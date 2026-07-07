Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в фильме Павла Лунгина

В октябре стартуют съемки нового фильма Павла Лунгина «Лермонтов». Роль поэта в байопике исполнит рэпер Хаски.

Действие развернется в 1837 году. Молодой и амбициозный Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать тому свои стихи. Сушкова отказывает юноше, а Пушкин погибает накануне встречи. Не получив признания двух самых важных в жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. В мрачных фантазиях к нему приходит таинственный Черный человек, который пророчит поэту великое будущее, если тот бросит вызов судьбе и обществу.

Новую картину Лунгина продюсируют Антон Малышев («Лили и море») и Евгений Панфилов («Братство»). Уже готовы костюмы и декорации, а съемки начнут в октябре, чтобы охватить зимний период.

Для Хаски (Дмитрия Кузнецова) это не первая роль в кино. Весной он появился в фильме «Коммерсант» — экранизации книги Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Еще рэпер снимался в мифическом триллере «Шурале» — первом полнометражном режиссерском фильме своей жены Алины Насибуллиной. Также в фильмографии Дмитрия — драма Дарьи Жук «Хрусталь», мокьюментари Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и его же мини-сериал «Путешествие на солнце и обратно».

16 октября 2025 года в прокат вышел байопик «Лермонтов», снятый Бакуром Бакурадзе. Тогда главную роль в фильме исполнил актер и стендап-комик Илья Озолин.