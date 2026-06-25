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Сергей Гилев, Ида Галич и Денис Шведов снялись в сериале «Чудо» об индустрии коучинга

Шоураннером и продюсером проекта стала Александра Ремизова.

Сергей Гилев
Фото: Соня Сивкова

Сергей Гилев

Сергей Гилев, Денис Шведов, Анастасия Уколова и Ида Галич снялись в сериале «Чудо». Галич сыграла популярного коуча Мию, подопечные которой меняют свою жизнь к лучшему, но познают настоящую цену сказочных перемен.

Вместе с исполнителями главных ролей в кадре появятся артисты Антон Филипенко, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер и Максим Жегалин. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Астрахани. Автором идеи, шоураннером и продюсером проекта выступила Александра Ремизова («Топи», «Король и Шут»).

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Сценарий по идее Александры написали Максим Жегалин («Казино») и Никита Попов («Фандорин. Азазель»). Режиссерами-постановщиками сериала стали Полина Власенко и Сергей Дьячковский, а генеральными продюсерами — Константин Эрнст и Ольга Филипук.

Ида Галич

Блогер, актриса, играет коуча Мию

Мне так понравился этот проект и предложение Саши Ремизовой поучаствовать в пробах, что я решила пойти на риск. Я была глубоко беременной, а съемки поставили уже на осень. Пробы я проходила с малышкой и успешно справилась с ними, потому что настрой был колоссальный! Я была невероятно счастлива вернуться на съемочную площадку всего через полтора месяца после рождения дочки: почувствовать настрой, энергию и вдохновение, которое она дает.

«Чудо» покажут на «Кинопоиске» и в эфире Первого канала. В сериале будет восемь серий. Дата релиза появится позже.

18+

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