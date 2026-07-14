Стартовали съемки психологического детектива «Живая» с Паулиной Андреевой, Кариной Разумовской, Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым

Ирина Старшенбаум

Актриса

«Для меня "Живая" во многом о том, что вообще делает человека живым. В этой истории встречаются человек, который живет настоящую жизнь, но почти запретил себе чувствовать ее, и искусственный интеллект, кто, наоборот, только учится чувствовать, любить, бояться, испытывать боль и хотеть жить. И в какой-то момент уже не так очевидно, кто из них на самом деле живее».