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Кино и сериалы

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Стартовали съемки психологического детектива «Живая» с Паулиной Андреевой, Кариной Разумовской, Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым

Будет ли человек нужен человеку, когда рядом — искусственный интеллект? Создатели сериала ищут ответ в недалеком будущем.

Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Действие психологического детектива «Живая» разворачивается в 2030 году: силовое ведомство запускает ИИ-программу для расследования преступлений. 

Чтобы лучше понимать человеческую природу, нейросеть (играет Паулина Андреева) самостоятельно выбирает себе напарника — нелюдимого следователя Илью Малиса (Петр Федоров). Вместе им предстоит раскрыть серию загадочных убийств.

Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

В сериале также снимаются Мария Андреева, Кузьма Котрелев, Ольга Смирнова, Владислав Ветров, Сергей Горошко, Максим Стоянов, Артур Иванов, Сергей Мигицко, Олег Рязанцев, Василий Михайлов, Аркадий Коваль и другие.

Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум

Актриса

«Для меня "Живая" во многом о том, что вообще делает человека живым. В этой истории встречаются человек, который живет настоящую жизнь, но почти запретил себе чувствовать ее, и искусственный интеллект, кто, наоборот, только учится чувствовать, любить, бояться, испытывать боль и хотеть жить. И в какой-то момент уже не так очевидно, кто из них на самом деле живее».

Шоураннером проекта выступил Руслан Сорокин, известный по фильмам и сериалам «Обратная сторона луны», «Мажор» и «Пассажиры». Режиссерский тандем составили Андрей Джунковский и Илья Овсенев, ранее работавшие над проектами «Сладкая жизнь», «Сны Алисы» и «Амура». Кроме того, Илья Овсенев выступит оператором-постановщиком сериала.

Паулина Андреева
Паулина Андреева

Актриса

«Я работала с Андреем Джунковским над проектом "Лучше чем люди". Мне очень нравится он и его команда. Рада поэкспериментировать с предположениями о развитии ИИ, который я, можно сказать, и играю. Это сильная драматическая история, когда человек может найти понимание и близость по сути с мощным программным обеспечением».

Сценарий написали Илона Гайтян и Ирина Аркадьева. Продюсеры — Михаил Врубель, Антон Сиренко, Анна Драгункина, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Премьера «Живой» состоится в онлайн-кинотеатре Okko. Дату выхода сериала объявят позже.

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