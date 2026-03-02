Александр Сокуров планирует снять фильм о русской классической музыке

Режиссер Александр Сокуров рассказал журналистам, что готовится к работе над большим фильмом о русской классической музыке. Для производства Сокуров ищет частные деньги — если инвесторы найдутся, съемки картины стартуют уже в этом году.
Предыдущая работа Сокурова вышла в 2025-м. «Записная книжка режиссера» — документальный фильм, созданный по дневникам, которые он вел с 1957 по 1991 год. Премьера состоялась 28 августа на Венецианском кинофестивале, где фильм показали вне конкурсной программы.
Я не могу позволить себе снимать кино у меня на Родине. Хочу снимать музыкальное кино, историческое, игровое. Но у меня нет возможности ни снимать, ни преподавать. Поэтому ищу другие возможности продолжать работать в кинематографе, я очень хочу продолжать снимать. Предложения есть, но они, к сожалению, не относятся к работе в моей стране, в которой я хотел бы работать. Все предложения касаются работы за пределами моей Родины. Я буду, конечно, работать, в ближайшее время начну.
31 января стало известно, что режиссера вместе с Валерием Тодоровским исключили из правительственного Совета по развитию кинематографии. Сокуров сообщил, что его исключение связано с ротацией и что сам он никогда не принимал участия в работе совета.
В 2011 году выходила книга Сергея Уварова «Музыкальный мир Александра Сокурова». Уваров описал композиции, использованные в фильмах режиссера или написанные специально для его кино. Монография подсветила, что в своей работе Сокуров опирается на музыкальные категории и мыслит как композитор: «Я хотел, чтобы "Спаси и сохрани" … напоминал симфонию, был построен как музыка», так как «музыка предвосхищает все, что создается во всем прочем искусстве». В фильме «Малер», который режиссер так и не снял, он искал опоры на «принципы полифонии, на определенные части, по которым строится симфоническое произведение».
