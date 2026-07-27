Кинофестиваль «Окно в Европу» объявил конкурсную программу. Внутри — экранизация хоррора «Лес», драмы о блокадном детстве и Чечне в 1994-м

Главой жюри игрового конкурса стал режиссер Павел Лунгин.
С 4 по 9 августа в Выборге пройдет 34-й кинофестиваль «Окно в Европу». Организаторы объявили программу секций игрового, неигрового и анимационного кино. Среди прочих в конкурсный список попали триллер «Лес» по одноименному роману Светланы Тюльбашевой, драма «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде и картина Антона Нефедова «За нашим домом сад» о предвоенном Грозном.
Жюри игрового конкурса возглавил режиссер, продюсер и сценарист Павел Лунгин. Вместе с ним оценивать фильмы будут оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, руководитель российского направления в медиа «Кинопоиска» Ольга Белик, а также актриса Софья Лебедева.
Программа фестиваля «Окно в Европу» — 2026
Игровое кино:
- «Без оглядки» (реж. Наталия Кончаловская)
- «Благоустройство» (реж. Виталий Суслин)
- «Времена любви» (реж. Никита Миклушов)
- «За нашим домом сад» (реж. Антон Нефедов)
- «Как пережить брак» (реж. Юлия Трофимова)
- «Лес» (реж. Гамлет Дульян)
- «На краю детства» (реж. Владимир Захаренко)
- «Самая легкая лодка в мире» (реж. Сергей Осипьян)
- «Семь дней счастья» (реж. Никита Давыдов)
- «Темные мысли» (реж. Влад Малахов)
«Лес» (реж. Гамлет Дульян)
Неигровое кино:
- «Большой друг» (реж. Олеся Епишина)
- «Зона ожидания» (реж. Алиса Соколова)
- «Крайний мед» (реж. Дмитрий Давыдов)
- «Люди дела», 3 сезон (реж. Владимир Головнев, Павел Тихонов, Яна Рейнсон, Анастасия Иванова, Андрей Ананин)
- «Островитяне» (реж. Анна Евдокимова)
- «Родня» (реж. Алексей Семенов)
- «Рэма» (реж. Тимофей Анисимов)
- «Сказка» (реж. Кирилл Верхозин)
- «Случилась жизнь: Однажды в Театре Эстрады» (реж. Константин Смилга)
- «Теплый летний вечер» (реж. Наталья Саврас)
Анимация:
- «Sol» (реж. Мария Рябова)
- «12 дня» (реж. Полина Бовкун)
- «Вода буль-буль» (реж. Юрий Томилов)
- «В Рождество все немного волхвы...» (реж. Алексей Игнатов)
- «Главное – хвост» (реж. Светлана Нагаева)
- «Да будет снег» (реж. Софья Феоктистова)
- «Дарующая счастье» (реж. Дмитрий Соколов, Галина Озерина)
- «Из глубин» (реж. Анастасия Начарова)
- «Когда мы были травой» (реж. Екатерина Куричева)
- «Космическое приключение Егора» (реж. Никита Петров)
- «Кошечка и Ежик» (реж. Всеволод Булавкин)
- «Краш» (реж. Анна Аладжикова)
- «Медные тревоги» (реж. Софья Булгакова)
- «Поля Ромашки» (реж. Екатерина Пуарье)
- «Принцесса и дракон» (реж. Наталья Наумова)
- «Светлячок» (реж. Алена Томилова)
- «Сила трения» (реж. Анна Любимцева)
- «Так начинается дождь» (реж. Мария Румянцева)
- «Фондю» (реж. Кристина Кеслер)
- «Хранители – лето в Монрепо» (реж. Александр Декин)
Конкурсные показы начнутся 5 августа. Накануне оргкомитет объявил фильм открытия — им станет новая комедия Дарьи Чаруши «Это все она!». Показ состоится 4 августа в 21:00 после церемонии открытия.
18+
Комментарии (0)