Александр Сокуров снимает фильм по мотивам симфонии Чайковского с музыкой Курентзиса

Режиссер, сценарист — в интервью Forbes Talk:

Я никогда такого Чайковского не слышал! И я никогда не думал, что столько энергии, оказывается, внутри у Чайковского есть. Мне очень захотелось сделать фантазию на эту тему. <...>

Мы хотели бы в этом фильме показать, из какой ткани вырастало это удивительное, уникальное искусство. Это же не только Чайковский — это же и Рахманинов, и вся наша «Могучая кучка», вся симфоническая культура. В фильме будут документальные и игровые элементы — сочетание разных элементов. Я такого еще не делал, у меня такого еще не получалось, хочу попробовать.