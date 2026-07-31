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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах России в августе 2026-го: «Смешарики сквозь вселенные», «Последний богатырь. Колобок» и «Жертва обстоятельств»

А также — мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны», боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом, фестивальные «Параллельные истории» и «Электрический поцелуй», экшен «Мотор Сити» с Аланом Ричсоном, поэтичное аниме «И наступит рассвет» плюс «На последнем дыхании» Годара и «Ветка сирени» Лунгина в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в августе.

С 6 АВГУСТА
С 13 АВГУСТА
С 20 АВГУСТА
С 27 АВГУСТА

С 6 АВГУСТА

ГК «Рики», 2026

«Смешарики сквозь вселенные» (6+)

Смешарики внезапно попадают в реальную жизнь: Крош с Ежиком натыкаются в Ромашковой долине на непонятное устройство, которое переносит их в летящий на Марс космический корабль в тела обычных мальчиков, Кирилла и Жени (Дмитрий Калихов и Сергей Федоров). Теперь им предстоит освоиться в необычных обстоятельствах и понять, как все исправить. Также в картине снялись Антонина Бойко, Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Людмила Артемьева, Николай Добрынин и другие. Сценарий написал известный фантаст Сергей Лукьяненко, а режиссерами выступили Илья Максимов (бессменный аниматор «Смешариков») и Андрей Мармонтов («Анна-детективъ»).

С 6 августа

Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», 2026

«Последний богатырь. Колобок» (6+)

Хитрый и язвительный Колобок (в озвучке Гарика Харламова) путешествует по свету и вечно попадает в приключения. В какой-то момент судьба сводит его с пекарем-недотепой Тихоном (Дмитрий Журавлев) и красавицей Ладой (Мила Ершова), с которыми сказочного хаоса станет еще больше. Среди других заметных лиц каста — Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и Константин Плотников. Режиссер — Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие» и «Мужу привет»).

С 6 августа

Film4, UK Film Council, Goldcrest Films International, Screen Yorkshire, HanWay Films, 2011

«Грозовой перевал» / Wuthering Heights (2011) (18+)

Повторный прокат экранизации классического романа Эмили Бронте, которую сняла многократная номинантка на «Золотую пальмовую ветвь» Андреа Арнольд. В главных ролях — Кая Скоделарио и Джеймс Хаусон.

C 6 августа

Les Films Impéria, Les Productions Georges de Beauregard, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), 1960

«На последнем дыхании» / Breathless (1960) (16+)

Возвращение на экраны первого фильма Жака-Люка Годара, ставшего одним из флагманов французской «новой волны» — молодые Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг вновь разыгрывают криминально-романтическую историю в качестве 4K.

C 6 августа

CGV, Nintendo Entertainment, Ocon Studios, Studio Sweet, 2025

«Пингвиненок Пороро: Подводные приключения» / Pororo: Underwater adventure (6+)

Новый полнометражный мультфильм по мотивам корейского анимационного сериала о пингвиненке Пороро и его друзьях — на этот раз они отправились в путешествие на подводной лодке и столкнулись с монстром Ситтером. Режиссером выступил автор предыдущих частей Юн Джэ-ван.

С 6 августа

Ex Nihilo, Zentropa Entertainments, France 3 Cinéma, Le Pacte, MPC, 2025

«Большая арка» / L'Inconnu de la Grande Arche (18+)

Биографическая драма о датском архитекторе Йохане Отто фон Спреккельсене (Клас Банг, «Здравствуй, грусть»), которому в 80-е годы президент Франции доверил построить монументальную арку — на одной линии с Триумфальной и Лувром. Также в фильме снялись Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан и Сванн Арло, а режиссерское кресло занял Стефан Демустье («Девушка с браслетом»).

С 7 августа

С 13 АВГУСТА

Lucky Number 8 Productions, Rebellium Films, 2026

«40 свиданий, 40 ночей» / 40 Dates and 40 Nights (18+)

Романтическая комедия о девушке Лее (Бэйли Мэдисон), страдающей от отсутствия любви и финансовых проблем. Чтобы взбодрить внучку, ее эксцентричная бабушка Джиджи (Энни Поттс) предлагает пари: сходить на 40 свиданий в течении 40 дней подряд — если получится найти избранника, она оплатит аренду ее квартиры на год. Режиссером выступил Энди Делани.

