Триллер «Лес» с Разумовской, Кологривым и Хайруллиной выйдет в прокат осенью

Стала известна дата выхода мистического триллера «Лес» с Кариной Разумовской («К себе нежно»), Лянкой Грыу («Гудбай, Америка»), Никитой Кологривым («Метод 3»), Розой Хайруллиной («Кислота», «Кеша должен умереть») и Екатериной Васильевой («Эпидемия», «Вам и не снилось...») в главных ролях. Экранизация дебютного романа Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат в ноябре 2026 года.

Главные героини — две москвички — отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Лес живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем в заброшенный деревенский дом заезжает странная семья.

Роман «Лес», который лег в основу сюжета, вышел в 2024 году в издательстве «Дом историй». За свой дебют писательница Светлана Тюльбашева получила премию «Сделано в России» в номинации «Текст».