-директор отдела моды Glamour и SNC Оксана Он. Поклонница подхо­да Уэса Андерсона, Оксана работает с колоркодами персонажей как с визуальными метафорами. Для Анны Авериной, героини Миланы Бру, она сочинила ампирные девичьи платья а-ля Наташа Ростова на первом балу, нежно-голубой наряд с рукавами-буфами и сверхакту­альным передником, как у диснеевской Золушки.

Оксана Он

Рассказывает в интервью Собака.ru о работе над сериалом «История его служанки»

Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.

Следующие 30 эпизодов покажут в онлайн-кинотеатрах Иви и Start этой осенью.

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