Продолжение мелодрамы «История его служанки» с Матвеем Лыковым покажут осенью

4 августа показали финальный эпизод первого сезона многосерийной исторической мелодрамы «История его служанки» с Матвеем Лыковым в роли молодого графа Николая Шереметьева. После 30 серий проект берет перерыв — продолжение выйдет осенью. Съемки истории о брачных перипетиях дворянских семей Шереметьевых, Авериных и Спицыных продолжаются.

По сюжету первого сезона в свет после войны возвращается граф Николай Шереметьев — молодой холостяк и наследник огромного состояния. Матери и их дочери начинают охоту за завидным женихом, а сам Николай, согласно завещанию матери, должен жениться в течение года — иначе лишится наследства. Одновременно с этим дворянская дочь Анна Аверина приходит к Шереметьеву с просьбой простить ее семье, находящейся на грани разорения, долг. Вместо снисхождения граф предлагает сделку: он вернет Авериным их имение, если девушка проведет год в его усадьбе в качестве служанки.

Отчаянную дворянку Анну Аверину играет актриса Милана Бру («Резервация», «Конец света»). Также в сериале снимаются Ольга Ломоносова, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Михаил Сотников и Вероника Журавлева.