Фильмом открытия «Окно в Европу» станет новая комедия Дарьи Чаруши

В касте также Николай Шрайбер, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Маргарита Шилова и другие. Сценарий написала Евгения Хрипкова, оператором выступил Павел Белявский. Продюсеры — Рубен Дишдишян и Юлия Иванова, а за производство отвечала компания «Марс Медиа».

«Это очень жизненная комедия. Мы рады впервые представить фильм именно на фестивале «Окно в Европу» и надеемся на теплый прием зрительской аудитории», — говорит Рубен Дишдишян.

Показ состоится 4 августа в 21:00 после церемонии открытия.

Напомним, «Окно в Европу» — один из старейших российских киносмотров, проводится ежегодно с 1993 года во второй декаде августа. Главная цель — поддержка и продвижение отечественного кинематографа, внимание к смелому авторскому и архаусному кино. 34-й сезон ежегодного форума пройдет с 4 по 9 августа в Выборге. Лучшие фильмы будут выбирать в трех конкурсных программах: игровой, документальной и анимационной.

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