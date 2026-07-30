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Александр Сокуров снимает фильм по мотивам симфонии Чайковского с музыкой Курентзиса

Закончить работу над картиной планируют в феврале 2027 года.

Фото: Собака.ru

Александр Сокуров снимает новый фильм по мотивам пятой симфонии Петра Чайковского, рассказал сам кинематографист в интервью Антону Желнову для Forbes Talk. Специально для фильма дирижер, основатель оркестра и хора musicAeterna Теодор Курентзис записал новую версию исполнения симфонии.

Александр Сокуров

Режиссер, сценарист — в интервью Forbes Talk:

Я никогда такого Чайковского не слышал! И я никогда не думал, что столько энергии, оказывается, внутри у Чайковского есть. Мне очень захотелось сделать фантазию на эту тему. <...>

Мы хотели бы в этом фильме показать, из какой ткани вырастало это удивительное, уникальное искусство. Это же не только Чайковский — это же и Рахманинов, и вся наша «Могучая кучка», вся симфоническая культура. В фильме будут документальные и игровые элементы — сочетание разных элементов. Я такого еще не делал, у меня такого еще не получалось, хочу попробовать.

В марте этого года Сокуров рассказал, что готовится к работе над большим фильмом о русской классической музыке. Тогда кинематографист искал частных инвесторов, чтобы запустить проект.

Александр Сокуров

Режиссер, сценарист — в интервью Forbes Talk:

Конечно, это экономика. Бюджет есть, но он на бумаге, пока мы ползком сами… Мы в поиске. <...>

Я называю это большим проектом, потому что большой замысел, потому что там Россия: от императоров (Александра III) до крестьянина, до русского солдата — вся на экране будет. <...> Это гигантское количество лиц, жизней. Конечно, это надо сделать, если хватит сил, хватит энергии, если в Отечестве нашем будет мир и спокойствие и мы сможем продолжить вообще работать — для нас это важно.

По словам режиссера, сейчас в производстве ему помогают Эрмитаж, Пушкинский дом и «разнообразные военные музеи и библиотеки Петербурга». Для фильма собрали архив документов о жизни в XIX веке. В ближайшее время команда планирует съемки в сталеплавильном и в кузнечном цехах Кировского завода. Также предстоит съемка оркестра: чтобы осуществить замысел Сокурова, для кадров с музыкантами понадобится приблизительно 40 камер.

Закончить картину планируют в феврале 2027 года.

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