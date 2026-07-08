Появилась дата премьеры сериала «Холод» с Любовью Аксеновой, Ларисой Гузеевой, Петром Федоровым и Денисом Прытковым

Драму о женской колонии покажут онлайн в середине июля.
Стала известна дата премьеры криминального сериала «Холод». Первый эпизод драмы с Любовью Аксеновой в роли ложно осужденной покажут уже 16 июля. В главных ролях появятся Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров и Денис Прытков.
Главная героиня Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни, но случайно спасает влиятельную заключенную Яну (Линда Лапиньш), которая отбывает срок за убийство. В благодарность Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег.
Лариса Гузеева сыграла в сериале деспотичную чиновницу. Чтобы вжиться в роль, актриса изучала «много фотографий и хроники Ильзы Кох» — нацистской преступницы, известной под прозвищем «Бухенвальдская ведьма».
Автором сценария и режиссером стал Алексей Казаков — постановщик хоррора «Побочный эффект», сценарист «Горько!» и «СуперБобровых». Вместе с ним в продюсерский состав вошли Павел Буря, Даниил Махорт и Анастасия Кинс.
В кадре появятся артисты Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Влад Ценев, Ольга Смирнова и Всеволод Володин.
«Холод» выйдет в онлайн-кинотеатрах «Иви», START и Wink. C 16 июля будут выкладывать по одному эпизоду в неделю: последняя (десятая) серия станет доступна 17 сентября.
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