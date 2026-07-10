Суперзвезда русского стайлинга Оксана Он вместе с фотографом Дамиром Жукеновым (мастер художественной светотени!) для июльского номера Собака.ru раздала гейнсборовский индислиз (величие!) с актерами Матвеем Лыковым и Миланой Бру (оммаж их героям в сериале «История его служанки», где Он — художница по костюмам!), а затем срежиссировала ДИАНАZINE с дивой Дианой Вишнёвой и труппой современного танца Context!
Что вас восхищает в Диане Вишнёвой?
В Диане сосредоточилось все, что я уважаю в личностях, коих единицы: характер, талант и целеустремленность.
Вы не только стилист, но и художник по костюмам в сериале «История его служанки» с Матвеем Лыковым и Миланой Бру! Как это было?
Работа над сериалом была и остается (серии еще снимаются!) фасцинирующим процессом, благодаря которому я каждый день учусь новому: от истории моды до фантазийных выдумок декора исторического костюма.
Над чем работаете прямо сейчас?
По-прежнему глубоко погружена в сериал «История его служанки» — на подходе вторая тридцатка серий. И работаю мамой — это беспрерывный процесс! Люблю говорить: у мамы нет цели, есть только путь!
Вы воспитываете дочь Амели! На какие детские фэшн-бренды обратить внимание?
Мы обе обожаем обувь, поэтому Age of Innocence. А еще любим double dressing, поэтому платья Dan Maralex.
На Диане Вишнёвой: платье VIVA VOX
На Диане Вишнёвой: хупсы YANA, платье VIVA VOX
На Диане Вишнёвой: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX
На Диане Вишнёвой: хупсы YANA, платье VIVA VOX
Посоветуйте произведение искусства, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими)?
Никогда не задумывалась о примирении с собой через произведение искусства. Подумаю на досуге. Но, несмотря на то что я агностик, совершенно точно есть книга, которая испокон веков помогала многим, — Библия.
Как сказать «люблю» без слов?
Принимать и оберегать. На этом держится мое материнство. А это пока единственная форма любви, которую мне довелось испытать.
Матвей Лыков и Милана Бру, июль 2026
На Милане Бру: юбка-баска MAISON MIRAE, пальто DIEGO M
На Матвее Лыкове: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA
Матвей Лыков, Милана Бру
На Милане Бру: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE
На Матвее Лыкове: джинсы KARL LAGERFELD
За кем из русской модной индустрии надо следить в 2026 году?
Из брендов — Maison Bohemique (эстетика и качество) и Say No More: его владелица Кристина Лисовец — моя подруга, а я всегда во всем поддерживаю близких. Из фотографов вне конкуренции Дамир Жукенов.
Как натренировать глаз, чтобы видеть красоту?
Смотреть в оба глаза по сторонам, а не в коробку телефона.
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