Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Смотрим трейлер сериала «Полдень» по повести Стругацких с Колокольниковым, Снигирь и Матвеевым в главных ролях

Премьеру фантастического триллера планируют на этот год.

В сети появился трейлер фантастического сериала «Полдень» — экранизации повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и Денис Бургазлиев.

Действие разворачиваются 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммерер узнает о связи Абалкина со сверхцивилизацией странников и должен спасти всю Землю от катастрофы.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko

Повесть братьев Стругацких «Жук в муравейнике» опубликовали в 1979 году. Книгу неоднократно переиздавали и перевели на 19 языков, при этом «Полдень» станет первым экранным воплощением истории.

В съемочной группе триллера — режиссер Клим Козинский и оператор-постановщик Генрих Медер, ранее работавшие над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова («The Телки», «Номинация»). Художником по костюмам выступила Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатров «КИОН» и Okko

Съемки проходили в Москве. Узнаваемые городские локации соседствуют в кадре с пространствами, созданными специально для «Полудня».

Максим Матвеев

Актер, играет Льва Абалкина

Произведение, к которому мы прикасаемся, дает множество возможностей для поиска разных смыслов, которые уже в нем заложены. История задает массу вопросов: мы все всегда стремимся к комфорту, но где та грань, когда за этой гонкой мы начинаем терять человечность и внимание по отношению друг к другу?

Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе. Из-за своей боязни неизвестного и нового человек способен поддаться самым низким своим страхам. Например, что мы делаем, когда видим непонятное насекомое? Мы его давим.  К сожалению, то же часто происходит у нас и по отношению друг к другу. Мы видим непонятную суть, она не вписывается в нашу картину мира, и мы начинаем думать, что лучше ее уничтожить, потому что все неизвестное пугает нас. На мой взгляд, на этой мысли строится произведение Стругацких «Жук в муравейнике».

«Полдень» покажут онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko в 2026 году.

18+

Читайте также: «За лавандовым рафом от душевной боли не спрячешься» — Юрий Колокольников

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: