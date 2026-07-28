Смотрим новые фото Максима Матвеева со съемок триллера «Полдень» по повести Стругацких

Фантастический сериал с Юрием Колокольниковым, Юлией Снигирь, Леонидом Ярмольником и Евгением Сангаджиевым выйдет на экраны в этом году.
В 2026 году на экраны выйдет фантастический сериал «Полдень» — экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и Денис Бургазлиев. Авторы поделились новыми кадрами с Матвеевым в роли прогрессора Льва Абалкина.
Действие разворачиваются 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммерер узнает о связи Абалкина со сверхцивилизацией странников и должен спасти всю Землю от катастрофы.
Повесть братьев Стругацких «Жук в муравейнике» опубликовали в 1979 году. Книгу неоднократно переиздавали и перевели на 19 языков, при этом «Полдень» станет первым киновоплощением истории.
Над экранизацией работают режиссер Клим Козинский и оператор-постановщик Генрих Медер («Первый номер» и «13 клиническая»). Сценарий написала Маруся Трубникова («The Телки», «Номинация»).
Максим Матвеев
Актер, играет Льва Абалкина
Когда появилась перспектива поработать над «Полуднем», я сразу загорелся: это очень волнующий материал, который, мне кажется, останется актуальным в любом временном контексте. Изначально Клим предложил мне роль Максима Каммерера, но после прочтения сценария я сказал, что хочу сыграть Абалкина. Я люблю высокую трагедию, если можно так выразиться, а в этом персонаже она есть. Его обстоятельства не позволяют сделать его однозначным героем или антигероем. Большую часть жизни он провел фактически в ссылке, не понимая, почему его не возвращают на Землю. Недоверие, непонимание, попытки оправдать тех, кто так с ним поступает, постепенно превращаются в нереализованное зло.
Самым сложным для меня было почувствовать тотальное одиночество Льва. Во время подготовки я на какое-то время практически прекратил контакты с окружающим миром: уехал за город, взял кнопочный телефон, старался ни с кем не разговаривать. Это помогло многое понять и о персонаже, и о его отношении к миру. Для меня одна из главных тем этой истории — не способны ли мы потерять внимание друг к другу, прикрывшись благими идеями и стремлением к комфорту. Что делает с нами страх перед чем-то новым и непонятным? Если бы со Львом разговаривали, поддерживали с ним контакт, позволяли ему быть самим собой, возможно, ничего из произошедшего не случилось бы. Мне кажется, в этом и заключается один из важных смыслов произведения Стругацких.
Дата премьеры появится позже.
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