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Кино и сериалы

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Фильмом открытия «Окно в Европу» станет новая комедия Дарьи Чаруши

34-й сезон кинофестиваля пройдет с 4 по 9 августа в Выборге.

Кадр из фильма «Это всё она!», режиссер Дарья Чаруша, «Марс Медиа»

Фильм «Это всё она!», который откроет фестиваль «Окно в Европу» в этом году, рассказывает историю талантливой в детстве, но совершенно потерянной в свои тридцать Васи (Марина Васильева), которая вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помошь приходит Мальвина (Анастасия Белова) — воображаемая подруга из детства, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Она толкает Васю на поиски ен детской любви — Стасика (Никита Ефремов).

Кадр из фильма «Это всё она!», режиссер Дарья Чаруша, «Марс Медиа»

В касте также Николай Шрайбер, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Маргарита Шилова и другие. Сценарий написала Евгения Хрипкова, оператором выступил Павел Белявский. Продюсеры — Рубен Дишдишян и Юлия Иванова, а за производство отвечала компания «Марс Медиа».

«Это очень жизненная комедия. Мы рады впервые представить фильм именно на фестивале «Окно в Европу» и надеемся на теплый прием зрительской аудитории», — говорит Рубен Дишдишян.

Показ состоится 4 августа в 21:00 после церемонии открытия.

Напомним, «Окно в Европу» — один из старейших российских киносмотров, проводится ежегодно с 1993 года во второй декаде августа. Главная цель — поддержка и продвижение отечественного кинематографа, внимание к смелому авторскому и архаусному кино. 34-й сезон ежегодного форума пройдет с 4 по 9 августа в Выборге. Лучшие фильмы будут выбирать в трех конкурсных программах: игровой, документальной и анимационной. 

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