Что смотреть в кинотеатрах России в августе 2026-го: «Смешарики сквозь вселенные», «Последний богатырь. Колобок» и «Жертва обстоятельств»

А также — мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны», боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом, фестивальные «Параллельные истории» и «Электрический поцелуй», экшен «Мотор Сити» с Аланом Ричсоном, поэтичное аниме «И наступит рассвет» плюс «На последнем дыхании» Годара и «Ветка сирени» Лунгина в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в августе.
С 6 АВГУСТА
«Смешарики сквозь вселенные» (6+)
Смешарики внезапно попадают в реальную жизнь: Крош с Ежиком натыкаются в Ромашковой долине на непонятное устройство, которое переносит их в летящий на Марс космический корабль в тела обычных мальчиков, Кирилла и Жени (Дмитрий Калихов и Сергей Федоров). Теперь им предстоит освоиться в необычных обстоятельствах и понять, как все исправить. Также в картине снялись Антонина Бойко, Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Людмила Артемьева, Николай Добрынин и другие. Сценарий написал известный фантаст Сергей Лукьяненко, а режиссерами выступили Илья Максимов (бессменный аниматор «Смешариков») и Андрей Мармонтов («Анна-детективъ»).
С 6 августа
«Последний богатырь. Колобок» (6+)
Хитрый и язвительный Колобок (в озвучке Гарика Харламова) путешествует по свету и вечно попадает в приключения. В какой-то момент судьба сводит его с пекарем-недотепой Тихоном (Дмитрий Журавлев) и красавицей Ладой (Мила Ершова), с которыми сказочного хаоса станет еще больше. Среди других заметных лиц каста — Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и Константин Плотников. Режиссер — Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие» и «Мужу привет»).
С 6 августа
«Грозовой перевал» / Wuthering Heights (2011) (18+)
Повторный прокат экранизации классического романа Эмили Бронте, которую сняла многократная номинантка на «Золотую пальмовую ветвь» Андреа Арнольд. В главных ролях — Кая Скоделарио и Джеймс Хаусон.
C 6 августа
«На последнем дыхании» / Breathless (1960) (16+)
Возвращение на экраны первого фильма Жака-Люка Годара, ставшего одним из флагманов французской «новой волны» — молодые Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг вновь разыгрывают криминально-романтическую историю в качестве 4K.
C 6 августа
«Пингвиненок Пороро: Подводные приключения» / Pororo: Underwater adventure (6+)
Новый полнометражный мультфильм по мотивам корейского анимационного сериала о пингвиненке Пороро и его друзьях — на этот раз они отправились в путешествие на подводной лодке и столкнулись с монстром Ситтером. Режиссером выступил автор предыдущих частей Юн Джэ-ван.
С 6 августа
«Большая арка» / L'Inconnu de la Grande Arche (18+)
Биографическая драма о датском архитекторе Йохане Отто фон Спреккельсене (Клас Банг, «Здравствуй, грусть»), которому в 80-е годы президент Франции доверил построить монументальную арку — на одной линии с Триумфальной и Лувром. Также в фильме снялись Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан и Сванн Арло, а режиссерское кресло занял Стефан Демустье («Девушка с браслетом»).
С 7 августа
С 13 АВГУСТА
«40 свиданий, 40 ночей» / 40 Dates and 40 Nights (18+)
Романтическая комедия о девушке Лее (Бэйли Мэдисон), страдающей от отсутствия любви и финансовых проблем. Чтобы взбодрить внучку, ее эксцентричная бабушка Джиджи (Энни Поттс) предлагает пари: сходить на 40 свиданий в течении 40 дней подряд — если получится найти избранника, она оплатит аренду ее квартиры на год. Режиссером выступил Энди Делани.
C 13 августа
«Мегрэ и убийство в высшем обществе» / Maigret et le mort amoureux (18+)
Экранизация классического детектива Жоржа Сименона «Мегрэ и старики» — по сюжету комиссар (Дени Подалидес) расследует убийство бывшего посла, к которому может быть напрямую причастна местная аристократия. В картине Паскаля Боницера («Украденная картина») также снялись Анн Альваро, Мануэль Гийо и Ирен Жакоб.
C 13 августа
«Последний рубеж» / Lucky Strike (18+)
Романтическая комедия о девушке Лее (Бэйли Мэдисон), страдающей от отсутствия любви и финансовых проблем. Чтобы взбодрить внучку, ее эксцентричная бабушка Джиджи (Энни Поттс) предлагает пари: сходить на 40 свиданий в течении 40 дней подряд — если получится найти избранника, она оплатит аренду ее квартиру на год. Режиссером выступил Энди Делани.
С 13 августа
«Влюбись в меня, если осмелишься» / Love Me If You Dare (2003) (18+)
Повторный релиз романтической комедии Яна Самюэля с Марион Котийяр и Гийомом Кане — они играют друзей детства, которые всю жизнь заключают пари на все подряд. Однако с возрастом приходит понимание: настоящие чувства не поддаются придуманной азартной игре.
C 13 августа
«Крушение рейса» / Deep Water (18+)
Сурвайвал-хоррор Ренни Харлина («Крепкий орешек») о пассажирах разбившегося рейса Лос-Анджелес — Шанхай. Лайнер упал в море и теперь им предстоит спасаться от атакующих кровожадных акул и других опасностей. В касте — Аарон Экхарт, Бен Кингсли, Энгус Сэмпсон и Молли Райт.
C 13 августа
«Ешь. Молись. Худей» / Saccharine (18+)
Автор «Реликвии» и «Квартиры 7А» Натали Эрика Джеймс сняла боди-хоррор на тему похудения. Студентка-медик Хана (Мидори Фрэнсис, «Сексуальная жизнь студенток») одержима идеальной фигурой. Неожиданно она открывает для себя максимально странный способ не полнеть — для этого нужно употреблять в пищу человеческий прах. Однако после этого ее начинает преследовать зловещая потусторонняя сила. Также в фильме снялись Даниэль Макдональд, Роберт Тейлор и Мадлен Мэдден.
C 13 августа
С 20 АВГУСТА
«Жертва обстоятельств» / Sacrifice (18+)
На элитный форум богачей на вулканическом остров в Греции приезжает когда-то популярный актер Майк (Крис Эванс). Пока он выдает мощную речь на тему изменения климата, всех захватывают радикальные экоактивисты во главе с Джоан (Аня Тейлор-Джой) — девушка уверена, что ради предотвращения извержения вулкана и глобальной катастрофы нужно принести в жертву трех знаменитостей (включая Майка). Среди других звезд каста — Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Режиссером выступил Ромен Гаврас («Афина»).
C 20 августа
«Параллельные истории» / Histoires parallèles (18+)
Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2026: по сюжету писательница Сильви (Изабель Юппер) наблюдает за соседями в телескоп и придумывает на основе их жизни новую книгу. Ситуацию усложняет появление ее помощника Адама (Адам Бесса), который влюбляется в живущую напротив Ниту (Виржини Эфира), крадет рукопись и при знакомстве выдает ее за свою — все очень быстро запутывается. Также в картине двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади снялись Венсан Кассель и Пьер Нинэ.
С 20 августа
«Электрический поцелуй» / La Vénus électrique (18+)
Французско-бельгийский ретро-ромком Пьера Сальвадори («Роковая красотка»), открывавший Каннский кинофестиваль-2026. Парижский художник Антуан (Пио Мармай) после смерти жены теряет вдохновение и прибегает к помощи медиума. Голосом из потустороннего мира оказывается Сюзанна (Анаис Демустье), обычная девушка из цирка. Антуан возвращается к творчеству, а вот Сюзанна внезапно начинает испытывать к нему чувства.
