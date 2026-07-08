Появилась дата премьеры сериала «Холод» с Любовью Аксеновой, Ларисой Гузеевой, Петром Федоровым и Денисом Прытковым

Стала известна дата премьеры криминального сериала «Холод». Первый эпизод драмы с Любовью Аксеновой в роли ложно осужденной покажут уже 16 июля. В главных ролях появятся Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров и Денис Прытков.

Главная героиня Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни, но случайно спасает влиятельную заключенную Яну (Линда Лапиньш), которая отбывает срок за убийство. В благодарность Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег.