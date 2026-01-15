На «Ленфильме» снимают кино о почтальонах в блокаду со звездой БДТ Григорием Чабаном

Съемочная группа превратила железнодорожную станцию «Шувалово» в помещение главпочтамта. Специально для фильма вручную подписали сотни конвертов и напечатали марки. В кадре используют предметы эпохи: лампы и подлинные телефоны времен Великой Отечественной войны. Художники «На краю детства» Максим Малеев, Сергей Зайков и Алексей Падерин работают с реконструктором Александром Зубкиным.

Актер Григорий Чабан играет наставника главной героини Тамары, офицера Лапина. «Я никогда не рассматривал блокаду со стороны почты, наверное, это меня и заинтересовало — как это все происходило, как люди продолжали жить там, где не было жизни вообще никакой», — рассказывает артист о своей роли в проекте.