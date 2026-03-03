Полина Гухман сыграет Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

Фильм выйдет в 2027 году.
Роль Наташи Ростовой в новой экранизации «Войны и мира» исполнит актриса Полина Гухман. Об этом сообщил режиссер фильма Сарик Андреасян. Ранее стало известно, что Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков. В образе Андрея Болконского на экране появится Станислав Бондаренко.
Андреасян рассказал, что снимет адаптацию «Войны и мира», в 2024 году. Проект продолжает режиссерскую линию экранизаций русской классики, заданную фильмом «Онегин».
Съемки проекта по мотивам толстовского романа стартовали в 2025-м в историческом центре Петербурга. По словам авторов, в проекте они хотят «не переосмыслить, а воссоздать мир Толстого в его подлинном звучании».
19-летняя актриса Полина Гухман известна зрителям по сериалам «Комбинация», «Улица Шекспира», «Инсомния». Среди ее проектов с историко-литературным сеттингом — «Александр I» и «Тайны Карениной».
«Война и мир» Андреасяна выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.
