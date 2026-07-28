Смотрим новые фото Максима Матвеева со съемок триллера «Полдень» по повести Стругацких

Актер, играет Льва Абалкина

Когда появилась перспектива поработать над «Полуднем», я сразу загорелся: это очень волнующий материал, который, мне кажется, останется актуальным в любом временном контексте. Изначально Клим предложил мне роль Максима Каммерера, но после прочтения сценария я сказал, что хочу сыграть Абалкина. Я люблю высокую трагедию, если можно так выразиться, а в этом персонаже она есть. Его обстоятельства не позволяют сделать его однозначным героем или антигероем. Большую часть жизни он провел фактически в ссылке, не понимая, почему его не возвращают на Землю. Недоверие, непонимание, попытки оправдать тех, кто так с ним поступает, постепенно превращаются в нереализованное зло.

Самым сложным для меня было почувствовать тотальное одиночество Льва. Во время подготовки я на какое-то время практически прекратил контакты с окружающим миром: уехал за город, взял кнопочный телефон, старался ни с кем не разговаривать. Это помогло многое понять и о персонаже, и о его отношении к миру. Для меня одна из главных тем этой истории — не способны ли мы потерять внимание друг к другу, прикрывшись благими идеями и стремлением к комфорту. Что делает с нами страх перед чем-то новым и непонятным? Если бы со Львом разговаривали, поддерживали с ним контакт, позволяли ему быть самим собой, возможно, ничего из произошедшего не случилось бы. Мне кажется, в этом и заключается один из важных смыслов произведения Стругацких.