Сергей Гилев, Ида Галич и Денис Шведов снялись в сериале «Чудо» об индустрии коучинга

Сергей Гилев, Денис Шведов, Анастасия Уколова и Ида Галич снялись в сериале «Чудо». Галич сыграла популярного коуча Мию, подопечные которой меняют свою жизнь к лучшему, но познают настоящую цену сказочных перемен.

Вместе с исполнителями главных ролей в кадре появятся артисты Антон Филипенко, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер и Максим Жегалин. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Астрахани. Автором идеи, шоураннером и продюсером проекта выступила Александра Ремизова («Топи», «Король и Шут»).