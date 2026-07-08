Начались съемки «Войны и мира» Урсуляка. В касте — Ефремов, Михалкова, Маковецкий, Ткачук, Яценко и Серебряков

Это первая за 60 лет многосерийная российская экранизация романа после киноэпоса Сергея Бондарчука.
Сергей Урсуляк приступил к съемкам сериала «Война и мир». Проект станет первой за 60 лет российской многосерийной экранизацией романа после картины Сергея Бондарчука. В актерский состав среди прочих вошли Никита Волков (Андрей Болконский), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова), Никита Ефремов (Федор Долохов), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин), Александр Яценко (Платон Каратаев), Евгений Ткачук (Василий Денисов) и Александр Балуев (Михаил Кутузов).
Урсуляк экранизировал «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи. В числе других его работ — сериал «Исаев» о молодости Штирлица (по книгам Юлиана Семенова) и детектив «Ликвидация» с Владимиром Машковым.
Сергей Урсуляк
Режиссер
Роман Толстого «Война и мир» — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. Так сложилось, что мне доверяют экранизировать такого рода вещи. Это, конечно, радость, но и ответственность огромная. <...>
Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья. Это все то, что есть сегодня. И мне кажется, что моя задача в огромной степени — сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам.
У меня, как всегда, много молодых артистов, много дебютантов, ребят, которых я взял буквально с институтской скамьи. Но они будут в окружении артистов достаточно известных, знаменитых: у нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков, то есть большое количество народных-пренародных, известных-преизвестных и заслуженных-презаслуженных. Но это не отменяет сложности работы и сложности задач, которые стоят перед молодыми. Молодым, которые очень много сейчас работают и нарасхват, нужно научиться мыслить мыслями, говорить длинными фразами, уметь думать в кадре — им нужно становиться другими.
Наташу Ростову сыграет Мария Золотухина. В роли Пьера Безухова появится Никита Языков, в образе Элен Курагиной — Варвара Бочкова. Также в проекте заняты Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Лика Нифонтова (Анна Друбецкая), Светлана Крючкова (Марья Ахросимова) и Федор Федотов (Николай Ростов).
Многосерийная экранизация «Войны и мира», снятая Сергеем Бондарчуком, вышла на экраны в 1966–1967 годах. Работа над картиной заняла около шести лет. В 1969-м Бондарчук получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.
Сейчас над полнометражной экранизацией «Войны и мира» работает Сарик Андреасян. В каст киноэпопеи вошли Полина Гухман (Наташа Ростова), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Матвей и Александр Лыковы (Анатоль и Василий Курагины). Фильм выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.
Генеральными продюсерами «Войны и мира» Урсуляка стали Антон Златопольский («Чебурашка», «Движение вверх») и Эдуард Илоян («Дети перемен», «Карамора»). Оператор-постановщик — Михаил Милашин («Лед», «Сто лет тому вперед», «Ника»).
Сериал приурочили к 200-летию Льва Толстого в 2028 году. Дата премьеры станет известна позже.
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