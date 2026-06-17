Триллер «Лес» с Разумовской, Кологривым и Хайруллиной выйдет в прокат осенью

По сюжету две москвички путешествуют по Карелии и пропадают без вести.
Стала известна дата выхода мистического триллера «Лес» с Кариной Разумовской («К себе нежно»), Лянкой Грыу («Гудбай, Америка»), Никитой Кологривым («Метод 3»), Розой Хайруллиной («Кислота», «Кеша должен умереть») и Екатериной Васильевой («Эпидемия», «Вам и не снилось...») в главных ролях. Экранизация дебютного романа Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат в ноябре 2026 года.
Главные героини — две москвички — отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Лес живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем в заброшенный деревенский дом заезжает странная семья.
Роман «Лес», который лег в основу сюжета, вышел в 2024 году в издательстве «Дом историй». За свой дебют писательница Светлана Тюльбашева получила премию «Сделано в России» в номинации «Текст».
Съемки проходили в Карелии, где и разворачивается действие книги. Вместе с исполнителями главных ролей в кадре появятся Анжела Белянская («Метод», «Кухня»), Никита Родионов («Свободна по неосторожности»), Василиса Червова («Пальцы»), Лора Коробских («Купчино»), Максим Павлович («Великая»), Светлана Смирнова-Кацагаджиева («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Алексей Аникин («Король и Шут»).
Режиссирует киноадаптацию Гамлет Дульян — создатель сериала «Красные линии» и замороженной в 2022 году на постпродакшне антиутопии «Мы» по роману Евгения Замятина. В команду продюсеров вошли Сергей Алексанян («8 способов любить»), Роксана Шукюрова («Бывшие») и Лиана Арутюнян («Прерванная песня»).
«"Лес" я прочитал за два вечера: книга меня очень заинтриговала и при этом читалась легко. Думаю, поэтому она и стала настолько популярной. Плюс ее повествование органично ложится на киноязык, что в литературе встречается не так часто. Жанр фильма мы определили сразу: мистический триллер. Но чем глубже погружаешься в историю, тем шире становится ее жанровая палитра», — рассказывает режиссер Дульян.
«Лес» выйдет на экраны 12 ноября.
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