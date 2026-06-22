В Гатчине открывается фестиваль «Литература и кино». В программе — «К себе нежно», «Ганди молчал по субботам», доки о Сосноре и Башлачеве

23 июня в Гатчине открывается 32-ой международный кинофестиваль «Литература и кино». В программе — бесплатные кинопоказы, публичные встречи с писателями и режиссерами.

В конкурсе участвуют 55 фильмов, в том числе недавние премьеры: от сериала «Резервация» до совсем нового драмеди Юрия Зайцева «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Фильмом открытия станет экранизация поп-психологического бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно» с актрисой БДТ Кариной Разумовской. В программе ретроспектив — три фильма Станислава Говорухина и четыре картины Александра Роу.

В литературный блок среди прочего включили встречу с фантастом Дмитрием Емцем: увидеть автора серий о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве можно будет 24 июня в 12:00 . Также 26 июня в 15:00 состоится презентация книги «Собака» французской писательницы Ирины Фонтейн. Мероприятие проведет артист Андрей Ургант.

25 июня в 17:00 пройдет творческая встреча с авторами документального фильма «В поисках Сосноры», снятого к 90-летию литератора. Саму картину покажут в этот же день в 15:45 .

Среди других документальных проектов в программе — «Александр Башлачев. Хочу дожить...». Фильм-портрет о певце трагической судьбы из Череповца покажут 25 июня в 19:30 .

«Литература и кино» пробудет с 23 по 27 июня в кинотеатре «Победа» (проспект 25 Октября, 5) и в Гатчинском городском Доме культуры (проспект 25 Октября, 1). Вход на все события, кроме церемоний открытия и закрытия, свободный. Подробная афиша доступна на сайте фестиваля.

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