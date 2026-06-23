Смотрим трейлер сериала «Полдень» по повести Стругацких с Колокольниковым, Снигирь и Матвеевым в главных ролях

Премьеру фантастического триллера планируют на этот год.
В сети появился трейлер фантастического сериала «Полдень» — экранизации повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и Денис Бургазлиев.
Действие разворачиваются 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммерер узнает о связи Абалкина со сверхцивилизацией странников и должен спасти всю Землю от катастрофы.
Повесть братьев Стругацких «Жук в муравейнике» опубликовали в 1979 году. Книгу неоднократно переиздавали и перевели на 19 языков, при этом «Полдень» станет первым экранным воплощением истории.
В съемочной группе триллера — режиссер Клим Козинский и оператор-постановщик Генрих Медер, ранее работавшие над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова («The Телки», «Номинация»). Художником по костюмам выступила Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).
Съемки проходили в Москве. Узнаваемые городские локации соседствуют в кадре с пространствами, созданными специально для «Полудня».
Максим Матвеев
Актер, играет Льва Абалкина
Произведение, к которому мы прикасаемся, дает множество возможностей для поиска разных смыслов, которые уже в нем заложены. История задает массу вопросов: мы все всегда стремимся к комфорту, но где та грань, когда за этой гонкой мы начинаем терять человечность и внимание по отношению друг к другу?
Все самые страшные вещи, которые делает человек по отношению к другому, основаны только на страхе. Из-за своей боязни неизвестного и нового человек способен поддаться самым низким своим страхам. Например, что мы делаем, когда видим непонятное насекомое? Мы его давим. К сожалению, то же часто происходит у нас и по отношению друг к другу. Мы видим непонятную суть, она не вписывается в нашу картину мира, и мы начинаем думать, что лучше ее уничтожить, потому что все неизвестное пугает нас. На мой взгляд, на этой мысли строится произведение Стругацких «Жук в муравейнике».
«Полдень» покажут онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko в 2026 году.
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