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Как суперстилист Оксана Он превратила ДИАНАZINE в техно-перформанс, а звезд «Истории его служанки» Матвея Лыкову и Милану Бру — в гейнсборовских индислизеров?

Суперзвезда русского стайлинга Оксана Он вместе с фотографом Дамиром Жукеновым (мастер художественной светотени!) для июльского номера Собака.ru раздала гейнсборовский индислиз (величие!) с актерами Матвеем Лыковым и Миланой Бру (оммаж их героям в сериале «История его служанки», где Он — художница по костюмам!), а затем срежиссировала ДИАНАZINE с дивой Дианой Вишнёвой и труппой современного танца Context!

Оксана Он
Фото: личный архив Оксаны Он
Оксана Он

Что вас восхищает в Диане Вишнёвой?

В Диане сосредоточилось все, что я уважаю в личностях, коих единицы: характер, талант и целеустремленность.

Вы не только стилист, но и художник по костюмам в сериале «История его служанки» с Матвеем Лыковым и Миланой Бру! Как это было?

Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.

Диана Вишнева и труппа Context, июль 2026

Фото: Дамир Жукенов
На Диане Вишнёвой: хупсы YANA На Романе Осипове: костюм VIVA VOX На Александре Носове: пальто VIVA VOX На Алине Костыревой: рубашка VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: хупсы YANA

На Романе Осипове: костюм VIVA VOX

На Александре Носове: пальто VIVA VOX

На Алине Костыревой: рубашка VIVA VOX

Над чем работаете прямо сейчас?

По-прежнему глубоко погружена в сериал «История его служанки» — на подходе вторая тридцатка серий. И работаю мамой — это беспрерывный процесс! Люблю говорить: у мамы нет цели, есть только путь!

Вы воспитываете дочь Амели! На какие детские фэшн-бренды обратить внимание?

Мы обе обожаем обувь, поэтому Age of Innocence. А еще любим double dressing, поэтому платья Dan Maralex.

На Диане Вишнёвой: платье VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: платье VIVA VOX

На Диане Вишнёвой: хупсы YANA, платье VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: хупсы YANA, платье VIVA VOX

На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX

На Диане Вишнёвой: хупсы YANA, платье VIVA VOX
Фото: Дамир Жукенов

На Диане Вишнёвой: хупсы YANA, платье VIVA VOX

Диана Вишнева. труппа Context
Фото: Дамир Жукенов
Диана Вишнева, труппа Context

Посоветуйте произведение искусства, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими)?

Никогда не задумывалась о примирении с собой через произведение искусства. Подумаю на досуге. Но, несмотря на то что я агностик, совершенно точно есть книга, которая испокон веков помогала многим, — Библия.

Как сказать «люблю» без слов?

Принимать и оберегать. На этом держится мое материнство. А это пока единственная форма любви, которую мне довелось испытать.

Матвей Лыков и Милана Бру, июль 2026

Матвей Лыков, Милана Бру
Фото: Дамир Жукенов
Матвей Лыков, Милана Бру
На Милане Бру: юбка-баска MAISON MIRAE, пальто DIEGO M
Фото: Дамир Жукенов

На Милане Бру: юбка-баска MAISON MIRAE, пальто DIEGO M

На Матвее Лыкове: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA
Фото: Дамир Жукенов

На Матвее Лыкове: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA

Матвей Лыков
Фото: Дамир Жукенов
Матвей Лыков
Матвей Лыков, Милана Бру На Милане Бру: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE
Фото: Дамир Жукенов

Матвей Лыков, Милана Бру

На Милане Бру: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE

На Матвее Лыкове: джинсы KARL LAGERFELD
Фото: Дамир Жукенов

На Матвее Лыкове: джинсы KARL LAGERFELD

За кем из русской модной индустрии надо следить в 2026 году?

Из брендов — Maison Bohemique (эстетика и качество) и Say No More: его владелица Кристина Лисовец — моя подруга, а я всегда во всем поддерживаю близких. Из фотографов вне конкуренции Дамир Жукенов.

Как натренировать глаз, чтобы видеть красоту?

Смотреть в оба глаза по сторонам, а не в коробку телефона.

Материал из номера:
Июль
Люди:
Милана Бру, Матвей Лыков, Диана Вишнева Оксана Он

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