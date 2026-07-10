Что вас восхищает в Диане Вишнёвой?

В Диане сосредоточилось все, что я уважаю в личностях, коих единицы: характер, талант и целеустремленность.

Вы не только стилист, но и художник по костюмам в сериале «История его служанки» с Матвеем Лыковым и Миланой Бру! Как это было?

Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.