Смотрим трейлер сериала «Полдень» по повести Стругацких с Колокольниковым, Снигирь и Матвеевым в главных ролях

Актер, играет Льва Абалкина

Произведение, к которому мы прикасаемся, дает множество возможностей для поиска разных смыслов, которые уже в нем заложены. История задает массу вопросов: мы все всегда стремимся к комфорту, но где та грань, когда за этой гонкой мы начинаем терять человечность и внимание по отношению друг к другу?

Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе. Из-за своей боязни неизвестного и нового человек способен поддаться самым низким своим страхам. Например, что мы делаем, когда видим непонятное насекомое? Мы его давим. К сожалению, то же часто происходит у нас и по отношению друг к другу. Мы видим непонятную суть, она не вписывается в нашу картину мира, и мы начинаем думать, что лучше ее уничтожить, потому что все неизвестное пугает нас. На мой взгляд, на этой мысли строится произведение Стругацких «Жук в муравейнике».