C 13 августа

SBS Productions, Versus Production, Proximus, Be TV, Canal+, 2026

«Мегрэ и убийство в высшем обществе» / Maigret et le mort amoureux (18+)

Экранизация классического детектива Жоржа Сименона «Мегрэ и старики» — по сюжету комиссар (Дени Подалидес) расследует убийство бывшего посла, к которому может быть напрямую причастна местная аристократия. В картине Паскаля Боницера («Украденная картина») также снялись Анн Альваро, Мануэль Гийо и Ирен Жакоб.

C 13 августа

BondIt Media Capital, Millennium Media, Perfection Hunter Productions, 2026

«Последний рубеж» / Lucky Strike (18+)

Романтическая комедия о девушке Лее (Бэйли Мэдисон), страдающей от отсутствия любви и финансовых проблем. Чтобы взбодрить внучку, ее эксцентричная бабушка Джиджи (Энни Поттс) предлагает пари: сходить на 40 свиданий в течении 40 дней подряд — если получится найти избранника, она оплатит аренду ее квартиру на год. Режиссером выступил Энди Делани.

С 13 августа

Nord-Ouest Films, StudioCanal, Artémis Productions, France 2 Cinéma, M6 Films, 2003

«Влюбись в меня, если осмелишься» / Love Me If You Dare (2003) (18+)

Повторный релиз романтической комедии Яна Самюэля с Марион Котийяр и Гийомом Кане — они играют друзей детства, которые всю жизнь заключают пари на все подряд. Однако с возрастом приходит понимание: настоящие чувства не поддаются придуманной азартной игре.

C 13 августа

Arclight Films, Aventura (I), Nostromo Pictures, Pink308, 2026

«Крушение рейса» / Deep Water (18+)

Сурвайвал-хоррор Ренни Харлина («Крепкий орешек») о пассажирах разбившегося рейса Лос-Анджелес — Шанхай. Лайнер упал в море и теперь им предстоит спасаться от атакующих кровожадных акул и других опасностей. В касте — Аарон Экхарт, Бен Кингсли, Энгус Сэмпсон и Молли Райт.

C 13 августа

Carver Films, IPR.VC, Thrum Films, 2026

«Ешь. Молись. Худей» / Saccharine (18+)

Автор «Реликвии» и «Квартиры 7А» Натали Эрика Джеймс сняла боди-хоррор на тему похудения. Студентка-медик Хана (Мидори Фрэнсис, «Сексуальная жизнь студенток») одержима идеальной фигурой. Неожиданно она открывает для себя максимально странный способ не полнеть — для этого нужно употреблять в пищу человеческий прах. Однако после этого ее начинает преследовать зловещая потусторонняя сила. Также в фильме снялись Даниэль Макдональд, Роберт Тейлор и Мадлен Мэдден.

C 13 августа

С 20 АВГУСТА

Iconoclast, Film4, Gucci Productions, Head Gear Films, Heretic, 2026

«Жертва обстоятельств» / Sacrifice (18+)

На элитный форум богачей на вулканическом остров в Греции приезжает когда-то популярный актер Майк (Крис Эванс). Пока он выдает мощную речь на тему изменения климата, всех захватывают радикальные экоактивисты во главе с Джоан (Аня Тейлор-Джой) — девушка уверена, что ради предотвращения извержения вулкана и глобальной катастрофы нужно принести в жертву трех знаменитостей (включая Майка). Среди других звезд каста — Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Режиссером выступил Ромен Гаврас («Афина»).

C 20 августа

Memento Films Production, Panache Productions, La Compagnie Cinématographique, Lucky Red, Canal+, 2026

«Параллельные истории» / Histoires parallèles (18+)

Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2026: по сюжету писательница Сильви (Изабель Юппер) наблюдает за соседями в телескоп и придумывает на основе их жизни новую книгу. Ситуацию усложняет появление ее помощника Адама (Адам Бесса), который влюбляется в живущую напротив Ниту (Виржини Эфира), крадет рукопись и при знакомстве выдает ее за свою — все очень быстро запутывается. Также в картине двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади снялись Венсан Кассель и Пьер Нинэ.

С 20 августа

Les Films Pelléas, Versus Production, France 2 Cinéma, Pio & Co, Tovo Films, 2026

«Электрический поцелуй» / La Vénus électrique (18+)

Французско-бельгийский ретро-ромком Пьера Сальвадори («Роковая красотка»), открывавший Каннский кинофестиваль-2026. Парижский художник Антуан (Пио Мармай) после смерти жены теряет вдохновение и прибегает к помощи медиума. Голосом из потустороннего мира оказывается Сюзанна (Анаис Демустье), обычная девушка из цирка. Антуан возвращается к творчеству, а вот Сюзанна внезапно начинает испытывать к нему чувства.

