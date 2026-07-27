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Кино и сериалы

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Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил конкурсную программу. Внутри — экранизация хоррора «Лес», драмы о блокадном детстве и Чечне в 1994-м

Главой жюри игрового конкурса стал режиссер Павел Лунгин.

С 4 по 9 августа в Выборге пройдет 34-й кинофестиваль «Окно в Европу». Организаторы объявили программу секций игрового, неигрового и анимационного кино. Среди прочих в конкурсный список попали триллер «Лес» по одноименному роману Светланы Тюльбашевой, драма «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде и картина Антона Нефедова «За нашим домом сад» о предвоенном Грозном.

Жюри игрового конкурса возглавил режиссер, продюсер и сценарист Павел Лунгин. Вместе с ним оценивать фильмы будут оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик, а также актриса Софья Лебедева.

Программа фестиваля «Окно в Европу» — 2026

Игровое кино:

  1. «Без оглядки» (реж. Наталия Кончаловская)
  2. «Благоустройство» (реж. Виталий Суслин)
  3. «Времена любви» (реж. Никита Миклушов)
  4. «За нашим домом сад» (реж. Антон Нефедов)
  5. «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)
  6. «Лес» (реж. Гамлет Дульян)
  7. «На краю детства» (реж. Владимир Захаренко)
  8. «Самая легкая лодка в мире» (реж. Сергей Осипьян)
  9. «Семь дней счастья» (реж. Никита Давыдов)
  10. «Темные мысли» (реж. Влад Малахов)
«Лес» (реж. Гамлет Дульян)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Nemesis Films и «Капелла Фильм»

«Лес» (реж. Гамлет Дульян)

Неигровое кино:

  1. «Большой друг» (реж. Олеся Епишина)
  2. «Зона ожидания» (реж. Алиса Соколова)
  3. «Крайний мед» (реж. Дмитрий Давыдов)
  4. «Люди дела», 3 сезон (реж. Владимир Головнев, Павел Тихонов, Яна Рейнсон, Анастасия Иванова, Андрей Ананин)
  5. «Островитяне» (реж. Анна Евдокимова)
  6. «Родня» (реж. Алексей Семенов)
  7. «Рэма» (реж. Тимофей Анисимов)
  8. «Сказка» (реж. Кирилл Верхозин)
  9. «Случилась жизнь: Однажды в Театре Эстрады» (реж. Константин Смилга)
  10. «Теплый летний вечер» (реж. Наталья Саврас)

Анимация:

  1. «Sol» (реж. Мария Рябова)
  2. «12 дня» (реж. Полина Бовкун)
  3. «Вода буль-буль» (реж. Юрий Томилов)
  4. «В Рождество все немного волхвы...» (реж. Алексей Игнатов)
  5. «Главное – хвост» (реж. Светлана Нагаева)
  6. «Да будет снег» (реж. Софья Феоктистова)
  7. «Дарующая счастье» (реж. Дмитрий Соколов, Галина Озерина)
  8. «Из глубин» (реж. Анастасия Начарова)
  9. «Когда мы были травой» (реж. Екатерина Куричева)
  10. «Космическое приключение Егора» (реж. Никита Петров)
  11. «Кошечка и Ежик» (реж. Всеволод Булавкин)
  12. «Краш» (реж. Анна Аладжикова)
  13. «Медные тревоги» (реж. Софья Булгакова)
  14. «Поля Ромашки» (реж. Екатерина Пуарье)
  15. «Принцесса и дракон» (реж. Наталья Наумова)
  16. «Светлячок» (реж. Алена Томилова)
  17. «Сила трения» (реж. Анна Любимцева)
  18. «Так начинается дождь» (реж. Мария Румянцева)
  19. «Фондю» (реж. Кристина Кеслер)
  20. «Хранители – лето в Монрепо» (реж. Александр Декин)

Конкурсные показы начнутся 5 августа. Накануне оргкомитет объявил фильм открытия — им станет новая комедия Дарьи Чаруши «Это все она!». Показ состоится 4 августа в 21:00 после церемонии открытия.

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