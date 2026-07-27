Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил конкурсную программу. Внутри — экранизация хоррора «Лес», драмы о блокадном детстве и Чечне в 1994-м

С 4 по 9 августа в Выборге пройдет 34-й кинофестиваль «Окно в Европу». Организаторы объявили программу секций игрового, неигрового и анимационного кино. Среди прочих в конкурсный список попали триллер «Лес» по одноименному роману Светланы Тюльбашевой, драма «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде и картина Антона Нефедова «За нашим домом сад» о предвоенном Грозном.

Жюри игрового конкурса возглавил режиссер, продюсер и сценарист Павел Лунгин. Вместе с ним оценивать фильмы будут оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик, а также актриса Софья Лебедева.

Программа фестиваля «Окно в Европу» — 2026

Игровое кино: