Что смотреть в кинотеатрах России в августе 2026-го: «Смешарики сквозь вселенные», «Последний богатырь. Колобок» и «Жертва обстоятельств»

«Смешарики сквозь вселенные» (6+)

Смешарики внезапно попадают в реальную жизнь: Крош с Ежиком натыкаются в Ромашковой долине на непонятное устройство, которое переносит их в летящий на Марс космический корабль в тела обычных мальчиков, Кирилла и Жени (Дмитрий Калихов и Сергей Федоров). Теперь им предстоит освоиться в необычных обстоятельствах и понять, как все исправить. Также в картине снялись Антонина Бойко, Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Людмила Артемьева, Николай Добрынин и другие. Сценарий написал известный фантаст Сергей Лукьяненко, а режиссерами выступили Илья Максимов (бессменный аниматор «Смешариков») и Андрей Мармонтов («Анна-детективъ»).

С 6 августа