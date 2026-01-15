На «Ленфильме» снимают кино о почтальонах в блокаду со звездой БДТ Григорием Чабаном

На киностудии «Ленфильм» начались съемки фильма «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде. В главных ролях — Агния Воробьева («Преступление и наказание», «Попутчик») и артист БДТ Григорий Чабан (Зилов в «Утиной охоте» в режиссуре Федорова!).
Григорий Чабан в роли офицера Лапина
«На краю детства» — режиссерский дебют Владимира Захаренко, ученика Сергея Снежкина (экранизировал «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева и «Контрибуцию» Леонида Юзефовича). Изначально он написал сценарий для короткого метра по новелле «Тамара» из сборника Виктора Конецкого «Кто смотрит на облака», но проект не состоялся. В новом фильме автор развил образы главных героев, а также добавил персонажей из сказок Александра Пушкина. В результате получилась история об одном дне из жизни блокадного почтальона.
Съемочная группа превратила железнодорожную станцию «Шувалово» в помещение главпочтамта. Специально для фильма вручную подписали сотни конвертов и напечатали марки. В кадре используют предметы эпохи: лампы и подлинные телефоны времен Великой Отечественной войны. Художники «На краю детства» Максим Малеев, Сергей Зайков и Алексей Падерин работают с реконструктором Александром Зубкиным.
Актер Григорий Чабан играет наставника главной героини Тамары, офицера Лапина. «Я никогда не рассматривал блокаду со стороны почты, наверное, это меня и заинтересовало — как это все происходило, как люди продолжали жить там, где не было жизни вообще никакой», — рассказывает артист о своей роли в проекте.
Работу над фильмом завершат в конце этого года. Премьера запланирована на 2027-й.
12+