C 20 августа

Vacancy Films, Gemstone Films, Head Gear Films, Mendips Film, Metrol Technology, 2026

«Сыграть в ящик» / Just Play Dead (18+)

Заслуженный криминальный авторитет Джек Вулф (Сэмюэл Л. Джексон) решает навсегда сбросить хвост федералов и хочет инсценировать свою смерть, заодно получив страховку в 30 миллионов долларов. Однако у его жены Норы (Ева Грин) свой план — она собирается избавиться от мужа по-настоящему. Режиссером выступил Мартин Кэмпбелл («Казино Рояль», «Иностранец»).

C 20 августа

Ace of Spades Media, Gramercy Park Media, Peachtree Media Partners, Stampede Ventures, Syndicate Entertainment, 2026

«Мотор Сити» / Motor City (18+)

Брутальный ретро-боевик Потси Пончироли («Старый Генри»), снятый вообще без диалогов. Действие происходит в Детройте 1970-х годов: рабочий местного автозавода Джон (Алан Ричсон) влюбляется в дочку местного крупного бандита — за что тот отправляет его в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя на свободу, тот сразу готовит план жестокой мести. Также в фильме задействованы Бен Фостер, Шейлин Вудли и Лайонел Бойс.

C 20 августа

Salem Entertainment, START, Bas Production, 2026

«Мошенники» (18+)

Полнометражное продолжение популярного казахского сериала: в нем гениальный мошенник Дамир (Рустем Омаров) оказывается в ловушке у бандита Ерлана (Бопеш Жандаев) — теперь ему придется раскрыть все свои тонкие схемы обмана. Фильм снял автор оригинального проекта Олжас Нурбай.

С 20 августа

С 27 АВГУСТА

MadRiver Pictures, Mutiny Films, Punch Palace Productions, UK Film Council, Valletta Pictures, 2026

«Мятеж» / Mutiny (18+)

Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, в котором он играет бывшего спецназовца Коула, а ныне профессионального телохранителя. Когда его босса-миллиардера убивают, на него первого падает подозрение — тогда он решает разобраться в ситуации самостоятельно. Режиссером выступил автор «Крушения» Жан-Франсуа Рише.

C 27 августа

Thema Production, 2027

«Ветка сирени» (2007) (18+)

Байопик о легендарном композиторе Сергее Рахманинове снова на больших экранах — картину снял Павел Лунгин, а главные роли исполнили Евгений Цыганов и Виктория Толстоганова.

С 27 августа

Телесто при поддержке Министерства культуры РФ, 2026

«Чучело» (18+)

Ремейк классического советского фильма Ролана Быкова о школьном буллинге. Девочка Аня (Мария Зайцева) переезжает из столицы в маленький город и в новой школе влюбляется в местного красавчика Мишу (Максим Карушев). После того, как тот подставляет весь класс, она берет удар на себя — и оказывается жертвой коллективной травли. Также в касте — Кирилл Кяро и Кристина Асмус, а режиссерами выступили Илья Хотиненко («Асфальтовое солнце») и Владимир Карабанов («Слон»).

С 27 августа

Студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», 2026

«Лунтик. Обратная сторона Луны» (0+)

Новые полнометражные приключения Лунтика — всеми любимый герой живет с мамой, но скучает по папе, который сейчас на обратной стороне Луны. Тогда он решает отправиться туда самостоятельно — в компании кузнечика Кузи и гусениц Пупсеня и Вупсеня. Режиссером и сценаристом выступила Дарья Шмидт.

С 27 августа

Asmik Ace, Studio Outrigger, Miyu Productions, 2026

«И наступит рассвет» / Hanarokushou ga Akeru Hi ni (16+)

Участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2026 — режиссер Еситоси Синомия снял поэтичное аниме о мальчике Кэитаро, который живет на заброшенной фабрике фейерверков своего пропавшего отца. Когда ее собираются снести, он с друзьями решает срочно разгадать и спасти секретный рецепт главного папиного салюта.

C 27 августа

Eagle Pictures, 2025

«Психотерапевт по любви» / Fatti vedere (18+)

Психолог Сандра (Матильда Джоли) устраивается на сайт дистанционной терапии — но после этого от нее без объяснений уходит бойфренд Стефано (Франческо Чентораме). Однако из-за технического сбоя система дает ей аккаунт своей старшей коллеги, а первым клиентом оказывается как раз он — отличная возможность под чужой личиной выяснить, что же спровоцировало конец десятилетних отношений. Режиссер ромкома — Тициано Руссо («Стыд. Италия»).

С 27 августа

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