C 20 августа
«Сыграть в ящик» / Just Play Dead (18+)
Заслуженный криминальный авторитет Джек Вулф (Сэмюэл Л. Джексон) решает навсегда сбросить хвост федералов и хочет инсценировать свою смерть, заодно получив страховку в 30 миллионов долларов. Однако у его жены Норы (Ева Грин) свой план — она собирается избавиться от мужа по-настоящему. Режиссером выступил Мартин Кэмпбелл («Казино Рояль», «Иностранец»).
C 20 августа
«Мотор Сити» / Motor City (18+)
Брутальный ретро-боевик Потси Пончироли («Старый Генри»), снятый вообще без диалогов. Действие происходит в Детройте 1970-х годов: рабочий местного автозавода Джон (Алан Ричсон) влюбляется в дочку местного крупного бандита — за что тот отправляет его в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя на свободу, тот сразу готовит план жестокой мести. Также в фильме задействованы Бен Фостер, Шейлин Вудли и Лайонел Бойс.
C 20 августа
«Мошенники» (18+)
Полнометражное продолжение популярного казахского сериала: в нем гениальный мошенник Дамир (Рустем Омаров) оказывается в ловушке у бандита Ерлана (Бопеш Жандаев) — теперь ему придется раскрыть все свои тонкие схемы обмана. Фильм снял автор оригинального проекта Олжас Нурбай.
С 20 августа
С 27 АВГУСТА
«Мятеж» / Mutiny (18+)
Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, в котором он играет бывшего спецназовца Коула, а ныне профессионального телохранителя. Когда его босса-миллиардера убивают, на него первого падает подозрение — тогда он решает разобраться в ситуации самостоятельно. Режиссером выступил автор «Крушения» Жан-Франсуа Рише.
C 27 августа
«Ветка сирени» (2007) (18+)
Байопик о легендарном композиторе Сергее Рахманинове снова на больших экранах — картину снял Павел Лунгин, а главные роли исполнили Евгений Цыганов и Виктория Толстоганова.
С 27 августа
«Чучело» (18+)
Ремейк классического советского фильма Ролана Быкова о школьном буллинге. Девочка Аня (Мария Зайцева) переезжает из столицы в маленький город и в новой школе влюбляется в местного красавчика Мишу (Максим Карушев). После того, как тот подставляет весь класс, она берет удар на себя — и оказывается жертвой коллективной травли. Также в касте — Кирилл Кяро и Кристина Асмус, а режиссерами выступили Илья Хотиненко («Асфальтовое солнце») и Владимир Карабанов («Слон»).
С 27 августа
«Лунтик. Обратная сторона Луны» (0+)
Новые полнометражные приключения Лунтика — всеми любимый герой живет с мамой, но скучает по папе, который сейчас на обратной стороне Луны. Тогда он решает отправиться туда самостоятельно — в компании кузнечика Кузи и гусениц Пупсеня и Вупсеня. Режиссером и сценаристом выступила Дарья Шмидт.
С 27 августа
«И наступит рассвет» / Hanarokushou ga Akeru Hi ni (16+)
Участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2026 — режиссер Еситоси Синомия снял поэтичное аниме о мальчике Кэитаро, который живет на заброшенной фабрике фейерверков своего пропавшего отца. Когда ее собираются снести, он с друзьями решает срочно разгадать и спасти секретный рецепт главного папиного салюта.
C 27 августа
«Психотерапевт по любви» / Fatti vedere (18+)
Психолог Сандра (Матильда Джоли) устраивается на сайт дистанционной терапии — но после этого от нее без объяснений уходит бойфренд Стефано (Франческо Чентораме). Однако из-за технического сбоя система дает ей аккаунт своей старшей коллеги, а первым клиентом оказывается как раз он — отличная возможность под чужой личиной выяснить, что же спровоцировало конец десятилетних отношений. Режиссер ромкома — Тициано Руссо («Стыд. Италия»).
С 27 августа
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