На «Ленфильме» снимают кино о почтальонах в блокаду со звездой БДТ Григорием Чабаном

На киностудии «Ленфильм» начались съемки фильма «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде. В главных ролях — Агния Воробьева («Преступление и наказание», «Попутчик») и артист БДТ Григорий Чабан (Зилов в «Утиной охоте» в режиссуре Федорова!).

Григорий Чабан в роли офицера Лапина
Фото: Антон Лукинский. Правообладатель: lenfilm.ru

Григорий Чабан в роли офицера Лапина

«На краю детства» — режиссерский дебют Владимира Захаренко, ученика Сергея Снежкина (экранизировал «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева и «Контрибуцию» Леонида Юзефовича). Изначально он написал сценарий для короткого метра по новелле «Тамара» из сборника Виктора Конецкого «Кто смотрит на облака», но проект не состоялся. В новом фильме автор развил образы главных героев, а также добавил персонажей из сказок Александра Пушкина. В результате получилась история об одном дне из жизни блокадного почтальона.

Фото: Антон Лукинский. Правообладатель: lenfilm.ru
Фото: Антон Лукинский. Правообладатель: lenfilm.ru

Съемочная группа превратила железнодорожную станцию «Шувалово» в помещение главпочтамта. Специально для фильма вручную подписали сотни конвертов и напечатали марки. В кадре используют предметы эпохи: лампы и подлинные телефоны времен Великой Отечественной войны. Художники «На краю детства» Максим Малеев, Сергей Зайков и Алексей Падерин работают с реконструктором Александром Зубкиным.

Актер Григорий Чабан играет наставника главной героини Тамары, офицера Лапина. «Я никогда не рассматривал блокаду со стороны почты, наверное, это меня и заинтересовало — как это все происходило, как люди продолжали жить там, где не было жизни вообще никакой», — рассказывает артист о своей роли в проекте.

Работу над фильмом завершат в конце этого года. Премьера запланирована на 2027-й.

