Сергей Гилев, Ида Галич и Денис Шведов снялись в сериале «Чудо» об индустрии коучинга

Шоураннером и продюсером проекта стала Александра Ремизова.
Сергей Гилев
Сергей Гилев, Денис Шведов, Анастасия Уколова и Ида Галич снялись в сериале «Чудо». Галич сыграла популярного коуча Мию, подопечные которой меняют свою жизнь к лучшему, но познают настоящую цену сказочных перемен.
Вместе с исполнителями главных ролей в кадре появятся артисты Антон Филипенко, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер и Максим Жегалин. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Астрахани. Автором идеи, шоураннером и продюсером проекта выступила Александра Ремизова («Топи», «Король и Шут»).
Сценарий по идее Александры написали Максим Жегалин («Казино») и Никита Попов («Фандорин. Азазель»). Режиссерами-постановщиками сериала стали Полина Власенко и Сергей Дьячковский, а генеральными продюсерами — Константин Эрнст и Ольга Филипук.
Ида Галич
Блогер, актриса, играет коуча Мию
Мне так понравился этот проект и предложение Саши Ремизовой поучаствовать в пробах, что я решила пойти на риск. Я была глубоко беременной, а съемки поставили уже на осень. Пробы я проходила с малышкой и успешно справилась с ними, потому что настрой был колоссальный! Я была невероятно счастлива вернуться на съемочную площадку всего через полтора месяца после рождения дочки: почувствовать настрой, энергию и вдохновение, которое она дает.
«Чудо» покажут на «Кинопоиске» и в эфире Первого канала. В сериале будет восемь серий. Дата релиза появится позже.
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